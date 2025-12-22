Румен Радев проговори за партия „Трети март“

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.
„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни Радев.
Преди два дни председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация.
Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #7, #18
10:30 22.12.2025
2 Реалностите
10:31 22.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ген. Решетников
10:33 22.12.2025
5 .......
10:35 22.12.2025
6 Всякаква русофилска иzмет
10:36 22.12.2025
7 Смотльо
До коментар #1 от "Фен":Скрий се
Коментиран от #9, #10
10:36 22.12.2025
8 На шиши
10:36 22.12.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 САМО ТАКА
До коментар #7 от "Смотльо":А КОПЕЙКИТЕ ДА ХОДЯТ ДА ПАПКАТ РУСКИ ЧУШКИ
10:38 22.12.2025
11 Дедо
До коментар #3 от "Турците ако искаха":Ае бегай от тука бе се р сем . Началника ви се казва Дилян. Нещо турско намираш ли в това име? Хахаха.
10:39 22.12.2025
12 Хи.. Хи.. 🤭😅
Коментиран от #13
10:40 22.12.2025
13 Tъкмо ще разцепи още малко копейките
До коментар #12 от "Хи.. Хи.. 🤭😅":Като за начало той ще обедини копейките. Така или иначе техният краен брой не му е достатъчен, а за повече може само да си мечтае
10:41 22.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Перо
10:43 22.12.2025
16 Мнение
10:44 22.12.2025
17 !!!?
10:44 22.12.2025
18 наблюдател
До коментар #1 от "Фен":Като гледам фаровете Му светят на дълги.Не е на добре.Повреден е нещо.Дано когато му приключи мандата се оправи човека и кацне на земята.
10:45 22.12.2025
19 Наший генерал ревна гороломно...
10:46 22.12.2025