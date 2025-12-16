Новини
България »
"Алфа Рисърч": ПП-ДБ стопи разликата с ГЕРБ след протестите

"Алфа Рисърч": ПП-ДБ стопи разликата с ГЕРБ след протестите

16 Декември, 2025 14:41 2 865 75

  • алфа рисърч-
  • пп-дб-
  • стопи-
  • разлика-
  • герб-
  • протести-
  • избори-
  • парламент

Евро е думата, която характеризира в най-голяма степен отминаващата година и същевременно символизира 2026-та

"Алфа Рисърч": ПП-ДБ стопи разликата с ГЕРБ след протестите - 1
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Политическата криза и последвалата оставка на правителството на Росен Желязков пренаредиха електоралната карта на страната броени дни преди края на 2025 година. Дистанцията между първите две политически сили – ГЕРБ и ПП-ДБ, се свива до под 4 процента, а готовността за гласуване бележи значителен ръст. Това показват данните от най-новото национално представително проучване на социологическа агенция "Алфа Рисърч".

"Оставката на кабинета се приема като логичният изход от протестите и над половината от анкетираните смятат, че тя трябваше да бъде подадена", отчитат социолозите в своя анализ.

Според проучването, проведено в периода 5-12 декември, политическата активност на гражданите се пробужда, като се очаква до урните да отидат между 300 и 500 хиляди души повече спрямо последния вот.

ГЕРБ запазва първото място с 21.4% от твърдо решилите да гласуват, но търпи негативи от управлението. Лидерът на партията Бойко Борисов запазва доверие от 21.6%, но недоверието към него нараства до близо 60 на сто.

В същото време коалицията ПП-ДБ навлиза в положителна траектория след подкрепата си за протестите. Те печелят близо 4 пункта ръст и достигат 17.8% подкрепа. "Известно сближаване на вота за ГЕРБ и ПП-ДБ предполага още по-изострено съперничество в предизборната кампания", прогнозират от "Алфа Рисърч".

Сред лидерите на ПП-ДБ Асен Василев и Ивайло Мирчев получават сходно доверие от около 14.5%, докато Божидар Божанов е одобрен от 12.9% от избирателите.

Президентът Румен Радев запазва водеща позиция по институционален рейтинг, но също губи подкрепа. Доверието в държавния глава спада с 4 пункта до 35%, като за първи път се доближава плътно до нивата на недоверие (33%).

"Възраждане" се утвърждава като трета политическа сила с 11.6%, а лидерът ѝ Костадин Костадинов се ползва с малко над 10% доверие.

Драматичен е сривът в доверието към Делян Пеевски. Лидерът на "ДПС – Ново начало" регистрира антирекорд с 80.3% недоверие и едва 5.6% доверие. Неговата формация остава четвърта с 9.4% електорална тежест.

На ръба на парламентарната бариера са доскорошните партньори в управлението. БСП пада до 4.9%, а ИТН до 3.8%, което поставя влизането им в следващото Народно събрание под въпрос.

"Евро е думата, която характеризира в най-голяма степен отминаващата година и същевременно символизира 2026-та", допълват от агенцията, визирайки предстоящото въвеждане на единната европейска валута.

 


България
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 срещу 30 хиляди лв на месец

    33 11 Отговор
    Топим разлики всекакви.
    Плащайте. Не ни жалете!

    (побързайте, че след нова година стават 30 хиляди Евро)

    Коментиран от #32, #70

    14:44 16.12.2025

  • 2 Цолов

    43 16 Отговор
    Тия смешници от пп-дб са най-големите крадци!

    Коментиран от #63

    14:44 16.12.2025

  • 3 логично

    14 31 Отговор
    ГЕРБ клекнаха за да научат хората на един урок за бюджета. Но от психологическа гледна точка това е лоша идея. ПП-ДБ излязоха победители, а при толкова нисък рейтинг на институциите и плитиците по принцип съвсем малки нюанси променят нагласите.

    Вървим към нов кабинет доминиран от ПП-ДБ.

    Коментиран от #20

    14:44 16.12.2025

  • 4 Дава...

