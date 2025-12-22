Руски генерал загина при експлозия в Москва

Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции, предаде БТА.
Убит е началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.
Разследващи са изпратени на мястото на инцидента, според съобщенията, в южната част на руската столица. Руските медии съобщиха, че експлозията е станала на паркинг близо до жилищен блок.
Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., редица военни служители станаха мишена в руската столица.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
стоян георгиев

09:28 22.12.2025
Просто е казал истината на Путин
09:29 22.12.2025
4 Един фашист по малко!
09:29 22.12.2025
Путин
09:29 22.12.2025
"Фашистите

09:29 22.12.2025
Явно бункерният страхливец го е Убил
09:30 22.12.2025
007

09:31 22.12.2025
Констатация
До коментар #1 от "стоян георгиев":Така действат бандеровците.
Но... краят им е близък.
След това идва края и на фашистите в Брюксел начело с фюрерката им- малоумната Урсула.

09:31 22.12.2025
Украински терористи

09:31 22.12.2025
11 Който сее ветрове, жъне бурии!
09:31 22.12.2025
Според Руски Журналисти :
09:31 22.12.2025
На концертите
09:31 22.12.2025
нормален човек няма да обикаля
09:32 22.12.2025
Я пък тоя
Путин търси убежище в Габон.
09:33 22.12.2025
Доналд
09:33 22.12.2025
Има, рашистите,
До коментар #10 от "Украински терористи":избиващи деца и цивилни в поредната си завоевателна война. Каквито и опорки да ръсите, uzZZpoguTe са в Просия, както и лизачите им по мазета и паланки в територията.

09:33 22.12.2025
Копейки,
До коментар #2 от "Дрисула":СБУ на Украйна ви знае всичките.

09:34 22.12.2025
Дантон
До коментар #8 от "007":Комунизмът е в Брюксел.И комисариатът е там.Троцкистки комисарки.Износ на революции.
09:37 22.12.2025
Тома
Запазена украинска марка.

09:37 22.12.2025
Истината
09:37 22.12.2025
Изглеждаш глупаво
До коментар #18 от "Има, рашистите,":на фона, че виждаме украинските терористи. Падението на запада да стигне до тероризъм и циганета да лъжат. Има ли нещо по жалко от Европа в момента. 😄

09:37 22.12.2025
Да, понеже в момента са налични
До коментар #6 от ""Фашистите":само в Кремлянските земи, са самые большие в мире! Да се знае!!!
09:38 22.12.2025
Питам

09:38 22.12.2025
Така е
До коментар #6 от ""Фашистите":И най-вече руските...

09:38 22.12.2025
Демократ
09:39 22.12.2025
защо
Залагането на взривно устройство под кола в населено място, не се ли наричаше по друг начин?

09:39 22.12.2025
Бяха руски
До коментар #27 от "Така е":Сега се наричат украинци. 😄
Гадно нали. Кажи браво на Русия, че отново ще си свободно от фашизма.

09:40 22.12.2025
Чебурашка
До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":Има и по жалко, балхария например.
09:40 22.12.2025
Къде е Козлодуйският?
09:41 22.12.2025
Хахахахаха
До коментар #1 от "стоян георгиев":Буда нов не беше ли тоя с спец акцията с хеликоптерите хахахахахах, където щяха да гонят руснаците от Покровск. Какво стана с тях??? Ааа сетих се май не живвяха много след като слезнаха от хеликоптерите
09:41 22.12.2025
Разбирач
09:42 22.12.2025
Така е
До коментар #28 от "Има, крепостният ти мозък.":Иначе нямаше да се излагаш да лазиш в краката ми с лъжи като и да показваш падението на Европа да наема глупаво цигане. 😄 Що за глупак става на циганин за 5 цента?

09:42 22.12.2025
А ти
До коментар #36 от "Така е":Чувстваш ли се опростачена?

09:44 22.12.2025
Наричаща се
До коментар #30 от "защо":СВО.
09:45 22.12.2025
Предполагам не
До коментар #39 от "А ти":Иначе не би показвала оопростачването и падението на запада. 😄
09:46 22.12.2025
Кривоверен алкаш
09:46 22.12.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
Падението на Европа
09:48 22.12.2025
Възpожденец 🇧🇬
Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

09:48 22.12.2025
Фейк на часа
Изходът на войната между Украйна и Русия беше решен още при битката за Бахмут, когато пандизчиите от Вагнер (в голямата си част бивши военни, които са станали престъпници след съкращенията на армията на СССР) унищожиха най-добре подготвените части, а също младшия офицерски състав на ВСУ и украинската армия остана без ръководство. Сега украинците нямат адекватно командване, а някакви нацистки заградителни отряди.
Миналата седмица се появи статия от мозъка, подготвил тази война преди 15 години - Джордж Фрийдмън, който признава, че Украйна е приключена. Който твърди обратното живее в илюзорен паралелен свят.

