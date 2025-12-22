Новини
Свят »
Русия »
Руски генерал загина при експлозия в Москва
  Тема: Украйна

Руски генерал загина при експлозия в Москва

22 Декември, 2025 09:25, обновена 22 Декември, 2025 10:31 3 556 137

  • русия-
  • генерал-
  • москва-
  • украйна-
  • фанил сарваров

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението е свързана с украинските специални служби

Руски генерал загина при експлозия в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство, заложено под автомобил, съобщи Следственият комитет, цитиран от световните агенции, предаде БТА.

Убит е началникът на управлението за оперативна подготовка на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия генерал-лейтенант Фанил Сарваров.

Още новини от Украйна

Следственият комитет допълни, че една от версиите за престъплението, които разследва, е свързана с украинските специални служби.

Разследващи са изпратени на мястото на инцидента, според съобщенията, в южната част на руската столица. Руските медии съобщиха, че експлозията е станала на паркинг близо до жилищен блок.

Откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г., редица военни служители станаха мишена в руската столица.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 42 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    100 83 Отговор
    Поредния военнопрестъпник открит от буданов.няма да е последния със сигурност.

    Коментиран от #2, #9, #34, #63

    09:28 22.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Просто е казал истината на Путин

    83 58 Отговор
    Че са избягали от Купянск

    09:29 22.12.2025

  • 4 Един фашист по малко!

    92 74 Отговор
    Супер новина!

    09:29 22.12.2025

  • 5 Путин

    40 32 Отговор
    Който не лъже умира!!

    09:29 22.12.2025

  • 6 "Фашистите

    49 7 Отговор
    по целия свят са диваци и варвари!"

    Коментиран от #25, #27

    09:29 22.12.2025

  • 7 Явно бункерният страхливец го е Убил

    56 56 Отговор
    Поредният позор за Фалшивата руска армия

    09:30 22.12.2025

  • 8 007

    52 66 Отговор
    ПРЕКРАСНО ЗАПОЧВА СЕДМИЦАТА,ДА СИ ПОЖЕЛАЕМ ПО-ГОЛЯМ УРОЖАЙ И СВЕТЛИ ПРАЗНИЦИ,СМЪРТ НА КОМУНИЗМА

    Коментиран от #21

    09:31 22.12.2025

  • 9 Констатация

    82 45 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Така действат бандеровците.
    Но... краят им е близък.
    След това идва края и на фашистите в Брюксел начело с фюрерката им- малоумната Урсула.

    Коментиран от #20, #75, #110

    09:31 22.12.2025

  • 10 Украински терористи

    80 42 Отговор
    Европа спонсор на тероризъм. Има ли по жалки на света?

    Коментиран от #18

    09:31 22.12.2025

  • 11 Който сее ветрове, жъне бурии!

    34 41 Отговор
    Ама нали животът на крепостяните не струва нищо, та Путлер си ги харчи.

    09:31 22.12.2025

  • 12 Според Руски Журналисти :

    27 25 Отговор
    Казал е че са обградени и скоро ще мрът

    09:31 22.12.2025

  • 13 На концертите

    32 33 Отговор
    на Кобзон вече има и правостоящи!

    09:31 22.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 нормален човек няма да обикаля

    34 9 Отговор
    столицата по коледа със взрив.

    09:32 22.12.2025

  • 16 Я пък тоя

    45 27 Отговор
    Край, Украйна спечели войната с убийството на генерала. Москва е в паника, обсъжда възможността да подпише капитулация.
    Путин търси убежище в Габон.

    09:33 22.12.2025

  • 17 Доналд

    20 19 Отговор
    Една шашка и за еврейчето.

    09:33 22.12.2025

  • 18 Има, рашистите,

    37 42 Отговор

    До коментар #10 от "Украински терористи":

    избиващи деца и цивилни в поредната си завоевателна война. Каквито и опорки да ръсите, uzZZpoguTe са в Просия, както и лизачите им по мазета и паланки в територията.

    Коментиран от #24

    09:33 22.12.2025

  • 19 Копейки,

    35 36 Отговор

    До коментар #2 от "Дрисула":

    СБУ на Украйна ви знае всичките.

    Коментиран от #98

    09:34 22.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Дантон

    36 25 Отговор

    До коментар #8 от "007":

    Комунизмът е в Брюксел.И комисариатът е там.Троцкистки комисарки.Износ на революции.

    09:37 22.12.2025

  • 22 Тома

    42 27 Отговор
    Подлостта.
    Запазена украинска марка.

