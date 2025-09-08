Новини
Най-добрите храни за чиста и здрава кожа

Най-добрите храни за чиста и здрава кожа

8 Септември, 2025

Храната е първото средство, чрез което да се сдобием със здрава кожа без пъпки и раздразнения

Най-добрите храни за чиста и здрава кожа - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Здравата, добре хидратирана и сияйна кожа зависи не само от козметичните продукти, но и от ежедневното хранене. Според дерматолози и нутриционисти, ключови за поддържането на младежки вид са храни, богати на електролити, антиоксиданти, минерали, полезни мазнини и високо съдържание на вода.

1. Плодове

Плодове с високо съдържание на вода, като диня, краставици, портокали и пъпеши, осигуряват освежаваща хидратация и ценни витамини. Динята е източник на ликопен – мощен антиоксидант, който предпазва кожата от оксидативен стрес, докато цитрусите и пъпешите са богати на витамин C, подпомагащ синтеза на колаген и възстановяването на тъканите.

2. Полезни мазнини

Здравословните мазнини също играят важна роля за кожната бариера, която задържа влагата и предпазва от външни увреждания. Авокадото, орехите, бадемите и семената от чиа съдържат омега мастни киселини и антиоксиданти, които спомагат за задържане на хидратацията и защита от свободни радикали.

3. Колаген

Храни, които стимулират производството на колаген – като яйца, риба и костен бульон – допринасят за еластичността и устойчивостта на кожата. Според Harvard Health Publishing колагенът е основен протеин, който започва да намалява с възрастта, затова храните, които подпомагат синтеза му, са особено важни за поддържането на свеж вид.

4. Минерали

Минералите също са от съществено значение. Калий, магнезий и цинк участват в балансирането на електролитите и регулирането на влагата в кожата. Те се съдържат в банани, спанак и сладки картофи – продукти, които лесно могат да бъдат включени в ежедневното меню.

Какво да избягваме?

Не всички храни обаче действат благоприятно. Прекомерната консумация на рафинирана захар и млечни продукти ускорява процеса на гликация, който уврежда колагена и прави кожата матова и по-малко еластична. Червеното месо, алкохолът и газираните напитки също се свързват с възпалителни процеси и загуба на влага. Според Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, високата консумация на захар е сред водещите хранителни фактори за преждевременно стареене на кожата.

Експертите препоръчват да направите храната в ежедневна грижа за красотата и здравето на кожата.


