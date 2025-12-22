Новини
Румен Радев проговори за партия „Трети март“

22 Декември, 2025 10:28 776 19

Преди дни го обявиха за техен „неформален лидер“

Румен Радев проговори за партия „Трети март“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни Радев.

Преди два дни председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация.

Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.


България
  • 1 Фен

    4 15 Отговор
    Айде, вдигай юмручето, излъжи тик-токърите, и се махай! По-вреден за България политик не е имало наскоро!

    Коментиран от #7, #18

    10:30 22.12.2025

  • 2 Реалностите

    14 0 Отговор
    Всякакви измисени партийки обикалят по селата и лъжат бабите, че били "на президента", не им се връзвайте!

    10:31 22.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ген. Решетников

    4 7 Отговор
    се активира!

    10:33 22.12.2025

  • 5 .......

    5 9 Отговор
    Така е. " Девети септември" по ти подхожда.

    10:35 22.12.2025

  • 6 Всякаква русофилска иzмет

    4 9 Отговор
    ще прави последни напъни!

    10:36 22.12.2025

  • 7 Смотльо

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Скрий се

    Коментиран от #9, #10

    10:36 22.12.2025

  • 8 На шиши

    6 0 Отговор
    Похвати те....няма да.спре, до като незавлече всички с него в пропастта

    10:36 22.12.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 САМО ТАКА

    4 5 Отговор

    До коментар #7 от "Смотльо":

    А КОПЕЙКИТЕ ДА ХОДЯТ ДА ПАПКАТ РУСКИ ЧУШКИ

    10:38 22.12.2025

  • 11 Дедо

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Турците ако искаха":

    Ае бегай от тука бе се р сем . Началника ви се казва Дилян. Нещо турско намираш ли в това име? Хахаха.

    10:39 22.12.2025

  • 12 Хи.. Хи.. 🤭😅

    3 3 Отговор
    Копейките и руските подлоги започнаха да се самоизяждат🙈, давайте копейки да съберете пари за матушката ви.

    Коментиран от #13

    10:40 22.12.2025

  • 13 Tъкмо ще разцепи още малко копейките

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Хи.. Хи.. 🤭😅":

    Като за начало той ще обедини копейките. Така или иначе техният краен брой не му е достатъчен, а за повече може само да си мечтае

    10:41 22.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Перо

    3 0 Отговор
    Ще свърши като партията на Янев!

    10:43 22.12.2025

  • 16 Мнение

    0 2 Отговор
    Поредните, които се опитват да яхнат рейтинга на Президента. ПП N 2...

    10:44 22.12.2025

  • 17 !!!?

    2 1 Отговор
    "Трети март" ще дойде в България от Москва през Крим...а откъде другаде !!!?

    10:44 22.12.2025

  • 18 наблюдател

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Като гледам фаровете Му светят на дълги.Не е на добре.Повреден е нещо.Дано когато му приключи мандата се оправи човека и кацне на земята.

    10:45 22.12.2025

  • 19 Наший генерал ревна гороломно...

    0 0 Отговор
    Къв 3ти март бре?, мен Путин лично назначи, и другарката Йотова ми повери, на 8ми март ще и направя партия, и тя да седне на софрата.

    10:46 22.12.2025

