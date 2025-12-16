19 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил до 19, съобщиха от Втори военен окръг на тайландската армия.
„Сблъсъците продължават в района на Та Куай и хълм 350. Двама наши военнослужещи бяха убити в боевете“, се казва в изявлението, обобщаващо събитията от 16 декември. По-рано беше съобщено, че тайландските войски са установили контрол над древния храмов комплекс Та Куай в провинция Сурин, прогонвайки камбоджанските сили от района.
Сблъсъците избухнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.
Камбоджа не е съобщила за загуби по време на този конфликт, но според Тайланд над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра съобщи преди това за 15 смъртни случая сред цивилните.
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Печатарите в оргазъм .
07:16 16.12.2025
2 Истината
Коментиран от #3
11:57 16.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Матросов, моряк
06:18 17.12.2025