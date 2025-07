Свръхестествен обрат при смъртта на пазителя на зловещата кукла Анабел

Изненадващ обрат настъпи след смъртта на Дан Ривера, изследовател на паранормални явления и пазител на прочутата кукла Анабел. 54-годишният американец, ветеран от армията на САЩ, е починал внезапно по време на национално турне, посветено на най-прочутите обекти, свързани със свръхестественото, включително и самата кукла, вдъхновила поредицата филми "Заклинанието" и "Анабел".

По информация на местните власти, смъртта е настъпила на 13 юли в хотелска стая в Гетисбърг, щата Пенсилвания, където Ривера е участвал в инициативата Devils On the Run заедно с колеги. Според съдебния лекар на окръг Адамс, Франсис Дътроу, на място не е била открита куклата Анабел. Пристигналите на място служители на полицията не са установили нищо необичайно или подозрително в стаята. Причината за смъртта към момента остава неизяснена, а резултатите от аутопсията се очакват до края на септември.

Преди смъртта си Ривера е съобщил на колегите си, че се чувства зле и се е оттеглил в хотелската си стая. Малко по-късно е бил открит починал от персонала на хотела.

