Пол Маккартни разказа за "ужасяващия" момент, в който е научил за смъртта на Джон Ленън

Пол Маккартни разказа за трагичния момент, в който научава за смъртта на Джон Ленън, в новата си книга Wings: The Story of a Band on the Run, публикувана на 4 ноември.

В мемоарите си 83-годишният музикант описва как рано сутринта на 8 декември 1980 г. е бил информиран от своя мениджър, че Ленън е застрелян от Марк Дейвид Чапман пред дома си в Ню Йорк. „Беше просто прекалено нереално“, пише Маккартни, сравнявайки новината с „същия ужасяващ момент“, както когато Джон Ф. Кенеди беше убит през 1963 г.

„Нищо не беше ясно. Не можеше да го възприемеш. Все още не съм го възприел. И не искам“, добавя той.

След като научава за смъртта на Ленън, Пол Маккартни се връща в студиото заедно с Ринго Стар и Джордж Харисън. По думите му, нито един от тях не е искал да остане сам вкъщи. „Всички трябваше да отидем на работа, да сме сред хора, които познаваме. Просто трябваше да продължим“, пише той. Шокът, по собствените му думи, го е подтикнал да свърши цял работен ден.

Маккартни си спомня и за периода на напрежение между него и Ленън след разпадането на The Beatles през 1970 г., но отбелязва, че двамата са успели да изгладят отношенията си преди трагичния край. Макар да съжалява, че не са имали възможност да се срещнат отново лично, той е благодарен, че последният им телефонен разговор е бил спокоен и без конфликти. „Да се помирим с Джон е едно от най-големите благословения в живота ми“, пише Пол Маккартни.

Той подчертава, че споровете помежду им никога не са били по-сериозни от тези между двама братя. „Да, имало е обиди, но нищо повече“, признава той.

Новата книга Wings: The Story of a Band on the Run проследява периода на Маккартни с групата Wings след края на The Beatles. Включени са над 40 часа архивни и нови интервюта с него, покойната му съпруга Линда Маккартни и бивши членове на групата, включително Дени Сайуел, Хенри Маккълъх, Джими МакКълък, Джо Инглиш, Стив Холи, Джеф Бритън и Лорънс Джубър.

Изданието включва още разговори с продуцента Джордж Мартин, Шон Оно Ленън, Стела и Мери Маккартни, Крис Хайнд и други.