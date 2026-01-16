Кейт Мос на 52 г. - икона, която е променяла правилата в модата, символ на стил и бунтарски дух

Кейт Мос, една от най-емблематичните и влиятелни супермодели в историята на модата, е родена на 16 януари 1974 година в Кройдън, Англия. Днес тя празнува своя рожден ден.

По време на своята кариера британката е работила с най-известните стилисти и фотографи - Calvin Klein, Chanel, Gucci, Dior, Alexander McQueen и много други и е украсявала с лицето си десетки списания, пише dariknews.bg. Кампанията ѝ за Calvin Klein с Марк Уолбърг е една от най-известните в историята на модата.



„Хората си мислят, че за успеха е нужно просто да имаш красиво лице. Обаче е много лесно да те сдъвчат и изплюят. Трябва да посрещнеш играта с високо вдигната глава, ако искаш да останеш в нея”, казва тя.



Кейт Мос става фотомодел случайно. Майката на Мос решила да заведе децата на почивка на Бахамите. Пътят на връщане минавал през летището в Ню Йорк, където семейството чакало транзитен полет до Великобритания. Именно там 14-годишната Мос била забелязана от директорът на лондонската агенция за модели Storm Сара Дукас.



След по-малко от две години Мос се появява на корицата на списание Face. Но супермодел я прави сътрудничеството с американската марка Calvin Klein. Кейт разбива монопола на високите „über-модели” от края на 80-те и началото на 90-те години, с техния вид на „богини”.

С популярността на младата британка настъпи ерата на слабите модели-тийнейджъри. Успехът на Кейт някои обясняват и с факта, че тя изглежда като нормално момиче, което просто изкарва парите си, като показва дрехи.



Но въпреки милионите долари, славата, скандалите и безбройните връзки Кейт за пореден път търси любовта.



Тя признава, че най-много сълзи е проляла за Джони Деп: „Той беше първият човек, който беше в състояние да се грижи за мен. Вярвах безусловно в това, което ми казваше или харесваше. Редовно се допитвах до него по различни въпроси и това много ми липсваше, след като се разделихме. Наистина изгубих човек, на когото можех да се доверя. Беше кошмарно. Години наред плаках за него!"

Има едно дете - Лила Грейс, от връзката ѝ с издателя Джеферсън Хак.

През 2000 г. получава титлата „Най-високо платен модел в света", а доходите ѝ се оценяват на 14,8 милиона долара. През 2005 г. тя подписва договор с Topshop, където се изявява като дизайнер и модел.

Британският художник Марк Куин отля в чест на Кейт Мос статуя от чисто злато, наречена „Сирена”, която е един от главните експонати Британския музей в Лондон.

Скоро стана ясно, че звездата отново е необвързана - Кейт и фотографът Николай фон Бисмарк са се разделили след 9-годишна връзка.

"Много се промени от рождения ѝ ден миналата година. И Кейт каза, че иска това парти да е като да обърне нов лист. Сега, когато дъщеря ѝ Лила е пораснала и тя отново е необвързана, Кейт чувства, че иска да разпусне и да бъде безгрижна - което е нещо, което тя не можеше да прави доста време", коментира източник на "The Sun".