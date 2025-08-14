Новини
Тейлър Суифт пусна горещи СНИМКИ от обложката на новия албум, обяви кога излиза той

14 Август, 2025 10:32 564 2

На кадрите поп звездата е по тоалет, типичен за шоугърла и доста разкриващ

Тейлър Суифт пусна горещи СНИМКИ от обложката на новия албум, обяви кога излиза той - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В артистичен и емоционален разказ за живота зад кулисите, поп иконата Тейлър Суифт обяви дългоочаквания си дванадесети студиен албум The Life of a Showgirl. Новината прозвуча по време на специален епизод от подкаста New Heights, воден от нейния приятел – звездата от американския футбол Травис Келси и брат му Джейсън.

Тейлър влезе в студиото, носейки загадъчно ментолово куфарче, брандирано с инициалите ѝ „T.S.“. След кратък диалог, в който братята Келси я попитаха „Какво има вътре?“, тя вади винилова плоча отвътре ѝ казва: „Това е моят нов албум, The Life of a Showgirl.“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация, споделена от Taylor Swift (@taylorswift)

Албумът излиза официално на 3 октомври 2025 г., ден преди рождения ден на Травис Келси – факт, който добавя личен и тематичен оттенък към анонса. Суифт описва The Life of a Showgirl като по-ведро и драматично преживяване в сравнение с предишния ѝ албум The Tortured Poets Department — бляскава и заразителна „шоугърл“ ера.

Фотосесията за обложката — заснета от прочутото дуо Mert Alas & Marcus Piggott — представя Суифт почти потопена във вода, облечена в кристално боди, с дързък и силен сценичен грим. На някои от снимките тя изглежда по-предизвикателна от всякога - само по чорапогащник и тоалет от кристали. Пера, бижута, високи токчета и секси костюми бележат новата "ера" на Тейлър Суифт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация, споделена от Taylor Swift (@taylorswift)

Допълнителните варианти на кориците канят в различни „ери“ — “Sweat and Vanilla Perfume” (оранжево), “It’s Frightening” (тъмночервено), “It’s Rapturous” (лилаво) и “It’s Beautiful” (бяло). Всеки комплект съдържа CD, винил, касета и постер, оформени в духа на съответната цветова и емоционална линия.

Тейлър Суифт разказа пред братята как работата по албума протича по време на европейската част от турнето Eras Tour, което изумява двамата ѝ събеседници. "Имах три концертни дни подред, след които три дни почивка, през които летях до Швеция, за да пиша музика и да записвам", обяснява изпълнителката за натоварената си програма, но не скрива, че е била физически изтощена. Единственото нещо, което я е карало да запише този албум възможно най-бързо е любовта ѝ към музиката, допълва Тейлър. Що се отнася до създаването на песните, певицата работи с дългогодишните си сътрудници Max Martin и Shellback, които се завръщат след успехите на Red, 1989 и Reputation.

Специално за заглавния трак към нея се присъединява певицата Сабрина Карпентър — именно тя подгряваше за Тейлър Суифт за значителна част от турнето Eras Tour, след което се отправи и на собствено турне.

Списък на песните (12 песни за 12-ия албум)

  1. The Fate of Ophelia

  2. Elizabeth Taylor

  3. Opalite

  4. Father Figure (кавър на песен от 1987 г.)

  5. Eldest Daughter

  6. Ruin the Friendship

  7. Actually Romantic

  8. Wi$h Li$t

  9. Wood

  10. CANCELED!

  11. Honey

  12. The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Тейлър Суифт уточнява, че няма да има допълнителни или бонус песни — албумът е изграден изцяло около тези 12 композиции.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    0 1 Отговор
    Тейлър Суиф и "гореща" си е един вид оксиморон, все едно да кажеш лапада е ceкcи🤣

    Коментиран от #2

    10:54 14.08.2025

  • 2 Чисто статистически

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Цъцъ":

    вероятно 90 % от хората имат различни вкусове от твоите!

    Въпросът е какво смяташ че постигаш с коментара си?
    Ако очакваш засилен диалог, просто се лъжеш.

    11:00 14.08.2025