Новини
Свят »
Тайланд »
19 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

19 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа

16 Декември, 2025 06:28, обновена 17 Декември, 2025 04:59 1 947 4

  • тайланд-
  • камбоджа-
  • конфликт

Според Банкок над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците

19 са вече загиналите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на убитите тайландски военни в граничния конфликт с Камбоджа се е увеличил до 19, съобщиха от Втори военен окръг на тайландската армия.

„Сблъсъците продължават в района на Та Куай и хълм 350. Двама наши военнослужещи бяха убити в боевете“, се казва в изявлението, обобщаващо събитията от 16 декември. По-рано беше съобщено, че тайландските войски са установили контрол над древния храмов комплекс Та Куай в провинция Сурин, прогонвайки камбоджанските сили от района.

Сблъсъците избухнаха на 7 декември. На 8 декември тайландската армия съобщи, че камбоджанските войски са започнали да обстрелват позициите им в граничната зона. Тайландските военновъздушни сили отговориха, като атакуваха камбоджанска военна инфраструктура.

Камбоджа не е съобщила за загуби по време на този конфликт, но според Тайланд над 200 камбоджански военни са били убити в сблъсъците. Министърът на информацията на Камбоджа Нет Феактра съобщи преди това за 15 смъртни случая сред цивилните.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Поредният конфликт.

    Печатарите в оргазъм .

    07:16 16.12.2025

  • 2 Истината

    1 0 Отговор
    Време е Китай да прати умитворителни войски.

    Коментиран от #3

    11:57 16.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Матросов, моряк

    1 0 Отговор
    Над 1 000 000 са загиналите след руската инвазия в Украйна !!!

    06:18 17.12.2025