09:49 22.12.2025
А где
До коментар #48 от "Фейк на часа":МОЧАТА?

09:50 22.12.2025
бигири бигири
09:51 22.12.2025
Оги
09:51 22.12.2025
Я виж в гащите
До коментар #49 от "А где":Там ли е? 😄
09:51 22.12.2025
Любопитно
До коментар #48 от "Фейк на часа":Къде е тази статия?

09:51 22.12.2025
Архимандрисандрит Бибиян
09:51 22.12.2025
гас
09:52 22.12.2025
Пешко
09:52 22.12.2025
Голия

09:54 22.12.2025
Фейк на часа
До коментар #54 от "Любопитно":Пусни в търсачката на Гугъл: "Die Ursache der europäischen Krise". Приятен ден !

09:56 22.12.2025
Мишел

09:56 22.12.2025
Да се надяваме
До коментар #1 от "стоян георгиев":че не е загинал, и дано по-скоро да свърши войната.
09:56 22.12.2025
на маати дюпка
До коментар #56 от "Руснаци":прилива
09:56 22.12.2025
Анджо
09:58 22.12.2025
Копей,
До коментар #62 от "Мишел":Не се отклонявай от темата!

09:58 22.12.2025
Босия
До коментар #60 от "Голия":Занулен.
09:59 22.12.2025
Казано с други думи-
Буквално преди минути Shot публикува информация, че действително Сарваров е бил в колата и е починал от раните си в болница.
09:59 22.12.2025
Я украинските специални служби
09:59 22.12.2025
!!!?
10:01 22.12.2025
Анджо
До коментар #48 от "Фейк на часа":Защо бе , те са го гръмнали лекичко и само той е дал фира между блоковете. Като гледам блоковете са цели.
10:01 22.12.2025
наблюдател
До коментар #9 от "Констатация":до 9 четвърта година това го повтаряте като папагали
10:01 22.12.2025
Айдеее още един...
10:01 22.12.2025
Опорка
10:03 22.12.2025
123
10:04 22.12.2025
Чеченският мужик- генерал
На фронта по низшите чинове изнудват мужиците за пари и който не плаща би пратен на заколение в безсмислени атаки.
Или вечер в землянката му набиват твърди мисли отзад.
Това е непобедимая и могучая днес.
10:04 22.12.2025
Пепи Волгата
До коментар #61 от "Фейк на часа":Не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!

10:04 22.12.2025
Всеки глупак
До коментар #80 от "Пепи Волгата":мрази истината.
10:06 22.12.2025
Това се нарича атентат
До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":Кой го е поръчал и кой е реалният извършител няма да разберем.
10:06 22.12.2025
Аре ве...

10:06 22.12.2025
Питам
До коментар #48 от "Фейк на часа":А гласове чуваш ли?
10:07 22.12.2025
Винаги хората без ценностна система
До коментар #84 от "Аре ве...":са били фенове на фашизъм, тероризъм, кражби и лъжи. Само факти!

10:07 22.12.2025
врачччуване
10:08 22.12.2025
Копейка

10:11 22.12.2025
За всеки безродник
До коментар #91 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":Русия е враг. Заради нея сега не е с чалма и шалвари.

10:12 22.12.2025
Къв фейк бре?
До коментар #61 от "Фейк на часа":Умрел е.То не е фейк.
10:12 22.12.2025
Никакъв възрожденец не си
До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":Жълтите звезди и гетата е равнозначно с твоите ,,червени бояджии”.Деволюция в различен цвят.
10:13 22.12.2025
Мдаа...!
Откъде?!
От терористични страхливи акцийки,като тая...
10:14 22.12.2025
Баце,
До коментар #26 от "Питам":След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 13063÷182 в полза на Русия. Съотношението е 72÷1. Според теб за колко бандерчета се брои един руски генерал? И дали в Русия влачат хората като добичета по улиците за да ги правят генерали?
А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

10:14 22.12.2025
Виж сега,
До коментар #19 от "Копейки,":има закон във физиката, който гласи : ,,Количественото натрупване води до качествено изменение”.И той е аксиома.
10:15 22.12.2025
Копейки,

10:17 22.12.2025
Мани това лепило.
До коментар #97 от "Баце,":Вземай нещо качествено 🤣🤣🤣

10:19 22.12.2025
Дик диверсанта

10:20 22.12.2025
Замислен
До коментар #92 от "За всеки безродник":Генералът е станал на зарзават.

