Напук на слуховете: Джъстин Бийбър публикува СНИМКА, на която прегръща жена си Хейли

Рапърът Джъстин Бийбър публикува в Instagram снимка, на която целува жена си Хейли, на фона на слуховете за развода им. Двойката позира небрежно в хола си. Моделът е с разпусната коса и лек грим.

През май Хейли Бийбър продаде козметичната си марка за 1 милиард долара, подписвайки сделката с e.l.f. Beauty. Според документите, бизнесдамата ще получи 600 милиона долара в брой, 200 милиона долара в акции и 200 милиона долара, ако продажбите на марката нараснат през следващите три години. Тя каза, че иска да спести парите за сина си Джак Блус.

„Искам да оставя парите за бъдещето на сина ми. Това е сума, с която никога преди не съм се сблъсквал, така че искам да я използвам разумно. Бих искала да я инвестирам разумно“, обясни Бийбър.

През 2018 г. Хейли се омъжи за Джъстин Бийбър. На 9 май миналата година моделът обяви бременността си. В края на август 2024 г. певецът обяви, че той и съпругата му се радват на първото си дете.