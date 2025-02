Кание Уест защити Пъф Деди: Идолът ми е невинен, очернят го като Крис Браун

Рапърът Кание Уест заяви, че колегата му Шон Комбс, известен с артистичните си имена Пи Диди и Пъф Деди, е невинен по обвиненията за сексуални престъпления и трафик на хора. Изпълнителят съобщи това в социалната мрежа X.

Според Кание около Комбс тече истинско преследване. Музикантът сравни ситуацията с обвиненията срещу Пи Диди със съдбата на друг изпълнител, Крис Браун, който беше осъден на пет години условно за побой над певицата Риана през 2009 г.

„Всички тези чернокожи се страхуват да кажат нещо. И аз се уплаших, когато се опитаха да съсипят Крис Браун. Сега дойдоха за брат ми. Трябва да се събудим. Той даде живота си на нас. Това е моят идол, моят герой. Свобода за Пъф! Робството е избор“, пише Уест в поредица от публикации.

JUST FOR CLARITY THEY TYRING TO MAKE AN EXAMPLE OUT OF PUFF ME AND MY BROTHER HAD OUR ISSUES BUT THESE WHITE PEOPLE TRYING TO USE PUFF TO SCARE NIGGAS IM NEITHER SCARED NOR BRAVE THIS JUST ME