    Коментиран от #44

    09:37 22.12.2025

  • 23 Истината

    32 35 Отговор
    Слава на Украйна! Генералът е бил демилитаризиран със специална операция!

    09:37 22.12.2025

  • 24 Изглеждаш глупаво

    37 29 Отговор

    До коментар #18 от "Има, рашистите,":

    на фона, че виждаме украинските терористи. Падението на запада да стигне до тероризъм и циганета да лъжат. Има ли нещо по жалко от Европа в момента. 😄

    Коментиран от #28, #32

    09:37 22.12.2025

  • 25 Да, понеже в момента са налични

    16 18 Отговор

    До коментар #6 от ""Фашистите":

    само в Кремлянските земи, са самые большие в мире! Да се знае!!!

    09:38 22.12.2025

  • 26 Питам

    15 16 Отговор
    Тук имаше един дето плямпа за пропагандата за размяна на трупове.А генералите брои ли ги?

    Коментиран от #97

    09:38 22.12.2025

  • 27 Така е

    14 13 Отговор

    До коментар #6 от ""Фашистите":

    И най-вече руските...

    Коментиран от #31

    09:38 22.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Демократ

    6 9 Отговор
    Местя.

    09:39 22.12.2025

  • 30 защо

    28 16 Отговор
    Маре,
    Залагането на взривно устройство под кола в населено място, не се ли наричаше по друг начин?

    Коментиран от #40

    09:39 22.12.2025

  • 31 Бяха руски

    18 12 Отговор

    До коментар #27 от "Така е":

    Сега се наричат украинци. 😄
    Гадно нали. Кажи браво на Русия, че отново ще си свободно от фашизма.

    Коментиран от #38

    09:40 22.12.2025

  • 32 Чебурашка

    7 14 Отговор

    До коментар #24 от "Изглеждаш глупаво":

    Има и по жалко, балхария например.

    09:40 22.12.2025

  • 33 Къде е Козлодуйският?

    8 9 Отговор
    Да го оплаче.

    09:41 22.12.2025

  • 34 Хахахахаха

    19 13 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Буда нов не беше ли тоя с спец акцията с хеликоптерите хахахахахах, където щяха да гонят руснаците от Покровск. Какво стана с тях??? Ааа сетих се май не живвяха много след като слезнаха от хеликоптерите

    09:41 22.12.2025

  • 35 Разбирач

    10 12 Отговор
    Вътрешна работа.

    09:42 22.12.2025

  • 36 Така е

    12 10 Отговор

    До коментар #28 от "Има, крепостният ти мозък.":

    Иначе нямаше да се излагаш да лазиш в краката ми с лъжи като и да показваш падението на Европа да наема глупаво цигане. 😄 Що за глупак става на циганин за 5 цента?

    Коментиран от #39

    09:42 22.12.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 А ти

    6 6 Отговор

    До коментар #36 от "Така е":

    Чувстваш ли се опростачена?

    Коментиран от #42

    09:44 22.12.2025

  • 40 Наричаща се

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "защо":

    СВО.

    09:45 22.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Предполагам не

    5 12 Отговор

    До коментар #39 от "А ти":

    Иначе не би показвала оопростачването и падението на запада. 😄

    09:46 22.12.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    12 12 Отговор
    Когато падат от високо,няма никакъв проблем,но когато има взрив,украинците са виновни...Понеже е генерал ще бъде на първият ред на концерта на Кобзон...

    09:46 22.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Падението на Европа

    14 12 Отговор
    Спонсор на тероризъм и фашизъм. Има ли нещо по жалко на света?

    09:48 22.12.2025

  • 46 Възpожденец 🇧🇬

    14 18 Отговор
    Opките на Путин успяха да превърнат мирните украинци в хладнокръвни yбийци.
    Тази война няма да свърши докато и последния руски бokлyk, който мята бомби по деца и жени не бъде намерен и неутрализиран. Няма място на света, където да се скриете. Рано или късно при вас ще дойде украинска бригада бояджии, която ще нарисува стените ви в червено.
    Последното нещо, което ще чуете русначета преди да поемете към Ада ще бъде: Доброго вечора, ми з України!.

