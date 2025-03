Напитката, която топи мазнините по-добре от Оземпик

Евтина напитка, която може да се намери почти във всеки магазин, може да се окаже неочакван съюзник в борбата с излишните килограми – и дори да надмине ефекта на популярни медикаменти като Ozempic. Става дума за йерба мате – традиционен южноамерикански билков чай с характерен земен аромат и леко горчив вкус.

Йерба мате отдавна е известна със своите кофеинови свойства, които повишават концентрацията и енергията още след няколко глътки. Но освен това, напитката съдържа съединения, които могат да стимулират метаболизма и подобрят усвояването на мазнини в организма – правейки отслабването доста по-лесно.

Сред звездите, които са били засичани с чаша мате в ръка, са Джейсън Момоа, Гуинет Полтроу, Том Харди и Шакира. Футболната легенда Лионел Меси също е известен със слабостта си към напитката и дори бе наречен „неофициален посланик на матето“, след като редовно публикува снимки с напитката в социалните си мрежи. По негов пример дори Дейвид Бекъм неотдавна публикува снимка с текст: „Ако е достатъчно добро за Лео…“

The $3 drink loved by celebrities Jason Momoa and Gwyneth Paltrow that burns fat like Ozempic https://t.co/sCN0cLwx8i