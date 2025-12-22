Румен Радев проговори за партия „Трети март“

„Движение Трети март“ и движението за президентска република, както и всякакви други производни, нямат нищо общо с мен и с президентската институция. Това обяви държавният глава Румен Радев в отговор на отправените въпроси по отношение на заявките на новосформиращата се партия „Трети март“, че го възприема като свой „неформален лидер“.

„Хората, които се представят за организатори на моя партия и които събират пари от мое име, са измамници и подставени лица на олигархията“, обясни Радев.

Преди два дни председателят на движението Тихомир Атанасов обяви пред журналисти, че инициативният комитет ще подготви учредителен конгрес и необходимите стъпки за регистрация на политическата формация.

Атанасов заяви, че движението подкрепя политиката на президента Румен Радев и го приема като свой неформален лидер, като уточни, че това е форма на гражданска подкрепа.