    Коментиран от #83, #94, #135

    09:48 22.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Фейк на часа

    19 14 Отговор
    Тези терористични операции на Украйна не водят до нищо, точно обратното, увеличават броя на руснаците, които искат Украйна да бъде унищожена като държава. В Русия генерали има много и този генерал ще бъде заменен от друг.
    Изходът на войната между Украйна и Русия беше решен още при битката за Бахмут, когато пандизчиите от Вагнер (в голямата си част бивши военни, които са станали престъпници след съкращенията на армията на СССР) унищожиха най-добре подготвените части, а също младшия офицерски състав на ВСУ и украинската армия остана без ръководство. Сега украинците нямат адекватно командване, а някакви нацистки заградителни отряди.
    Миналата седмица се появи статия от мозъка, подготвил тази война преди 15 години - Джордж Фрийдмън, който признава, че Украйна е приключена. Който твърди обратното живее в илюзорен паралелен свят.

    Коментиран от #49, #54, #65, #74, #85

    09:49 22.12.2025

  • 49 А где

    10 7 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #53

    09:50 22.12.2025

  • 50 бигири бигири

    3 1 Отговор
    бум бенг бенг

    09:51 22.12.2025

  • 51 Оги

    14 11 Отговор
    Тия украинци им разказаха играта на затъналите в корупция руснаци като нас. Няма да се учудя ако вербуват някой предател и думнат и Путин.

    09:51 22.12.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Я виж в гащите

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "А где":

    Там ли е? 😄

    09:51 22.12.2025

  • 54 Любопитно

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    Къде е тази статия?

    Коментиран от #61

    09:51 22.12.2025

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Путилифонът батю Пундю каза каде мо не дреме за пукналия татароменгянски онбашия, шо у Пиенгурия било фраш с такиви менгяни!

    09:51 22.12.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 гас

    2 3 Отговор
    русски гас

    09:52 22.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Пешко

    4 8 Отговор
    Нали не е натовски генерал! Тях ги избиха до крак !

    09:52 22.12.2025

  • 60 Голия

    3 2 Отговор
    умиротворен

    Коментиран от #69

    09:54 22.12.2025

  • 61 Фейк на часа

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "Любопитно":

    Пусни в търсачката на Гугъл: "Die Ursache der europäischen Krise". Приятен ден !

    Коментиран от #80, #88, #93

    09:56 22.12.2025

  • 62 Мишел

    9 9 Отговор
    Руски удари върху мостовете на Днестър при Маяк и Затока прекратиха доставките на товари от Румъния и от Молдавия. По тези маршрути минава 60% от Натовските оръжия и от горивата за Украйна..

    Коментиран от #67

    09:56 22.12.2025

  • 63 Да се надяваме

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    че не е загинал, и дано по-скоро да свърши войната.

    09:56 22.12.2025

  • 64 на маати дюпка

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Руснаци":

    прилива

    09:56 22.12.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Анджо

    6 4 Отговор
    Тоя генерал е на висока длъжност , няма ли охрана? Може и те да са го думнали.

    09:58 22.12.2025

  • 67 Копей,

    3 5 Отговор

    До коментар #62 от "Мишел":

    Не се отклонявай от темата!

    Коментиран от #72, #82

    09:58 22.12.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Босия

    6 0 Отговор

    До коментар #60 от "Голия":

    Занулен.

    09:59 22.12.2025

  • 70 Казано с други думи-

    7 2 Отговор
    Според руския опозиционен телевизионен канал "Дожд" в колата е бил генерал-майор Фанил Сарваров, който ръководи оперативната подготовка на войниците в руската армия. На името на Сарваров е регистрирана Kia Sorento, още през 2013 година. Той има и четири жилища точно на улицата, където сега е взривен автомобилът – улица "Ясеново", квартал "Орехово-Борисов". Сарваров е участвал във войните в Чечения, както и в Сирия.

    Буквално преди минути Shot публикува информация, че действително Сарваров е бил в колата и е починал от раните си в болница.

    09:59 22.12.2025

  • 71 Я украинските специални служби

    7 2 Отговор
    Я руските

    09:59 22.12.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 !!!?

    8 2 Отговор
    Руски генерали колкото искаш...даже и в България има !

    10:01 22.12.2025

  • 74 Анджо

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    Защо бе , те са го гръмнали лекичко и само той е дал фира между блоковете. Като гледам блоковете са цели.

    10:01 22.12.2025

  • 75 наблюдател

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    до 9 четвърта година това го повтаряте като папагали

    10:01 22.12.2025

  • 76 Айдеее още един...

    9 7 Отговор
    Руски нацист при Кобзон, чудесна предколедна новина.

    10:01 22.12.2025

  • 77 Опорка

    5 3 Отговор
    Поредния талибански тероризъм, не че някой е очаквал нещо друго от тия животни.

