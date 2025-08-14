Тейлър Суифт пусна горещи СНИМКИ от обложката на новия албум, обяви кога излиза той

В артистичен и емоционален разказ за живота зад кулисите, поп иконата Тейлър Суифт обяви дългоочаквания си дванадесети студиен албум The Life of a Showgirl. Новината прозвуча по време на специален епизод от подкаста New Heights, воден от нейния приятел – звездата от американския футбол Травис Келси и брат му Джейсън.

Тейлър влезе в студиото, носейки загадъчно ментолово куфарче, брандирано с инициалите ѝ „T.S.“. След кратък диалог, в който братята Келси я попитаха „Какво има вътре?“, тя вади винилова плоча отвътре ѝ казва: „Това е моят нов албум, The Life of a Showgirl.“

Албумът излиза официално на 3 октомври 2025 г., ден преди рождения ден на Травис Келси – факт, който добавя личен и тематичен оттенък към анонса. Суифт описва The Life of a Showgirl като по-ведро и драматично преживяване в сравнение с предишния ѝ албум The Tortured Poets Department — бляскава и заразителна „шоугърл“ ера.

Фотосесията за обложката — заснета от прочутото дуо Mert Alas & Marcus Piggott — представя Суифт почти потопена във вода, облечена в кристално боди, с дързък и силен сценичен грим. На някои от снимките тя изглежда по-предизвикателна от всякога - само по чорапогащник и тоалет от кристали. Пера, бижута, високи токчета и секси костюми бележат новата "ера" на Тейлър Суифт.

Допълнителните варианти на кориците канят в различни „ери“ — “Sweat and Vanilla Perfume” (оранжево), “It’s Frightening” (тъмночервено), “It’s Rapturous” (лилаво) и “It’s Beautiful” (бяло). Всеки комплект съдържа CD, винил, касета и постер, оформени в духа на съответната цветова и емоционална линия.

Тейлър Суифт разказа пред братята как работата по албума протича по време на европейската част от турнето Eras Tour, което изумява двамата ѝ събеседници. "Имах три концертни дни подред, след които три дни почивка, през които летях до Швеция, за да пиша музика и да записвам", обяснява изпълнителката за натоварената си програма, но не скрива, че е била физически изтощена. Единственото нещо, което я е карало да запише този албум възможно най-бързо е любовта ѝ към музиката, допълва Тейлър. Що се отнася до създаването на песните, певицата работи с дългогодишните си сътрудници Max Martin и Shellback, които се завръщат след успехите на Red, 1989 и Reputation.

Специално за заглавния трак към нея се присъединява певицата Сабрина Карпентър — именно тя подгряваше за Тейлър Суифт за значителна част от турнето Eras Tour, след което се отправи и на собствено турне.

Списък на песните (12 песни за 12-ия албум)

The Fate of Ophelia Elizabeth Taylor Opalite Father Figure (кавър на песен от 1987 г.) Eldest Daughter Ruin the Friendship Actually Romantic Wi$h Li$t Wood CANCELED! Honey The Life of a Showgirl (feat. Sabrina Carpenter)

Тейлър Суифт уточнява, че няма да има допълнителни или бонус песни — албумът е изграден изцяло около тези 12 композиции.