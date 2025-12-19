Първият дипломат на Москва: Това е нагъл опит за въвеждане на военен контрол над украинската територия

Руският външен министър Сергей Лавров днес разкритикува европейското предложение за разполагане на многонационални сили в Украйна за гарантиране на сигурността като част от решението на конфликта, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Това не е толкова въпрос на сигурността, а нов, мога да кажа, нагъл опит за въвеждане на военен контрол на украинската територия и да се използва за начин за сплашване на Русия", заяви Лавров по време на посещение в Кайро.
Лидерите на няколко европейски страни и ЕС в понеделник предложиха да оглавят "многонационални сили" в Украйна, за да "осигурят на Украйна солидни гаранции за сигурност и мерки за подкрепа на икономическото възстановяване като част от споразумението за край на войната".
Тези "мултинационални сили за Украйна" могат да бъдат "съставени от държави доброволци и подкрепяни от САЩ".
Москва многократно отхвърли идеята за западни сили в Украйна и предупреди, че те могат да бъдат смятани за "легитимни цели".
Дипломатическите усилия за споразумение по плана за край на конфликта в Украйна се засилиха през последните седмици, под натиска на Доналд Тръмп, който настоя Киев "бързо да напредне" към нов кръг от преговори във Флорида, който ще се проведе по-късно днес между украинските и американските преговарящи.
Украинският президент по-рано заяви, че се надява да получи подробности за гаранциите за сигурност, предлагани на Киев, за да предотвратят нови руски атака в случай на мир.
