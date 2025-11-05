Новини
Пол Маккартни разказа за "ужасяващия" момент, в който е научил за смъртта на Джон Ленън

Пол Маккартни разказа за "ужасяващия" момент, в който е научил за смъртта на Джон Ленън

5 Ноември, 2025

Биографичната книга на Пол Маккартни излезе на пазара вчера

Пол Маккартни разказа за "ужасяващия" момент, в който е научил за смъртта на Джон Ленън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Пол Маккартни разказа за трагичния момент, в който научава за смъртта на Джон Ленън, в новата си книга Wings: The Story of a Band on the Run, публикувана на 4 ноември.

В мемоарите си 83-годишният музикант описва как рано сутринта на 8 декември 1980 г. е бил информиран от своя мениджър, че Ленън е застрелян от Марк Дейвид Чапман пред дома си в Ню Йорк. „Беше просто прекалено нереално“, пише Маккартни, сравнявайки новината с „същия ужасяващ момент“, както когато Джон Ф. Кенеди беше убит през 1963 г.

„Нищо не беше ясно. Не можеше да го възприемеш. Все още не съм го възприел. И не искам“, добавя той.

След като научава за смъртта на Ленън, Пол Маккартни се връща в студиото заедно с Ринго Стар и Джордж Харисън. По думите му, нито един от тях не е искал да остане сам вкъщи. „Всички трябваше да отидем на работа, да сме сред хора, които познаваме. Просто трябваше да продължим“, пише той. Шокът, по собствените му думи, го е подтикнал да свърши цял работен ден.

Маккартни си спомня и за периода на напрежение между него и Ленън след разпадането на The Beatles през 1970 г., но отбелязва, че двамата са успели да изгладят отношенията си преди трагичния край. Макар да съжалява, че не са имали възможност да се срещнат отново лично, той е благодарен, че последният им телефонен разговор е бил спокоен и без конфликти. „Да се помирим с Джон е едно от най-големите благословения в живота ми“, пише Пол Маккартни.

Той подчертава, че споровете помежду им никога не са били по-сериозни от тези между двама братя. „Да, имало е обиди, но нищо повече“, признава той.

Новата книга Wings: The Story of a Band on the Run проследява периода на Маккартни с групата Wings след края на The Beatles. Включени са над 40 часа архивни и нови интервюта с него, покойната му съпруга Линда Маккартни и бивши членове на групата, включително Дени Сайуел, Хенри Маккълъх, Джими МакКълък, Джо Инглиш, Стив Холи, Джеф Бритън и Лорънс Джубър.

Изданието включва още разговори с продуцента Джордж Мартин, Шон Оно Ленън, Стела и Мери Маккартни, Крис Хайнд и други.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Големи халки

    2 1 Отговор
    Пол Маккартни и колегите му от групата „Бийтълс” „може да са били многократно малтретирани сексуално от своя луд по наркотиците знаменит зъболекар“. Отдавна покойният доктор Джон Райли е бил нает да поправи кривите зъби на изпълнителите щом ги застига голямата слава.

    Сега обаче се подозира, че докато им е оправял усмивките, Райли може да е насилвал сексуално Маккартни, Джон Ленън, Ринго Стар и Джордж Харисън. Зашеметяващото твърдение беше направено в шокиращата книга за групата, наречена "Един, двама, трима, четирима" от Крейг Браун.

    16:03 05.11.2025

  • 2 ЙЙЮУ

    1 0 Отговор
    Чапман? Тази фамилия не ви напонмя за нещо. Например произход.

    Този народ пак е бил в настъпление срещу ....

    16:27 05.11.2025

  • 3 Съвпадение

    1 1 Отговор
    Ленин е бил ранен стри куршума почи смъртоносно от есерката Фани Каплан.

    Същото фамилно име

    16:32 05.11.2025

  • 4 В историята на Битълс

    1 0 Отговор
    ВИНАГИ изплува ролята на Йоко Оно за развода на Ленън и жена му Синтия, за тъжното и бедно детство на сина им Джулиън и за скарването на Ленън с Маккартни.

    16:34 05.11.2025