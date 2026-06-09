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9 юни 68 г. сл. Хр.: Умира императорът Нерон

9 юни 68 г. сл. Хр.: Умира императорът Нерон

9 Юни, 2026 14:45 5 415 28

  • нерон-
  • император-
  • история

Той е известен със своя развратен начин на живот, политически убийства, преследванията на християните и страст към музиката и поезията

9 юни 68 г. сл. Хр.: Умира императорът Нерон - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Може би най-неизвестният римски император – Нерон Клавдий Цезар Август Германик (37-68 сл. Хр.) управлявал Рим от 54 година до смъртта си – цели 14 години.

Той е известен със своя развратен начин на живот, политически убийства, преследванията на християните и разбира се, пословичната му страст към музиката и поезията.

Оттук произлиза и твърдението, че Нерон „се забавлявал”, докато Рим горял.

Луций Домиций, първото дете на Гней Домиций и Агрипина, се ражда на 15 декември 37 г., в Анциум, близо до Рим, малко след възкачването на Калигула, родният брат на майката на Нерон, Агрипина.

На 13-годишна възраст бил осиновен от чичо си. Майка му се омъжила за трети път – за Клавдий. Това изиграло ключова роля за бъдещото „кариерно израстване” на Нерон.

Агрипина уредила брака на Нерон с дъщерята на Клавидий – Октавия. След внезапната смърт на император Клавдий – историците предполагат, че Агрипина го отровила с гъби – Нерон се превърнал в негов „случаен” наследник.

През първите 5 години като император, Нерон спечелил репутацията си като щедър политик, насърчавайки споделената власт със Сената. Той сложил край на политическите процеси на затворени врати, макар че в повечето случаи преследвал собствените си интереси. Нерон разчитал изключително много на трима съветници – философът Сенека, префектът Бурус и разбира се, на Агрипина.

Сенека окуражавал Нерон да излезе от сянката на майка си. Тя също се обърнала срещу сина си и насърчила другото си дете – Британикус, като истински наследник на трона, да подлее вода на Нерон като разкрие връзката му с Попея Сабина.

Императорът обаче добре познавал номерата на майка си. Скоро брат му починал при съмнителни обстоятелства, а няколко години по-късно, Агрипина се удавила. Императрица Октавия също била екзекутирана, а Нерон се оженил за Попея.

Три години по-късно известен римски историк записал, че при „нервно избухване”, Нерон убил Попея само с един удар в корема ѝ.

След смъртта на майка си, Нерон се отдал напълно на дългогодишните си артистични и естетически страсти. По време на частни пиршества, императорът пеел и свирил на лира, насърчавал хората от висшето общество на взимат уроци по танци. Императорът заповядал на всеки пет години в Рим да се провеждат народни игри.

Историците обаче твърдят, че най-трайното му художествено произведение било повторното изграждане на Рим след пожара, който унищожил „вечния град”.

Рано сутринта на 19 юни, в няколко сергии около цирк Максимус избухнали пламъци, които бързо се разпространили в целия град.

През следващите 9 дни, три от 14-те римски квартала били напълно унищожени, а седем – тежко засегнати.

Няколко историци твърдят, че докато Рим изгарял, Нерон стоял на покрива на двореца си, облечен в сценично облекло и пеел. Слуховете, че императорът е запалил пожара бързо се разпространили.

Чиято и да е била отговорността за пожара, Нерон отклонил вниманието на разгневената тълпа от себе си, като обвинил привържениците на добиващата популярност християнска религия.

За да омилостиви събралите се пред Палатин гневни римляни, императорът им обещал, че ще нахрани онези, които загубили всичко и че ще накаже виновниците. И така започнало преследване на християните в Рим. Мнозина били заловени и всички те били подложени на адски мъки.

Нерон превърнал трагичния момент в зрелище и обявил, че в народните игри този път главна роля ще имат християните.

Оттам се родил и добре известният нам израз „Народът е гладен за хляб и зрелища”. Някои от осъдените на смърт били облечени в животински кожи и разкъсани от диви животни. Други – били разпънати на кръстове в двора на императорския дворец, а по-късно и запалени като живи факли.

Горящите тела дълго време осветявали двора на Палатин.

Нерои изпразнил римската хазна, възстановявайки града околко двореца си. В центъра на това той наредил да бъде поставена висока бронзова статуя на самия него.

До края на управлението на Нерон, Римската империя била подложена на голямо напрежение. Разходите за възстановяване на Рим, бунтовете в Англия и Юдея, конфликтите с Партия, принудили Нерон да обезцени императорската валута, понижавайки сребърното съдържание на денариус-а с 10%.

През 65 г. по високите етажи на Римската империя се появила конспирация за убийството на императора, както и на един префект, няколко сенатори и офицери.

Старият съветник Сенека бил обвинен за „главата” на конспирацията и му наредили да се самоубие.

Въпреки проблемите в империята, Нерон решил да пътува – обикалял из Гърция, където се изявявал като певец и музикант, участвал в театрални представления, карал колесница. От разстояние той нареждал какво да се случва с държавата и дал началото на един изключително скъп проект – изкопаване на канал.

След завръщането си в Рим, Нерон не предприел действия срещу въстанието в Галия, напротив – предизвикал повече размирици в Африка и Испания, където губернаторът Галба провъзгласил за секретар на Сената и Римския народ.

Скоро преторианската гвардия започнала да се подчинява само на Галба, Сенатът също и обявили Нерон за враг на народа.

Нерон се опитал да избяга, но разбрал, че арестът и екзекуцията му са неизбежни, той се самоубил.

Петдесет години по-късно историкът Сутониус съобщил за последното изречение на Нерон: „Какъв художник умира в мен!“

Източник: debati.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Джери

    7 1 Отговор
    Има една дето е с име Лейди. Га-га! Тя пък е Германота. От Германик сигурно го е преписала.

    Коментиран от #10

    08:52 15.12.2024

  • 2 Госあ

    11 17 Отговор
    най - известният ? Айде ве ! И кой го казва това ? Иначе за преследването на християните, добре е правил, но такива гонения е имало и при Домициян и Марк Аврелий (който за мен е най известен, като мъдър, справедлив и уравновесен владетел). Пак нещо се втълпява, ми се струва...

    08:54 15.12.2024

  • 3 Име

    23 5 Отговор
    Нерон е син на Сатаната.Безразборен развратен начин на живот, политически убийства, преследванията на християните.

    09:00 15.12.2024

  • 4 Троян

    23 6 Отговор
    Приликите на тоя със тиквата от банкя са много.

    09:01 15.12.2024

  • 5 БеГемот

    13 20 Отговор
    По онова време християните са били като ислямска държава същите луди к.опелета...

    09:04 15.12.2024

  • 6 Факт

    16 4 Отговор
    Със сигурност е бил бездарен във всичко!

    09:09 15.12.2024

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Факт

    8 4 Отговор
    Бил полово несъстоятелен и става развратник!

    09:19 15.12.2024

  • 9 Анонимен

    8 2 Отговор
    Развратът е неуважение към Пола! Има много проявления.

    09:23 15.12.2024

  • 10 Госあ

    2 15 Отговор

    До коментар #1 от "Джери":

    На онова бункерното с ботокса му викат лейди Гаага, скоро ще го карат с прангите!

    09:36 15.12.2024

  • 11 Читател

    1 1 Отговор
    Нова заплаха!

    09:41 15.12.2024

  • 12 малко история

    25 1 Отговор
    Всъщност , за най велик (и прочут) Император се смята Гай Октавиан Август - първият такъв . Освен , че управлява най дълго , той превръща Рим в център на империя , последното предсмъртно обръщение към Сената и римските граждани гласи : заварих Рим с покриви от слама и кал , оставям ви го целият (направен) от мрамор . Що става дума за луди императори - Калигула със сигурност е бил по луд от Нерон.

    Коментиран от #14, #26

    09:53 15.12.2024

  • 13 Светът

    12 2 Отговор
    днес е заприличал като по времето на Нерон, хората вече не уважават никаква религия...