    10:03 22.12.2025

  • 78 123

    3 2 Отговор
    Браво…!!!

    10:04 22.12.2025

  • 79 Чеченският мужик- генерал

    6 1 Отговор
    спестил пари за четири апартамента, покрай службата и в москалската армия!

    На фронта по низшите чинове изнудват мужиците за пари и който не плаща би пратен на заколение в безсмислени атаки.
    Или вечер в землянката му набиват твърди мисли отзад.

    Това е непобедимая и могучая днес.

    10:04 22.12.2025

  • 80 Пепи Волгата

    8 2 Отговор

    До коментар #61 от "Фейк на часа":

    Не ме интересува! Аз избрах ЕВРОТО!

    Коментиран от #81

    10:04 22.12.2025

  • 81 Всеки глупак

    1 3 Отговор

    До коментар #80 от "Пепи Волгата":

    мрази истината.

    10:06 22.12.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Това се нарича атентат

    2 2 Отговор

    До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Кой го е поръчал и кой е реалният извършител няма да разберем.

    10:06 22.12.2025

  • 84 Аре ве...

    4 2 Отговор
    Празници идват, на кой му пука за някакъв азиатски питекантроп... наздраве! 🥃и Слава на Буданов!

    Коментиран от #86

    10:06 22.12.2025

  • 85 Питам

    1 0 Отговор

    До коментар #48 от "Фейк на часа":

    А гласове чуваш ли?

    10:07 22.12.2025

  • 86 Винаги хората без ценностна система

    3 2 Отговор

    До коментар #84 от "Аре ве...":

    са били фенове на фашизъм, тероризъм, кражби и лъжи. Само факти!

    Коментиран от #119

    10:07 22.12.2025

  • 87 врачччуване

    5 4 Отговор
    Скоро ще има мирис на натовско печено

    10:08 22.12.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Копейка

    2 1 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата?

    Коментиран от #95, #103

    10:11 22.12.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 92 За всеки безродник

    3 6 Отговор

    До коментар #91 от "Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬":

    Русия е враг. Заради нея сега не е с чалма и шалвари.

    Коментиран от #102

    10:12 22.12.2025

  • 93 Къв фейк бре?

    2 0 Отговор

    До коментар #61 от "Фейк на часа":

    Умрел е.То не е фейк.

    10:12 22.12.2025

  • 94 Никакъв възрожденец не си

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Жълтите звезди и гетата е равнозначно с твоите ,,червени бояджии”.Деволюция в различен цвят.

    10:13 22.12.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Мдаа...!

    6 4 Отговор
    Като на фронта Укро-Бандерите са ,,гола -вода" и през ден се разделят със селища и градове ,,изгубили стратегическото си значение" и трябва отнякъде да я докарат...!
    Откъде?!
    От терористични страхливи акцийки,като тая...

    10:14 22.12.2025

  • 97 Баце,

    9 4 Отговор

    До коментар #26 от "Питам":

    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 13063÷182 в полза на Русия. Съотношението е 72÷1. Според теб за колко бандерчета се брои един руски генерал? И дали в Русия влачат хората като добичета по улиците за да ги правят генерали?
    А, и между другото да те питам как се справяш с когнитивния дисонанс? Водка? Смяна на пола? Салфетка като тая във веселия влак за киев?

    Коментиран от #100, #105, #112

    10:14 22.12.2025

  • 98 Виж сега,

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Копейки,":

    има закон във физиката, който гласи : ,,Количественото натрупване води до качествено изменение”.И той е аксиома.

    10:15 22.12.2025

  • 99 Копейки,

    3 2 Отговор
    Кой уби Пригожин?Коментирсйте.

    Коментиран от #111

    10:17 22.12.2025

  • 100 Мани това лепило.

    0 2 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Вземай нещо качествено 🤣🤣🤣

    Коментиран от #131

    10:19 22.12.2025

  • 101 Дик диверсанта

    1 2 Отговор
    Едра и хубава риба.

    Коментиран от #104

    10:20 22.12.2025

  • 102 Замислен

    1 2 Отговор

    До коментар #92 от "За всеки безродник":

    Генералът е станал на зарзават.

    Коментиран от #107

    10:21 22.12.2025

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 Спрямо руските фашисти

    4 2 Отговор

    До коментар #101 от "Дик диверсанта":

    Така се действа!

    10:22 22.12.2025

  • 105 Изпражнението гайтанджиева

    4 2 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Руски фейкове.

