"Хубавата жена" Джулия Робъртс навършва 58 г. днес

28 Октомври, 2025

Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

Снимка: БГНЕС
За някои тя винаги ще си остане Вивиан от „Хубава жена“, за други красивата Ана от „Нотинг Хил“, а трети няма да забравят невероятната ѝ роля в „Ерин Брокович“, за която получи „Оскар“. Да, дълъг е списъкът с хитови продукции, в които сме гледали Джулия Робъртс, актрисата с най-обезоръжаващата усмивка, която днес навършва 58 години, пише momichetata.com. Вижте някои любопитни факти за нея:

За нея не е имало друг път освен да тръгне по стъпките на родителите си – и двамата са били актьори. Родена в Смирна, Джорджия, тя е най-малкото от три деца. В интервю за Vanity Fair Джулия споделя преди време , че едва ли е щяла да стане актриса, ако не са били родителите ѝ. „Дори не ми е хрумвало“, казва тя и допълва, че още от 6-годишна възраст баща ѝ често ги водел със сестра ѝ на различни пиеси. Въпреки това тайно си мечтаела като порасне да стане ветеринар, след като гледала Рекс Харисън в ролята на доктор Дулитъл. „Но когато започнах да уча биология, осъзнах, че е доста трудно. Затова реших, че ще стана актриса“, споделя Джулия пред Елън Дедженерис.

Колкото и да ни е трудно да повярваме, актрисата съвсем не била сред популярните момичета в училище. Преминавала незабелязана из коридорите и не привличала много погледите на момчетата. „Беше добре за мен“, казва тя. Когато завършва гимназия през 1985-а, се премества в Ню Йорк при сестра си Лиса, а брат ѝ Ерик също вече се установил в града.

Дебютът на Джулия като актриса се случва в телевизионния сериал Crime Story, където играе жертва на сексуално насилие. Още тогава ѝ предричат успешна кариера. „Беше невероятно магнетична“, спомня си писателят Дейвид Бърк.

През 1987 година тя се озовава на снимачната площадка с Лиъм Нийсън във филма Satisfaction. Не много успешен, но достатъчен да роди още една любовна история. Джулия тогава е едва на 19, а Нийсън – на 35, и двамата заживяват заедно, но връзката им продължава едва две години. По-късно играят отново заедно във филма Michael Collins.

Когато печели „Златен глобус“ за най-добра поддържаща роля за играта си в „Стоманени магнолии“, която ѝ носи и номинация за „Оскар“, тя приковава вниманието на всички, защото вместо с красива ефирна рокля, се появява на червения килим с oversize костюм на Giorgio Armani.

Може би малцина знаят, че Джулия обича да плете. „Така времето на снимачната площадка минава по-бързо. Вече съм много добра“, споделя тя преди няколко години.

Джулия Робъртс е причината Ричард Гиър да играе в най-емблематичния и за двамата филм – „Хубава жена“. Актьорът многократно отказвал ролята на Едуард Люис, докато един ден режисьорът Гари Маршал не завел Джулия в апартамента на Гиър, за да види дали между двамата ще се получи химия. „Бях толкова пленен, че дори не помня Гари“, спомня си Ричард. Помнел само момичето, в което веднага се влюбил. Не знаел дали ще приеме ролята, но когато тя отишла до бюрото му, взела лист хартия и написала: „Моля те кажи „да“, той не можел да каже друго освен... „да“.

Докато звездата ѝ вече изгрявала на небосклона в Холивуд в началото на 90-те, актрисата започва да се среща с Кийфър Съдърланд, с когото се срещат на снимките на Flatliners. Тогава тя прекратява годежа си с Дилън Макдермот, с когото играе в „Стоманени магнолии“, за да бъде с новата си любов, а Съдърланд напуска съпругата си – актрисата Камелия Кат. Скоро след това двамата се сгодяват и започват да планират сватба, но само няколко дни преди определената дата, се разделят.

За актрисата новото хилядолетие започва с огромен успех – тя печели първия си „Оскар“ за ролята си на самотната майка Ерик Брокович. Нещо напълно различно от предишните ѝ превъплъщения, с което показва, че може да излезе от клишето на романтичните комедии. „Беше вълнуващо и от една страна означаваше много, но от друга – не означаваше нищо. Беше един от онези важни моменти в живота“, споделя Джулия.

Тя е първата актриса, която получава рекордната сума от 20 милиона долара за филм. За да я убеди да участва в „Бандата на Оушън“, Джордж Клуни ѝ изпраща сценария с една 20-доларова банкнота. Оставя и бележка: „Разбрах, че взимаш 20 за снимка.“ Е, явно се оказва достатъчно убедителен.

През 2001 година, докато снима „Мексиканецът“ с Брад Пит, Джулия се запознава с оператора Дани Модър. По това време той е женен, а самата тя също е във връзка. Когато се разделят с партньорите си обаче, двамата започват да се срещат. Скоро след това вдигат тайна сватба (среднощна), без шаферки и само с няколко приятели, включително Джордж Клуни и Брус Уилис. Днес те продължават да се радват на любовта си, както и на трите си деца.