10:21 22.12.2025
Спрямо руските фашисти
До коментар #101 от "Дик диверсанта":Така се действа!
10:22 22.12.2025
Изпражнението гайтанджиева
До коментар #97 от "Баце,":Руски фейкове.

10:23 22.12.2025
Да........
10:23 22.12.2025
Така е
До коментар #102 от "Замислен":Тероризма е зло и затова сега Европа е толкова жалка като спонсор на тероризъм. Иначе това не променя, че безродника мрази Русия, щото заради нея сега не е с чалма и шалвари.

10:23 22.12.2025
Изпражнението зеленски
До коментар #105 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш, също като нас фашистите. 😄
10:24 22.12.2025
!!!?

10:25 22.12.2025
Ъъъъ
До коментар #9 от "Констатация":Тези генерали са военнопрестъпници убиващи цивилни в суверенна държава и започнали война срещу мирни граждани. Останалите генерали да знаят какво ги чака.

10:25 22.12.2025
Коментар
До коментар #99 от "Копейки,":Перфектен начин да изчезнеш е да бъдеш обявен са умрял.
10:25 22.12.2025
Йосиф Кобзон
До коментар #97 от "Баце,":Мойте сметки друго показват баце.

10:27 22.12.2025
Затова
До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":пропагандата се цели винаги в глупака.
10:28 22.12.2025
Кой е военно престъпник
До коментар #110 от "Ъъъъ":в цивилизованият свят решава съда, а не тероризма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.

10:29 22.12.2025
ахахаха
До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":кви сметки е, ти нямаш дори основно
10:30 22.12.2025
Българин
10:31 22.12.2025
Ъъъъ
До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":Да се предаде, да ги съдят. Ако не се предадат са във война и се избиват. Толкова. И в Украйна има много загинали украински генерали от руския тероризъм.

10:32 22.12.2025
Републиканец

10:33 22.12.2025
Да, така е....
До коментар #86 от "Винаги хората без ценностна система":Такива са русофилите и копейките в БГ.

10:33 22.12.2025
Костя Костадинович Копейкин
10:35 22.12.2025
БАЦЕ ЕООД
До коментар #118 от "Републиканец":То е ясно че ЕС не вижда по нататък от носът си ... Кая Калас човек , няма по безмозъчно нещо
10:37 22.12.2025
Колко да са русофили
До коментар #119 от "Да, така е....":изкараните глупаци от пропадналият запад? Или викаш, чакай да покажа как лъжат хората бе ценности. Знаем, жалки са. 😄

10:37 22.12.2025
е не са
До коментар #119 от "Да, така е....":ли едни и същи хора това или ти толкова добре познаваш българският език, че намираш разлика .. Да слушаш на училище 2026та моето момченце. Тука недей се напъвай, не впечатляваш никого
10:38 22.12.2025
Там пишеше
До коментар #117 от "Ъъъъ":В цивилизованият свят има съд. В тероризма няма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.
10:39 22.12.2025
Българин
До коментар #109 от "!!!?":Сретан е свободен. Български генерал от една седмица не се показал хе,хехе .
10:39 22.12.2025
Ами тъ пей
До коментар #126 от "Хахахаха":Вярата е в религията. В живота или си човек с ценности или си нищо. Само факти тъ пей. 😄
10:41 22.12.2025
чакай ся
До коментар #126 от "Хахахаха":кой къде живее, в какво вярва, къде работи са различни неща и право на всеки един човек . Ти какво? освен български език, математика, история и от основни принципи и права в живота ли не разбираш ?? ее, за фронта си. беги
10:42 22.12.2025
Републиканец
10:42 22.12.2025
Урсулиците:
Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство,
заложено от Украинските ТерористиФашисти под автомобила му.
10:42 22.12.2025
Ха ха
До коментар #100 от "Мани това лепило.":И ти ли със салфетки по вагоните лазиш?Прав ти път,но няма да е дълъг.
10:43 22.12.2025
БАРС
10:43 22.12.2025
Копейкин

10:45 22.12.2025
Биг Брадър украинский
До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":Я си вземай мешката и отивай на фронта, вместо са седиш на дебелия си......и киснеш в минералната вода и пълниш дебелото черво тук. Твоите братя мрат в окопите, ти драскаш тука.
10:45 22.12.2025
Абе ей
До коментар #107 от "Така е":българите не носили шалвари и чалми по време на турското иго! Какви глупости бръщолевиш....измисли нещо по-добро, клепар.
10:46 22.12.2025
абе
До коментар #134 от "Копейкин":Пригожин така два пъти гърмя в самолетни катастрофи, ся си почива на плажа в Африка .. така че, не се знае
10:47 22.12.2025