    Коментиран от #108

    10:23 22.12.2025

  • 106 Да........

    5 2 Отговор
    На война, като на война!

    10:23 22.12.2025

  • 107 Така е

    3 3 Отговор

    До коментар #102 от "Замислен":

    Тероризма е зло и затова сега Европа е толкова жалка като спонсор на тероризъм. Иначе това не променя, че безродника мрази Русия, щото заради нея сега не е с чалма и шалвари.

    Коментиран от #136

    10:23 22.12.2025

  • 108 Изпражнението зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #105 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш, също като нас фашистите. 😄

    10:24 22.12.2025

  • 109 !!!?

    4 1 Отговор
    Руски генерал загина...друг ще го последва и толкоз !

    Коментиран от #125

    10:25 22.12.2025

  • 110 Ъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Констатация":

    Тези генерали са военнопрестъпници убиващи цивилни в суверенна държава и започнали война срещу мирни граждани. Останалите генерали да знаят какво ги чака.

    Коментиран от #114

    10:25 22.12.2025

  • 111 Коментар

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Копейки,":

    Перфектен начин да изчезнеш е да бъдеш обявен са умрял.

    10:25 22.12.2025

  • 112 Йосиф Кобзон

    2 2 Отговор

    До коментар #97 от "Баце,":

    Мойте сметки друго показват баце.

    Коментиран от #113, #115

    10:27 22.12.2025

  • 113 Затова

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":

    пропагандата се цели винаги в глупака.

    10:28 22.12.2025

  • 114 Кой е военно престъпник

    3 4 Отговор

    До коментар #110 от "Ъъъъ":

    в цивилизованият свят решава съда, а не тероризма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.

    Коментиран от #117

    10:29 22.12.2025

  • 115 ахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #112 от "Йосиф Кобзон":

    кви сметки е, ти нямаш дори основно

    10:30 22.12.2025

  • 116 Българин

    1 2 Отговор
    Така навремето са наказали и гаулайтерски на Минск!

    10:31 22.12.2025

  • 117 Ъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #114 от "Кой е военно престъпник":

    Да се предаде, да ги съдят. Ако не се предадат са във война и се избиват. Толкова. И в Украйна има много загинали украински генерали от руския тероризъм.

    Коментиран от #124

    10:32 22.12.2025

  • 118 Републиканец

    4 2 Отговор
    САЩ финансираха и обучаваха терористите от алкайда за отслабване на СССР и те им взривиха търговския център. Сега ЕС финансира украинските терористи за удари против Русия, но и Русия може да плати на украинските терористи за терор в Европа. ТОВА Е ПОГРЕШНО. Терористите са заплаха за всички. Тероризмът е престъпление против човечеството.

    Коментиран от #121

    10:33 22.12.2025

  • 119 Да, така е....

    2 2 Отговор

    До коментар #86 от "Винаги хората без ценностна система":

    Такива са русофилите и копейките в БГ.

    Коментиран от #122, #123

    10:33 22.12.2025

  • 120 Костя Костадинович Копейкин

    2 2 Отговор
    Много съм притеснен таварищи.. много😟.

    10:35 22.12.2025

  • 121 БАЦЕ ЕООД

    3 2 Отговор

    До коментар #118 от "Републиканец":

    То е ясно че ЕС не вижда по нататък от носът си ... Кая Калас човек , няма по безмозъчно нещо

    10:37 22.12.2025

  • 122 Колко да са русофили

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Да, така е....":

    изкараните глупаци от пропадналият запад? Или викаш, чакай да покажа как лъжат хората бе ценности. Знаем, жалки са. 😄

    Коментиран от #126

    10:37 22.12.2025

  • 123 е не са

    0 0 Отговор

    До коментар #119 от "Да, така е....":

    ли едни и същи хора това или ти толкова добре познаваш българският език, че намираш разлика .. Да слушаш на училище 2026та моето момченце. Тука недей се напъвай, не впечатляваш никого

    10:38 22.12.2025

  • 124 Там пишеше

    1 1 Отговор

    До коментар #117 от "Ъъъъ":

    В цивилизованият свят има съд. В тероризма няма. Сега виждаш ли къде е запада. На дъното на света, фашизъм и теризъм.

    10:39 22.12.2025

  • 125 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #109 от "!!!?":

    Сретан е свободен. Български генерал от една седмица не се показал хе,хехе .

