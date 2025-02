Amazon поема творчески контрол върху франчайза за Джеймс Бонд

В ход, който изглежда ще разтърси и може би дори разбърка един от най-печелившите холивудски франчайзи, студиото Amazon MGM ще поеме творческия контрол върху Джеймс Бонд, тъй като дългогодишните продуценти на измисления британски шпионин се оттеглят.

Според обявеното споразумение правата върху 007 ще бъдат поделени между филмовия гигант и продуцентите Майкъл Уилсън и Барбара Броколи, които се пенсионират.

Новината идва четири години след последния филм за Бонд, в който Даниел Крейг се отказа от ролята на тайния агент, а феновете запълват времето със спекулации кой ще го замести, предаде АФП.

Сега, когато начело е Amazon, може би няма да се наложи публиката да чака твърде дълго за следващата част или за допълнителни филми.

James Bond shocker! Amazon MGM Studios is set to take creative control of the 007 franchise as longtime producers Michael G. Wilson and Barbara Broccoli step back.



As per details of the arrangement, Amazon MGM Studios, Wilson and Broccoli have formed a new joint venture to house… pic.twitter.com/O95m9qsWsK