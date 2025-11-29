29 ноември 2001 г.: Отива си Джордж Харисън - нежният бийтълс

Днес си спомняме за един от най-великите китаристи, музиканти и композитори в поп и рок-музиката за всички времена. Причината - на днешната дата - 29 ноември, през 2001 г., си отива легендарният китарист на The Beatles - Джордж Харисън, пише woman.bg.

Групата, в която Харисън прави дебюта си на сцена, се казва The Rebels - прави я с брат си Питър и още няколко техни приятели.

В края на 1957 или началото на 1958 г. китаристът се присъединява към Пол Маккартни и Джон Ленън в The Quarrymen. В края на групата остават само те тримата. А това по един или друг начин води до началото на не просто групата, а легендата The Beatles.

За кратко време бандата постига наистина огромна популярност и на Острова се заформя истинска "Бийтълсмания". Славата на групата минава и отвъд океана, където през 1964 г. повеждат т.нар. "Британската инвазия" – налагането на английски рок групи на американския поп-пазар.

През 1966 г. Ленън предизвиква международен скандал, когато обявява групата за "по-популярна от Иисус".

Въпреки че в композирането, както знаете, доминират Маккартни и Ленън, някои много успешни песни като "While My Guitar Gently Weeps", "Something" и "Here Comes the Sun" са дело на Джордж Харисън.

След средата на 60-те музиката на бандата придобива по-сложен характер, експериментирайки с различни жанрове като фолк, психеделичен рок и хард рок, а Харисън изучава хиндуизма и допринася за индийските елементи в музиката на The Beatles.

През 1966 г. китаристът се жени за фотомодела Пати Бойд, а се разделят през 1977 г., след като Пати го изоставя заради приятеля му Ерик Клептън (който пък е посветил "Layla").

Групата прекратява концертните си участия от 1966 г. и се ориентира към работата в студио. В следствие на пълната им отдаденост към композирането и звукозаписния процес се появяват редица иновативни албуми: "Rubber Soul" (1965), "Revolver" (1966), "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967) (в който работят с индийски музиканти отново по идея на Харисън и неговия гуру), "The Beatles" (по-популярен като "Белия албум") (1968) и "Abbey Road" (1969).

През 1970 г., след излизането на последния им албум "Let It Be", групата обявява официалното си разпадане и Пол Маккартни и Ринго Стар започват успешни солови кариери.

Ленън е застрелян през 1980 г. в Ню Йорк от вманиачен фен.

След разпаданото на групата Харисън издава няколко самостоятелни албума. В хитове се превръщат песните "My Sweet Lord" и "What Is Life". Много хора определят Харисън като един от най-великите китаристи на XX век (това е мнение и на приятеля му Ерик Клептън).

През 1997 г. на Джордж Харисън е поставена диагноза рак. Той умира на 58-годишна възраст в къщата на Пол Маккартни в Лос Анджелис. Като причина за смъртта е посочен рак на белите дробове. Кремиран е на днешната дата - 29 ноември, през 2001 г. няколко часа след смъртта си.

На 29 ноемви 2002 г. е организиран мегаконцерт в памет на Харисън, наречен "Концерт за Джордж". Заедно със сина му Дани участие на сцената се появяват звезди като Ерик Клептън, Джеф Лайн, Гари Брукър, Джо Браун, Албърт Лий, Том Пети Пол Маккартни и Ринго Стар.

Да си спомним част от неговите мисли и откровения:

"Когато работя в градината, всички проблеми ми излитат от главата."



"Когато хората са много близки, настъпва момент, когато приятелството остарява и ти израстваш от него."



"Единственото, което ми е нужно, е духовно спокойствие и пари, които ми позволяват нищо да не правя и които винаги ще са ми под ръка, ако поискам нещо да направя."



"Нищо не слушам, не чета вестници, не гледам телевизия и не ходя на концерти."



"Знаете ли какво ме дразни в съвременната музика? В нея всичко започва с "Аз" с главната буква."



"Главното е да се продават дискове и да се правят пари. Няма никакво отношение към таланта. Днес има групи, които продават много дискове, а след това изчезват."



"Не е важно дали съм написал музиката преди 20 години, или ще я напиша утре. Тя не следва модни тенденции."



"Дяволът има ли свое радио? Да! Това са сплетните."



"Имаше времена, когато работата в звукозаписните студия беше за мен най-голямото наслаждение. Но и това мина."



"Ако вие някога действително сте писали музика, вие ще продължавате да го правите."



"Най-приятно е да отворите вестник и там да не намерите нито една дума за себе си."



"Ако ви харесва състоянието на омраза, тогава винаги ще има някой, когото да мразите."