Маймуна, проникнала в електрическа станция южно от Коломбо, се оказа причината за мащабно прекъсване на електрозахранването в цяла Шри Ланка. Аварията остави милиони жители без ток в неделя, когато температурите надхвърлиха 30°C.

"Маймуната е влязла в контакт с наш трансформатор, което е довело до дисбаланс в електроснабдителната система," съобщи енергийният министър Кумара Джакаоди пред медиите.

Екипи от инженери бързо се заели с отстраняването на аварията в страната с население от 22 милиона души. Основен приоритет било възстановяването на електрозахранването в критично важни обекти като болници и водопречиствателни станции. Въпреки че в някои райони токът бил пуснат в рамките на няколко часа, много домакинства останали на тъмно до късно вечерта.