    09:53 15.12.2024

  • 14 още малко история

    15 0 Отговор

    До коментар #12 от "малко история":

    Калигула е бил абсолютна кукувица ,направил е любимият си кон Инцитат сенатор и на всяко заседание на сената , Инцитат е присъствал в специална собствена ложа . След убийството на Калигула , новият император Клавдий се заема с разчистване на сената от Калигуловите блюдолизци , но за Инцитат казва , че не може да намери нищо , в което да го укори , но понеже конфискува имотите /които Калигула е дарил на коня/ му , го освобождава от сената по липса на имотен ценз.

    Коментиран от #16

    10:00 15.12.2024

  • 15 Хайнц Клинг

    17 5 Отговор
    Нерон веднъж участвал в олимпиадата и спечелил всички състезания. Дори тези, в които не е участвал. Верно като тиквата дет беше голмайстор на б група.

    Коментиран от #19

    10:09 15.12.2024

  • 16 РЕАЛИСТ

    17 5 Отговор

    До коментар #14 от "още малко история":

    Че е бил куку Нерон бил е, но коня си го прави сенатор за да унизи сената. Нещо като Бойко Тиквуний, който каза" И магаре да издигна , и за магаре ще гласувате" Лика прилика са си с Нерон. Нарциси , ударени в главата.

    Коментиран от #17

    10:14 15.12.2024

  • 17 Пенчо ,бе - чети !

    19 2 Отговор

    До коментар #16 от "РЕАЛИСТ":

    Чети бе , "реалисте" - Калигула , а не Нерон си прави коня сенатор. Що става дума за "Тиквуний" , не знам дали е вкарал магаре в НС , но ЛГБТИ/ПП/ДБ вкараха цяло стадо магарета (и в НС , и в МС) и заради това ще им сърбаме попарата още много години.

    Коментиран от #18

    10:20 15.12.2024

  • 18 РЕАЛИСТ

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Пенчо ,бе - чети !":

    Все тая. Ненормалници: Калигула, Нерон , Бойко Тиквуний. Хвани единия, па удари другия.

    Коментиран от #20, #21, #28

    10:23 15.12.2024

  • 19 Не е така

    14 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хайнц Клинг":

    Нищо не е печелил- давал е подкупи за да бъде провъзгласяван за победител. Той не е имал дори атлетическо телосложение- бил е грозен- нисък- с къси тънки крака и огромен търбух.Убивал е дори онези, които не са го харесвали или не харесвали песните и свиренето му.Абсолютен психопат с нарцистичен характер. По- пълно описание-Quo Vadis-Х. Сенкевич- с Нобел за този ИСТОРИЧЕСКИ роман.

    10:51 15.12.2024

  • 20 любопитко

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Нещо , не с наред с главата , нали ?

    10:58 15.12.2024

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Роза

    14 0 Отговор
    Само една забележка-че Агрипина,майката на Нерон,не се е удавила,а е била убита от войници във вилата и по заповед на Нерон!

    11:09 15.12.2024

  • 23 Примирен

    2 0 Отговор
    Въх, ще тъжим за него.

    15:25 09.06.2026

  • 24 Ха,ха

    3 0 Отговор
    Некъв връзкар управлява римската империя по онова време😂🍻🤣

    15:27 09.06.2026

  • 25 Миленчо, батка,

    4 0 Отговор
    Венелинка да не е излязла в годишна отпуска та си захванал с лактите на Римската Империя.

    Най разпространената болест сред Патриции и Сенатори в Римската Империя е била заболяване на лакътната става, Римски Сенатори и Патриции са имали навик да похапват легнали но подпряни на лакът, от там идва и деформацията на Лакътната Става на най Богатите и Властови Римляни, когото е нямало как продължат с гуляйте защото са преяли и препили, Богатите Римляните са повръщали храната и питиетата и са започвали отново да се тъпчат с храна.

    15:30 09.06.2026

  • 26 .....

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "малко история":

    Добре че беше антична Елада да ги облагороди и мраморизира, иначе кал,слама и колиби 😂😂

    15:49 09.06.2026

  • 27 защо

    0 0 Отговор
    Според автора:
    "Може би най-неизвестният римски император"

    Според ИИ:
    "На скала от 1 до 10, известността на император Нерон е 10."

    Та те така.

    15:51 09.06.2026

  • 28 Ха,ха

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "РЕАЛИСТ":

    Къде го буташ тиквуна с недочетеното Винету?

    15:52 09.06.2026