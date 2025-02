По халат и плашещо слаб: Видът на Джъстин Бийбър уплаши феновете му (СНИМКИ)

Джъстин Бийбър отново предизвика тревога сред феновете си, след като беше забелязан да се разхожда по улиците на Ню Йорк, облечен само в халат. Изпълнителят на хита "Sorry", който наскоро навърши 30 години, изглеждаше унил и изтощен, облечен в светлосин халат и износени ботуши Ugg. Небрежната му визия бе допълнена със сива плетена шапка, но това, което направи най-силно впечатление, беше отсъствието на съпругата му Хейли Бийбър, което допълнително засили спекулациите за проблеми в техния брак.

През последните седмици феновете на канадския певец изразяват все по-силни притеснения за неговото здраве и благополучие. Миналата седмица той беше заснет с уморен и изпит вид, носещ голямо жълто палто и провиснала сива шапка – визия, далеч от бляскавия му облик в зенита на кариерата му.

Justin Bieber steps out in New York City in blue bathrobe wardrobe (February 8)

След тези снимки социалните мрежи се изпълниха с коментари от фенове, загрижени за състоянието му. „Този млад мъж изглежда сериозно зле. Надявам се да получи помощта, от която очевидно се нуждае“, написа един потребител. Друг добави: „Изглежда като на 40 години. Джъстин се нуждае от сериозна помощ. Това не е слабост – да поискаш помощ, когато ти е трудно.“

Video of Justin Bieber spotted in New York (February 8)

Междувременно Хейли Бийбър, която е омъжена за Джъстин от 2018 г., беше забелязана в компанията на близката си приятелка Кендъл Дженър. Двете бяха заснети да се смеят и да се разхождат в скъп ресторант в Ню Йорк, само часове след като Джъстин беше видян в унилото си състояние.

Ситуацията обаче се нажежи още повече, когато Хейли публикува провокативни снимки в Instagram със загадъчно послание: „Аз съм несъвършена. Била съм отхвърлена. Но все още имам своята цел.“ Това съобщение само подхрани слуховете за евентуални проблеми в брака им.

Феновете на двойката следят отблизо всичко, което се случва между тях, особено след като Джъстин предизвика вълна от реакции, когато миналия месец спря да следва Хейли в Instagram. Преди това той беше спрял да следва и бащата на Хейли – актьора Стивън Болдуин, което допълнително подкрепи подозренията за напрежение в семейството.

Неочаквано, певецът предизвика и още полемики, когато сподели снимка на бонг в профила си в социалната мрежа, което накара феновете му да се питат дали това е знак за влошено психическо състояние.

