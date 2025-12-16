"Алфа Рисърч": ПП-ДБ стопи разликата с ГЕРБ след протестите

Политическата криза и последвалата оставка на правителството на Росен Желязков пренаредиха електоралната карта на страната броени дни преди края на 2025 година. Дистанцията между първите две политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, се свива до под 4 процента, а готовността за гласуване бележи значителен ръст. Това показват данните от най-новото национално представително проучване на социологическа агенция "Алфа Рисърч".
"Оставката на кабинета се приема като логичният изход от протестите и над половината от анкетираните смятат, че тя трябваше да бъде подадена", отчитат социолозите в своя анализ.
Според проучването, проведено в периода 5-12 декември, политическата активност на гражданите се пробужда, като се очаква до урните да отидат между 300 и 500 хиляди души повече спрямо последния вот.
ГЕРБ запазва първото място с 21.4% от твърдо решилите да гласуват, но търпи негативи от управлението. Лидерът на партията Бойко Борисов запазва доверие от 21.6%, но недоверието към него нараства до близо 60 на сто.
В същото време коалицията ПП-ДБ навлиза в положителна траектория след подкрепата си за протестите. Те печелят близо 4 пункта ръст и достигат 17.8% подкрепа. "Известно сближаване на вота за ГЕРБ и ПП-ДБ предполага още по-изострено съперничество в предизборната кампания", прогнозират от "Алфа Рисърч".
Сред лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев получават сходно доверие от около 14.5%, докато Божидар Божанов е одобрен от 12.9% от избирателите.
Президентът Румен Радев запазва водеща позиция по институционален рейтинг, но също губи подкрепа. Доверието в държавния глава спада с 4 пункта до 35%, като за първи път се доближава плътно до нивата на недоверие (33%).
"Възраждане" се утвърждава като трета политическа сила с 11.6%, а лидерът ѝ Костадин Костадинов се ползва с малко над 10% доверие.
Драматичен е сривът в доверието към Делян Пеевски. Лидерът на "ДПС – Ново начало" регистрира антирекорд с 80.3% недоверие и едва 5.6% доверие. Неговата формация остава четвърта с 9.4% електорална тежест.
На ръба на парламентарната бариера са доскорошните партньори в управлението. БСП пада до 4.9%, а ИТН до 3.8%, което поставя влизането им в следващото Народно събрание под въпрос.
"Евро е думата, която характеризира в най-голяма степен отминаващата година и същевременно символизира 2026-та", допълват от агенцията, визирайки предстоящото въвеждане на единната европейска валута.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