    19 26 Отговор
    Радев пали свещ на Ханука
    Това е недопустимо за православен
    Той доведе ПП
    Схващате ли..
    Единствената българска партия е
    Възраждане!

    Коментиран от #39, #61

    14:45 16.12.2025

  • 5 побърканяк

    30 10 Отговор
    Подкупните агенции пак запяха старата песен на нов глас, че изборите нищо няма да променят и гербавите пак ще спечелят като по този начин си опитват да разколебаят хората и да не гласуват.

    Коментиран от #75

    14:45 16.12.2025

  • 6 Бонев

    29 7 Отговор
    Лелките от Алфа рисърч след като прибраха бая пара за да обяснят колко много българите искали еврото,сега се прехвърлят на другата нива.

    14:47 16.12.2025

  • 7 Социолог

    4 12 Отговор
    СЛОЖЕТЕ ПЛЮС ЗА ВЕЛИЧИЕ, СЛОЖЕТЕ МИНУС ЗА МЕЧ! ДА СЕ ПРЕБРОИМ!

    14:47 16.12.2025

  • 8 Алтернатива ли е Радев?

    9 19 Отговор
    Кой го пробутва?
    От 2018 г, Радев винаги пали свещ на Ханука в синагога
    Какво казва ИИ
    ,,Няма информация Владимир Путин да пали свещ на Ханука, но българският президент Румен Радев и други български президенти (като Георги Първанов) са участвали в церемонии по запалването на свещи за Ханука в Софийската синагога, "

    Има една партия , българска- Възраждане!

    Коментиран от #19, #27

    14:47 16.12.2025

  • 9 Последния Софиянец

    14 16 Отговор
    Румен Радев 55 процента.ГЕРБ 5 процента.

    14:47 16.12.2025

  • 10 да добавя

    17 4 Отговор
    ИТН и БСП си имат свои сегменти и им трябват съвсем лако усилия да мобилизират хора над 5-те процента.
    МЕЧ сякаш се оформят като скрит президентски вариант.
    Великата пирамида се разпада. АСП вече загубиха битката и всеки закачен за тях ще съжалява както беше с ДОСТ.
    Основният въпрос: съотношението ГЕРБ-ПП-ДБ-Възраждане-НН.
    Топ 4 изглежда сигурен при бързи избори и не толкова сигурен при нов проект или забавяне с поне 3 месеца.

    14:48 16.12.2025

  • 11 Не разбирам....

    28 4 Отговор
    НИЕ българите вече ЗОМБИТА ли сме ???
    Осъзнайте се ,от тези (ПП-ДБ) НИЩО не става ! НАРОДЕ ??? (както би казал Левски)

    Коментиран от #26

    14:48 16.12.2025

  • 12 бойко българоубиец

    9 8 Отговор
    аз заминавам за барцелона, че сретан ще ми прави като кмета на симитрли

    14:48 16.12.2025

  • 13 Дориана

    17 11 Отговор
    ГЕРБ / СДС се сриват надолу под 18 % . Борисов не напусне ли Парламента и политиката ще се сринат още по- надолу. А, малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ , които съзнателно в името на своето политическо оцеляване станаха носители и проводници на корупцията, мафията и олигарсите излизат от Парламента. Народа ще им покаже какво се случва с предателите.

    14:48 16.12.2025

  • 14 Българин

    7 13 Отговор
    ИВЕЛИН МИХАЙЛОВ Е ЕДИНСТВЕНИЯТ ПОЛИТИК ЗА 36 ГОДИНИ, КОЙТО ОБЕДНЯ ОТ ПОЛИТИКАТА!

    14:49 16.12.2025

  • 15 Гетлост

    17 3 Отговор
    Стопило на баба ви хвърчилото ако са верни тия проучвания нямаше да има такива протести ППДБ са подмяна а не промяна на практика са едни и същи с ГЕРБ евроатлантици които повтарят като папагали едни и същи тъпащини.

    14:49 16.12.2025

  • 16 Софиянец

    8 15 Отговор
    РАДЕВ ПРЕМИЕР!

    14:49 16.12.2025

  • 17 Единствената опозиция

    10 8 Отговор
    Битката ще е между ДПС

    и Шайката на Радев, начело с ППДБ.

    ГЕРБ ЩЕ ГЛЕДАТ УМНО и Борисов пак ще прави сглобки на тъмно.

    ДПС
    е единствената опозиция на Радев.

    Ще изненада доста подобни самозвани анализатори!

    ГЕРБ не са за вярване, като нищо ще се сглобят с Радев

    Коментиран от #25

    14:50 16.12.2025

  • 18 Исторически парк

    4 10 Отговор
    сега ще напъплят гербавите тро лове и почнат да викат боташ боташ ахахаха

    Коментиран от #38

    14:50 16.12.2025

  • 19 да бе

    10 6 Отговор

    До коментар #8 от "Алтернатива ли е Радев?":

    Нали сте първи дружки.
    Как пък да ви вярваме?

    Защо разцепихте патротите?
    Знаете ли чесега можеше едно обединение патриотично да управлява в мноизнство, както стана в немалко държави по света?

    14:50 16.12.2025

  • 20 Икономист

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "логично":

    пий си хапчетата бепепераст!

    Коментиран от #31

    14:50 16.12.2025

  • 21 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    7 9 Отговор
    "ДОЛУ ЕВРОТО"! Е ИЗРЕЧЕНИЕТО,
    КОЕТО ХАРАКТЕРИЗИРА 2025 Г.

    14:51 16.12.2025

  • 22 Всичко пак наместено

    10 1 Отговор
    Само 14% не знаят за кого другите 80% са за същите тюмбели. И по тази сметка значи ще управляват някои той кой и кой със 50% и нагоре от имащи право на глас. И ЗАЩО БЯХА ТЕЗИ ПРОТЕСТИ ТОГАВА. ВСИЧКО СИ Е ПАК СЪЩОТО.

    14:51 16.12.2025

  • 23 Тома

    5 4 Отговор
    Вали гърми тиквата си има антураж от платени с големи заплати администрация,ченгета и даскали които гласуват за него.И п.рост съм брат ми и ми е лесно

    14:52 16.12.2025

  • 24 Не се притеснявайте

    14 3 Отговор
    Ще излязат два-три компромата като тези когато искаха да превземат ДАНС МВР прокуратурата, парапетните ласки, розови пуделчета разнасящи пачки между зъбите и разликата отново ще се увеличи. А и самият факт че шеф кокор започна да се появява на телевизионния екран сутрин и вечер достатъчно отблъсква голяма част от избирателите.
    Излъчва невероятно явна наглост..
    Другите просто се сетиха че трябва известно време да се снимат както казваше Бай Тошо.

    14:53 16.12.2025

  • 25 исторически парк

    2 7 Отговор

    До коментар #17 от "Единствената опозиция":

    скрий се бепотурнак!

    14:53 16.12.2025

  • 26 Споко

    20 2 Отговор

    До коментар #11 от "Не разбирам....":

    Спокойно народа осъзнава че ППДБ не стават за нищо а колкото до проучванията не им вярвай.

    14:53 16.12.2025

  • 27 Възраждане не е българска партия..

    9 11 Отговор

    До коментар #8 от "Алтернатива ли е Радев?":

    Руска е!

    Коментиран от #40

    14:55 16.12.2025

  • 28 БеГемот

    8 1 Отговор
    София може да изкара петдесет хиляди на протест обаче не може да спечели изборите....това е положението и няма оправия...

    14:55 16.12.2025

  • 29 Ко каза

    5 10 Отговор
    Герб ще ядат "бахура" на изборите.

    14:56 16.12.2025

  • 30 Иванчо I-ви

    9 1 Отговор
    Започнаха поръчковите проучвания. Сега който плати повече, той взима предимство в резултатите.

    14:56 16.12.2025

  • 31 хапчетата си ги пий ти

    8 2 Отговор

    До коментар #20 от "Икономист":

    Нужни са ти.
    След като едно аргументирано и умерено мнение те кара да псуваш публично, ясно не си добре на втория етаж.
    Смятам че решението за оставката беше сериозна тактическа грешка за управляващите.
    Друг мисли, че не е било грешка. Това не е проблем за мен. Времето ще покаже кой е бил прав.

    А ти не си никъде в сехмата, защото не мислиш, а само цвилиш нечленоразделно като ритната кранта.

    Коментиран от #65, #67

    14:58 16.12.2025

  • 32 скромни

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "срещу 30 хиляди лв на месец":

    на тия ще са им платили по-малко като че ли

    14:59 16.12.2025

  • 33 ококор

    10 1 Отговор
    нa пpoлeт пп-дб-тaтa cядaмe в cкyтa нa пeeвcки и пaк щe пиeм мaзнo тypcкo кaфe зaeднo c бyци зa пo гoлям дял oт дeмoкpaтичнaтa бaницa! дa живee дeмoкpaциятa дpyгapи!

    14:59 16.12.2025

  • 34 Абдел Кадер Бай

    5 3 Отговор
    Нямат за цел да изкарат обективна информация. С тази статистика се дресира тълпата. Така манипулираният глас не бие толкова на очи.

    14:59 16.12.2025

  • 35 да гласуваме с машини АЛА БАЛА

    5 2 Отговор
    И да избираме само 200 депутати.
    останалите 40 да се присъдят от Радев служебно на ПП

    14:59 16.12.2025

  • 36 Много са надценени

    3 4 Отговор
    Кокорчовците,парапетите и дамажаните!Възраждане ще е първа политическа сила!

    15:00 16.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Ще викат, защо да не викат...

    10 2 Отговор

    До коментар #18 от "Исторически парк":

    Боташ... Боташ, и другите ще викат не само гербаджиите, на теб кеф ли ти е всеки ден да плащаме на турците по един милион лева за тоя де духа, това са наши пари от нашите данъци хвърлени на вятъра от един продажник.

    Коментиран от #41

    15:01 16.12.2025

  • 39 Радев не е православен

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Дава...":

    Той е бил военен , и член на БКП
    така че не е покръстен.
    Това че влиза в Черква не го прави християнин и православен

    Коментиран от #43, #55

    15:01 16.12.2025

  • 40 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Възраждане не е българска партия..":

    ПО-ДОБРЕ РУСИЯ,
    ОТКОЛКОТО УРСУЛА!

    15:02 16.12.2025

  • 41 исторически парк

    4 8 Отговор

    До коментар #38 от "Ще викат, защо да не викат...":

    тебе кефи ли те всеки ден гербавите да ти крадат по 50 милиона от общ поръчки и схеми?!

    Коментиран от #57

    15:02 16.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 поп

    3 4 Отговор

    До коментар #39 от "Радев не е православен":

    Радев е кръстен

    Коментиран от #47, #50

    15:03 16.12.2025

  • 44 Гост

    3 5 Отговор
    Още ли гласуват за опегето герп????? Леле, колко старомодно

    15:04 16.12.2025

  • 45 ВЕЛИНСКИ

    3 0 Отговор
    ДРУГИЯ ПЪТ
    ПИТАЙТЕ ЩЕ ГЛАСУВАТЕЛИ ЗА ДОНДУКОВ 2

    15:04 16.12.2025

  • 46 малко факти

    6 2 Отговор
    пак поръчкови проучвания , а накрая Пеевски първи , след него Бойко и така нататък ...

    15:04 16.12.2025

  • 47 ходжа

    10 0 Отговор

    До коментар #43 от "поп":

    крадев е предател!

    15:05 16.12.2025

  • 48 Само да попитам

    5 0 Отговор
    Обяснете ми моля Ви,каква е разликата,между 51вия и следващия парламент,какво ще се промени и каква коалиция виждате?

    15:07 16.12.2025

  • 49 ШЕФА

    2 5 Отговор
    Алфа Рисърч не е соц.агенция ,а порнографска и е на хранилката на българоубииците ГРОБ.