    10:39 22.12.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ами тъ пей

    1 0 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    Вярата е в религията. В живота или си човек с ценности или си нищо. Само факти тъ пей. 😄

    10:41 22.12.2025

  • 128 чакай ся

    0 0 Отговор

    До коментар #126 от "Хахахаха":

    кой къде живее, в какво вярва, къде работи са различни неща и право на всеки един човек . Ти какво? освен български език, математика, история и от основни принципи и права в живота ли не разбираш ?? ее, за фронта си. беги

    10:42 22.12.2025

  • 129 Републиканец

    0 1 Отговор
    Платени от Украйна терористи извършиха терористичен акт в Крокус Сити Хол „Муслим Магомаев“ през 2022 година. Бяха застреляни 150 души сред които няколко деца. В течение на един ден терористите бяха заловени на път за Украйна. Бяха осъдени и двама вече се споминаха в затвора.

    10:42 22.12.2025

  • 130 Урсулиците:

    2 1 Отговор
    ТерористаНаркоман Зеленски е във въсторг:
    Руски генерал загина тази сутрин в Москва при експлозия на взривно устройство,
    заложено от Украинските ТерористиФашисти под автомобила му.

    10:42 22.12.2025

  • 131 Ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #100 от "Мани това лепило.":

    И ти ли със салфетки по вагоните лазиш?Прав ти път,но няма да е дълъг.

    10:43 22.12.2025

  • 132 БАРС

    3 1 Отговор
    ЕЩЕ ЕДНО ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ УКРАИНА Е ТЕРОРИСТИЧНА СТРАНА ,НЯКОГА ТЕРОРИСТИ СА БИЛЕ БАНДЕРОВЦИТЕ А СЕГА ТЕХНИТЕ НАСЛЕДНИЦИ .ЕДНА ОТ СПРАВКИ Е 2000ТОМА КОЙТО ГИ ПОКАЗА ПРЕЗИДЕНТА НА ПОЛША НА ЗЕЛЕНСКИ МИНАЛАТА СЕДМИЦА С ДОКАЗАТЕЛСТВА С ФОТО ЗА ВОЛИЬНСКОТО КЛАНЕ НА ПОЛЯЦИТЕ ,за украинского население КОЕТО БИЛО ЗА СОЦА НЯМА ДА ГОВОРИМЕ.КАКТО ПРЕЗ ВТОРАТА СВ.ВОЙНА БАНДЕРОВЦИ СА ИЗБИВАЛИ ПОПОВЕ И ВЗРИВЯВПЛИ ЦЪРКВИ НА РУСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ ТО И НА ДНЕШНО ВРЕМЕ ПРОДЪЛЖАВАТ СЪЩОТО ДА БИЯТ СВЕЩЕННИЦИТЕ И ДА ПАЛЯТ И БОМБЯТ ЦЪРКВИ СПРАВКА ПАН ЗЕЛИНСКИ ПОСРЕЩНА ГОСТИ С ЯДЕНЕ И ПИЕНЕ В ЦЪРКВА НА РУСКОТО ПРАВОСЛАВИЕ ТОЯ ЧОВЕК Е БЕЗБОЖНИК ДОКАЗАТЕЛСТВО НИТО ЕДИН ПЪТ НЕ Е ОТИШЪЛ В СЕНАГОГА ДАЖЕ И КАТО ЕВРЕИН.ХИТЛЕР СЪЩО Е БИЛ БЕЗБОЖНИК И ОТДАВНА СЕ ГОВОРИ И С ДОКАЗАТЕЛСТВО ,ЧЕ Е ОТ РОДА РОДШИЛД ТА СЕ СЕЩАТЕ ДЕ.

    10:43 22.12.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Копейкин

    1 1 Отговор
    Дано се оправи :)

    Коментиран от #137

    10:45 22.12.2025

  • 135 Биг Брадър украинский

    0 1 Отговор

    До коментар #46 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Я си вземай мешката и отивай на фронта, вместо са седиш на дебелия си......и киснеш в минералната вода и пълниш дебелото черво тук. Твоите братя мрат в окопите, ти драскаш тука.

    10:45 22.12.2025

  • 136 Абе ей

    2 0 Отговор

    До коментар #107 от "Така е":

    българите не носили шалвари и чалми по време на турското иго! Какви глупости бръщолевиш....измисли нещо по-добро, клепар.

    10:46 22.12.2025

  • 137 абе

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "Копейкин":

    Пригожин така два пъти гърмя в самолетни катастрофи, ся си почива на плажа в Африка .. така че, не се знае

    10:47 22.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания