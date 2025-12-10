Марая Кери отново се върна на върха на класацията на „Билборд" с All I Want for Christmas Is You

Коледният сезон отново върна дивата Мария Кери в центъра на световните музикални класации. Класическият ѝ хит All I Want for Christmas Is You оглави престижната Billboard Hot 100 за поредна година, потвърждавайки статута си на най-влиятелното и разпознаваемо празнично парче в съвременната поп култура. Това съобщи сайтът на Billboard, след като песента постигна 19-а непоследователна седмица на върха на класацията.

Издадена през 1994 г. като част от албума Merry Christmas, песента дълги години не достига първото място, въпреки огромната си популярност. През 2017 г. All I Want for Christmas Is You за първи път влиза в топ 10 на Hot 100, а година по-късно – през 2018 г. – оглавява класацията и поставя началото на традиция, която продължава вече седем поредни празнични сезона.

Според Billboard песента достига №1 с различна продължителност през последните години:

– 2019 г. – 3 седмици

– 2020 г. – 2 седмици

– 2021 г. – 3 седмици

– 2022 г. – 4 седмици

– 2023 г. – 2 седмици

– 2024 г. – 4 седмици

Хитът на Кери е не само сезонен фаворит, но и рекордьор: той е най-успешната коледна песен в историята на Billboard Hot 100, изпреварвайки класики, които десетилетия доминират празничните плейлисти. Анализатори на музикалната индустрия отбелязват, че дигиталният стрийминг позволява песента да постигне рекорди, недостижими в миналото – само през първата седмица на декември тя е генерирала над 50 милиона прослушвания в САЩ.

Коледното влияние на Кери се усеща и в подреждането след нея. На втора позиция тази седмица стои Last Christmas на „Уам!“, чието присъствие около празниците неизменно се засилва през последното десетилетие. Трето място заема Rockin' Around the Christmas Tree на Бренда Лий – песен от 1958 г., която през 2023 г. дори успя да достигне №1 за първи път, благодарение на масовото ѝ възраждане в социалните мрежи.

Топ 5 се затваря от още два вечни или нови сезонни фаворита – Jingle Bell Rock на Боби Хелмс и Golden на южнокорейската група Huntrez от хитовия анимационен филм KPop Demon Hunters, който тази година постигна неочакван глобален успех и тласна саундтрака си в международните класации.