    15:07 16.12.2025

  • 50 малко факти

    4 1 Отговор

    До коментар #43 от "поп":

    Ха хаааааааааа ,ти кръстен комунист видял ли си .

    15:08 16.12.2025

  • 51 реалист

    2 5 Отговор
    След като видяхме контрапротестите на НН , ясно разбрахме , че партия НН напрактика не съществува .Да си купиш роми от махалата , не означва ,че си лидер

    15:10 16.12.2025

  • 52 партия боташ

    8 2 Отговор
    а къде е рундю натовското мекеренце?

    15:12 16.12.2025

  • 53 Не, че нещо ама...

    7 0 Отговор
    Отново промяна чрез подмяна

    15:16 16.12.2025

  • 54 Радев

    7 2 Отговор
    да прави една партия Боташ, да се яви на избори, че да го видим колко му е силата!

    До сега само на социология разчита и на общи приказки, скрит зад имунитета.

    15:16 16.12.2025

  • 55 Това какво е

    3 1 Отговор

    До коментар #39 от "Радев не е православен":

    Радев предава официалната религията в България!
    Нарушава в този смисъл конституцията.
    Нали уж все е спазва?!
    Погазва християнските ценности!
    Чий служител е Радев?!
    На българския народ или...
    Ето, ИИ
    "Уважение към Другата Вяра (но не и Участие): Православните хора могат да уважават и да се запознават с еврейските празници, но активното участие в ритуали от друга вяра, като паленето на свещи, би противоречало на тяхната собствена религиозно-идентична принадлежност, както и би било неуместно в контекста на синагогата, чиято цел е еврейско поклонение. "

    15:16 16.12.2025

  • 56 Мнение

    3 8 Отговор
    Един пълен мандат на ППДБ ще ни изпрати наравно с Чехия и Полша като стандарт на живот. Да не говорим че ще осигури реформа в най-затлачените системи като съдебната, здравната и административната.

    Коментиран от #59

    15:17 16.12.2025

  • 57 Хи хи

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "исторически парк":

    И това го знаеш от ... или като ония младите на протеста , на който са им разказвали как Баце и Шиши крадат ,а това , че Асен Василев ти бръкна в джоба директно , не го разбираш , нали ? Виж за Боташ има договор черно на бяло и не можеш да кажеш гък , .

    15:18 16.12.2025

  • 58 Българин

    2 0 Отговор
    Сега, кто кажат че ще има официална коалиция с ДПС и ГЕРБ, начело с Пеевски, съвсем ще им се вдигнат процентите!

    15:18 16.12.2025

  • 59 Драго

    4 1 Отговор

    До коментар #56 от "Мнение":

    Тия шарлатани ? Бягай бе, не се майтапи !

    15:19 16.12.2025

  • 60 Ъъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    Мдааа....Подготвят ви за "от същото по много". "Ви", защото предполагам, че отново ще се намерят достатъчно балъци, които си мислят, че техния глас има значение и ще отидат да гласуват за тези, срещу които до вчера бяха по площадите.

    15:22 16.12.2025

  • 61 Българин

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Дава...":

    Радев е комунист, член на БКП, делегат на 13-тия конгрес, атеист. Може да пали каквито си пожелае свещи.

    Коментиран от #68

    15:23 16.12.2025

  • 62 Добре

    0 0 Отговор
    "Тулуп рисърч" са се обадили на 4ма геппаджии и 3ва от ИТН на по няколко ракии и са вписали съжденията от тези разговори като резултат от анкета.

    15:23 16.12.2025

  • 63 Здрасти шиши

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Цолов":

    Може да са смешни, а може и да са крадци, но да кажеш в държавата на трите свине и наркомана, че тия са най-големите крадци значи нещо не ти функционира главата правилно.

