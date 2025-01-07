Звезден рожденик: Никълъс Кейдж става на 62 г.

Никълъс Кейдж се ражда на 7 януари 1964 г. в Лонг Бийч, Калифорния в семейството на Джой Фогсленг и Оугъст Копола. Истинското му име е Никълъс Ким Копола.

Освен прочутата си фамилия, момчето наследява и професията си. Не само че дядо му е голям композитор и чичо му е онзи същият, прочут по цял свят режисьор, нои майка му е известна танцьорка, а баща му преподава литература и пише художествени произведения. Дори братята му отиват в киното: по-големият Марк става актьор, а средният, Кристофър – режисьор, пише cinefish.bg.



Така става и с Никълъс Кейдж. Вкусът му към сценичните изяви се появил още в училището в Бевърли Хилс, където той се изявявал като един от най-талантливите ученици в класа по драматично изкуство. Като малко по-голям, Николас прекарвал летните ваканции като стажант в Американския театър в Сан Франциско. А щом навършил 17 години, си взел предсрочно изпитите, напуснал училище и се отправил да си търси щастието в Холивуд.



Щастието обикновено не идва веднага. Кейдж дебютира в телесериала „Best Of Times” през 1981 г. Следват още няколко незначителни роли, които не му носят нито успех, нито известност. Незначителен напредък има с ролята на рок-музикант с невъобразимо рижи коси във филма „Valey Girl” (1983 г.). Тогава се появява и сценичният му псевдоним – Кейдж.



Според версията на самия актьор, Кейдж е фамилията на композитора авангардист. Според друга версия става дума за гротескния комикс герой Люк Кейдж. Втората версия може и да е по-достоверна, доколкото Никълъс Кейдж винаги е обожавал комиксите и смята, че Америка има пълно право да се гордее с тази форма на изкуството.



Така или иначе вече никой не може да го заподозре в родство със звездното семейство (и без това няма физическа прилика с роднините си) и Никълъс обикаля с месеци студията преди да получи роля.



Забелязва го познайте кой – собственият му чичо Франсис Копола. При това съвсем случайно. Сред снимките на артисти, желаещи да участват в „Rumble Fish”(1983 г.), била и фотография на Никълъс. Ник получил ролята на общо основание, както и всички останали, но чичото не бил във възторг. „От него няма да излезе добър актьор!”, била окончателната присъда на големия режисьор. Впрочем това не му попречило да даде работа на племенника в още два свои филма – „Котън клъб”(1984 г.) и „Пеги Сю се омъжи” (1986 г.). Независимо че оттам-нататък спират да работят заедно, Никълъс Кейдж продължава да се придвижва бавно към набелязаната цел.



Постепенно си спечелил славата на артист-чудак (така и го наричали – freakish). Например при снимките на филма „Пилето” (1984 г.) изискал да му извадят два зъба без упойка, както на героя му. На снимките на „Целувката на вампира” (1989 г.), където играл побъркан журналист, Никълъс Кейдж изял пред камерата жива хлебарка. А по-късно, преди снимките на „До краен предел” (1999 г.), ходел на 24-часови дежурства с линейка. „Искам всичко да е точно”, коментира Ник професионалния си маниер.



В 1987 г. Никълъс Кейдж се снима в два филма – в мелодрамата „Лутнатици” (за неговото участие настояла певицата Шер, играеща главната роля във филма) и драмата „Да отгледаш Аризона”. Същата година Кейдж се запознал и с първата си жена, актрисата Патриша Аркет, на която прави предложение три часа след като се запознават. Патриша се съгласява, но поставя три условия, които той веднага се заел да изпълнява, но бъдещата невеста се възползвала от ситуацията и просто избягала.



Нито категоричната присъда на чичо му, нито бягството на Патриша се отразяват на кариерата на Кейдж. Той продължава да се снима активно. От 1986 година, когато завършва работа над „Пеги”, до 1995, когато получава първия си „Оскар” за играта си в „Да напуснеш Лас Вегас” (като най-добър актьор), Кейдж успява да се снима в двайсетина филма – такива като „Диво сърце” (1990 г.), „Време за убиване” (1990), „Honeymoon In Vegas” (1992 г.), „Deadfall” (1993 г.), „Два милиона бакшиш” (1994 г.), „Целувката на смъртта”(1995 г.) и други.



През 1995 Кейдж не само получава „Оскар”, но среща отново Патриша Аркет и този път се жени за нея. Те скоро стават една от най-странните двойки в Холивуд: живеят на различни места, карат се направо на сничмачната площадка… Успяват да останат заедно 6 години, но накрая бракът им се разпада.



Втората жена на Кейдж става Лиза-Мари Пресли, дъщеря на Елвис и бивша съпруга на Майкъл Джексън. Но и този брак не продължава дълго – раздялата настъпва 109 дни след бързата сватба.



Но трудностите в семейния живот изобщо не се отразяват на кариерата на Кейдж. От 1995 насам той се е снимал в над 20 филма. Тяхната популярност и приходите в касите на кината говорят за необикновената работоспособност на актьора, за неговата многопластовост и умението му да си избира филми и режисьори.



Ето и няколко от филмите, в които играе Никълъс Кейдж: екшъните „Скалата” (1996 г.), „Еърфорс 1” (1997 г.), „Да изчезнеш за 60 секунди” (2000 г.), фантастичният „Лице назаем” (1997 г.), криминалният трилър „Змийски очи” (1998 г.), романтичната драма „Град на ангели” (1998 г.), „Семеен човек” (2000 г.), криминалната драма-комедия „Кибритлии” (2003), приключенският филм „Съкровището” (2004 г.), „Цар на войната”, „Синоптикът”, през 2006 - „Световен търговски център” и мистичният трилър „The Wicker Man” ; през 2007 - „Next”, „Призрачен ездач” и продължението на „Съкровището” – „Съкровището: Книгата на тайните”.



Третата и последна жена на Кейдж, Елис Ким, е бивша сервитьорка. Но актьорът смята, че това е най-щастливият му брак. Още повече, че през октомври 2005 семейство Кейдж се сдоби с момченце.