Разкриха причината за смъртта на младата южнокорейска актриса Ким Се-рон

Късно вчера стана ясно, че южнокорейската актриса Ким Се-рон, популярна с ролите си в редица хитови продукции, е била открита мъртва в дома си в Сеул. Според информацията на полицията, 24-годишната звезда е сложила край на живота си в неделя следобед, като първоначалните данни сочат, че става въпрос за самоубийство.

Ким Се-рон е била намерена около 16:50 ч. местно време в жилището си в квартал Сондонг-гу от приятел, с когото е имала уговорена среща.

„Всички събрани данни сочат, че тя е взела крайно решение. Ще обработим случая като самоубийство“, заявиха представители на полицията, цитирани от южнокорейската агенция Yonhap.

Властите потвърдиха, че не е оставено предсмъртно писмо и не са открити следи от престъпление. Разследването продължава.

Ким Се-рон започва актьорската си кариера едва на 9-годишна възраст и бързо печели популярност с ролите си в екшън хита The Man from Nowhere (2010) и трилъра The Neighbor (2012). В последните години тя стана особено известна с участието си в сериала Bloodhounds на Netflix, излъчен през 2023 г.

Въпреки успешната си кариера, актрисата бе принудена да се оттегли от публичното пространство след скандал през 2022 г. Тогава тя предизвика катастрофа, блъскайки се в електрически трансформаторен пост, докато шофирала в нетрезво състояние. Инцидентът доведе до сериозно обществено недоволство, а актрисата бе осъдена да плати глоба от 20 милиона вона (около 13 850 долара). Вследствие на скандала, тя се оттегли от проекта Trolley и временно прекрати кариерата си.

През 2023 г. Ким Се-рон направи опит да се завърне в индустрията, но бе засегната от здравословни проблеми, които я принудиха отново да се отдръпне от светлината на прожекторите. Bloodhounds се оказа последната продукция, в която участва.

През кариерата си Ким Се-рон печели множество отличия, включително награди за „Най-добра нова актриса“ на няколко престижни южнокорейски кинофестивала, отбелязва IMDB.

Тъжната новина за смъртта ѝ разтърси феновете и киноиндустрията, а много нейни колеги и почитатели изразиха съболезнованията си в социалните мрежи. Случаят подчертава натиска, на който са подложени младите звезди в развлекателния бизнес в Южна Корея и продължава да предизвиква дискусии за психичното здраве в индустрията.