    15:25 16.12.2025

  • 64 Ха-ха-ха

    1 3 Отговор
    Платената от уродливото 190- килограмово турлвище "социологическа агенция" "Алфа Свинсърч" лъже! Чиста проба лъжа са посочените проценти на чалгарската сбирщина на сакатото учиндолско нищожество, което опростачи три поколения българи! КОЙ нормален българин ще гласува за каруцарина Хаджи Тошко Африкански с циничвия, мръсен и просташки език? Че нали след всяко негово изказване от трибуната квесторите тичат да отварят прозорците да се проветрява залата, защото ужасно вони на чалгарска простащина? КОЙ нопмален българин ще гласува за крадеца Балбана Джебчията, който пребърква джобовете на околните и каквото намери, после го развява по телевизиите?! КОЙ нормалев българин ще гласева за учиндолската слугиня Плевелба Митова, която винаги има противозачатъчни в чантата си , понеже не се знае кога ще му стане мекия на Хаджи Африкански и ще се наложи да си вдигне краката?! КОЙ нормален българин ще гласува за най-мразената персона в държавата - уродливото 190- килограмово туловище?КОЙ, освен Данчо Ментата, ължец, измамник и наглец, който впрочем е депутат вече 36 години? И който лазеше като червей в карката на Иван Костов като негов заместник и "върл" СеДеСар, но Костов го изрита и той изпълзя до краката на агент Сава, сега пък пълзи в краката на туловището?! Чалгарите няма да стигнат и 1%! Това много ясно се видя на протестите! А на излизане от "Панорама" в петък Джебчията беше замерян с яйца и домати!

    15:25 16.12.2025

  • 65 икономист

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "хапчетата си ги пий ти":

    аре бегай на гейпарада ма пепейке

    15:25 16.12.2025

  • 66 Борисов

    2 2 Отговор
    нокаутира ГЕРБ.

    ГЕРБАДЖИИ СА В СТРЕС И ШОК от поредния пирует на Боко!

    Чудят се кой път да хванат!

    Ще поемат към ДПС, голяма част от тях.

    15:28 16.12.2025

  • 67 Питане

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "хапчетата си ги пий ти":

    Ако правителството не беше хвърлило оставката,щьхте ли да мирясате,а?Бойко се молеше само за 20 дни,ама вие,не,хвърляй оставката,или кръв.Какво трябваше да направят?Чакам отговор,а не минуси.

    15:28 16.12.2025

  • 68 Особено

    1 0 Отговор

    До коментар #61 от "Българин":

    На юдеите
    Тогава официално да заяви, че е юдеин- само те имат право да участват в паленето на първа свещ на Ханука , на юдейската светлина
    Българския народ е време да прогледне
    Да порасне..
    Не да тича след.., като недораслек

    15:28 16.12.2025

  • 69 Кой идиот

    1 0 Отговор
    Ще гласува за итн?

    15:32 16.12.2025

  • 70 ООрана държава

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "срещу 30 хиляди лв на месец":

    Слави 2та% така я стопи

    15:33 16.12.2025

  • 71 бай Ставри

    0 2 Отговор
    Чичо Шорош плаща, Алфа рисърч прави "правилната" прогноза, ала бала с машините и ПП ДБ граби, като за последно. Чичо Шорош печели най-много. Въпроса е само как ще ни ограби този път. Ще бъде полезно да се върнем в 97 - ма година или да проучим кризата на "азиатските тигри" - Тайланд, Южна Корея и Индонезия.

    Коментиран от #73

    15:33 16.12.2025

  • 72 протоейрей Контрагербераст

    0 0 Отговор
    Важното е ГЕП да не са първи, ако ще и Възраждане да са първи, само да не са тиквите.Вероятно ПП-ДБ ще спечелят и ще управляват в коалиция с партията на Радев.

    15:36 16.12.2025

  • 73 Мистър Кеш и Шарлатаните

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "бай Ставри":

    Очаквано добра комбинация.

    15:36 16.12.2025

  • 74 тиква

    0 1 Отговор
    Бистришките тикви са се отказали от футболното първенство, сега е ред на политическите тикви да бъдат изметени.

    15:37 16.12.2025

  • 75 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "побърканяк":

    Ами като знаете че това целят,ще излезвете да гласувате за ваще умно-красиви бе.Кой ви спира?

    15:38 16.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове