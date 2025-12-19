Новини
Свят »
Египет »
Първият дипломат на Москва: Това е нагъл опит за въвеждане на военен контрол над украинската територия
  Тема: Украйна

Първият дипломат на Москва: Това е нагъл опит за въвеждане на военен контрол над украинската територия

19 Декември, 2025 20:33 982 28

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • сергей лавров-
  • миротворци-
  • володимир зеленски

Руският външен министър разкритикува европейското предложение за разполагане на мултинационални сили в Украйна

Първият дипломат на Москва: Това е нагъл опит за въвеждане на военен контрол над украинската територия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров днес разкритикува европейското предложение за разполагане на многонационални сили в Украйна за гарантиране на сигурността като част от решението на конфликта, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Това не е толкова въпрос на сигурността, а нов, мога да кажа, нагъл опит за въвеждане на военен контрол на украинската територия и да се използва за начин за сплашване на Русия", заяви Лавров по време на посещение в Кайро.

Още новини от Украйна

Лидерите на няколко европейски страни и ЕС в понеделник предложиха да оглавят "многонационални сили" в Украйна, за да "осигурят на Украйна солидни гаранции за сигурност и мерки за подкрепа на икономическото възстановяване като част от споразумението за край на войната".

Тези "мултинационални сили за Украйна" могат да бъдат "съставени от държави доброволци и подкрепяни от САЩ".

Москва многократно отхвърли идеята за западни сили в Украйна и предупреди, че те могат да бъдат смятани за "легитимни цели".

Дипломатическите усилия за споразумение по плана за край на конфликта в Украйна се засилиха през последните седмици, под натиска на Доналд Тръмп, който настоя Киев "бързо да напредне" към нов кръг от преговори във Флорида, който ще се проведе по-късно днес между украинските и американските преговарящи.

Украинският президент по-рано заяви, че се надява да получи подробности за гаранциите за сигурност, предлагани на Киев, за да предотвратят нови руски атака в случай на мир.


Египет
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Медуня

    10 9 Отговор
    впиянчен ватеник

    20:35 19.12.2025

  • 2 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    8 26 Отговор
    Никакви многонационални сили няма да има.

    Коментиран от #6, #25, #28

    20:36 19.12.2025

  • 3 Сетих се нещо.

    21 9 Отговор
    Конят не е вчерашен.Много добре знае какво е украинско отмъщение...

    Коментиран от #7, #12

    20:36 19.12.2025

  • 4 Сатана Z

    10 24 Отговор
    Нито мир ще има,нито Зеления нацист ще е президент какъвто не е и сега.
    Руският ботуш ще тъпче из Европейския райх докато не настъпи мир.

    Коментиран от #8

    20:36 19.12.2025

  • 5 гост

    8 5 Отговор
    Те тези многонационални сили наистина могат да отидат до Украйна! ПРОБЛЕМЪТ Е КАК И ДАЛИ ИЗОБЩО ЩЕ СЕ ВЪРНАТ ?

    20:36 19.12.2025

  • 6 А ти кой беше ?

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Един пръдльо май.

    20:37 19.12.2025

  • 7 И аз се сетих

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сетих се нещо.":

    Как отрядите на НКВД са ловили укри от УПА и са ги съдили по бързата процедура.

    Коментиран от #14

    20:38 19.12.2025

  • 8 Отец Теофилий

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Ако те спипам...ще видиш и кубинки и ботуши и тъпчене...

    Коментиран от #22

    20:39 19.12.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    3 2 Отговор
    Многонационалните сили требе да са на територията на Ромсiа.

    20:40 19.12.2025

  • 10 Карай бе дъртия

    9 3 Отговор
    Нали сте печени?Кво се шашкакш.Вече сте пред портите на Лисабон.

    20:41 19.12.2025

  • 11 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 12 Като

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сетих се нещо.":

    нищо ще му наковат петалите.

    20:42 19.12.2025

  • 13 нннн

    3 2 Отговор
    Абе, защо трябва да са непременно натовски ? Ако мултинационалните сили са севернокорейски и китайаки, предполагам, Лавров няма да е против.

    20:42 19.12.2025

  • 14 Как беше оня генерал?

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "И аз се сетих":

    Дето хвана тротинетката в центъра на Москва?

    20:43 19.12.2025

  • 15 Спецназ

    3 7 Отговор
    АКО Американците разположат БАЗИ в Украйна това ще е за ДЪЛГО!

    Американската ОКУПАЦИЯ през Втората Световна още не е приключила! ФАКТ

    Американците има 30 бази в Германия и СЕГА! ТЕ са си само техни.
    Руснаците се изтеглиха от Източната част преди 30 години,

    но за янките това не е сигнал да си държат Окупацията от 1945- та. ЯКО, А??

    Коментиран от #20

    20:43 19.12.2025

  • 16 Даниел Немитов

    8 4 Отговор
    По наглост на тая планета няма кой да ви стъпи и на малкия пръст бре конски.

    20:44 19.12.2025

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    5 2 Отговор
    Краде перални, тоалетни чинии,тостери и деца!Трепе се!

    20:47 19.12.2025

  • 18 Бикът от Шри Ланка

    2 1 Отговор
    Владопутката е в тъжъкмензис

    Коментиран от #21

    20:48 19.12.2025

  • 19 ха ха хааа

    1 0 Отговор
    " Установяване на военен контрол над Украйна " ... Колко ли , требе си нагъл ?! ☹️

    20:48 19.12.2025

  • 20 Историк

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "Спецназ":

    Руснаците се изтеглиха от източна Германия защото нямаше какво да ядат.Елементарно.Сега ще стане същото.Печели който нима парите.

    20:49 19.12.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Сатана Z

    0 3 Отговор

    До коментар #8 от "Отец Теофилий":

    Да си измиеш дупето преди да го пипнеш,че съм гнуслив.

    20:50 19.12.2025

  • 23 Щик Найн

    1 1 Отговор
    Ах, тези лоши еврогейци! Защо анексираха Крим.

    20:51 19.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ще има кпейко

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И няма кой да им попречи да са в Украйна.

    20:53 19.12.2025

  • 26 Мъдуро

    0 4 Отговор
    Подкрепям , 👍 мъдуро за герге Мосайряфостатъ

    20:53 19.12.2025

  • 27 ЦИРК

    0 4 Отговор
    Мда... Истината е че вероятността за голяма война в Европа е над 90%. Цялото това пророкуване от псевдо генерали на НАТО и разни партини ЕС функционери, как Русия ще нападне, наистина ще се сбъдне. Не защото руснаците умират от желание да нападат ЕС или страна от НАТО, а защото урсулянците няма да им оставят друг избор, когато пратят войска в Украйна.

    Третата световна война е на хоризонта, има два варианта:
    1. Да се готвите да мрете за Урсула и ко. (военна подготовка, както даваха клипчета 2022 как цивилни украинци по един месец в горите стрелят с автомати и трнират бойни маневри)
    2. Да изрием по демократичен път цялата ЕС политическа плява яхнала ни последните години и водеща ни към сигурна смърт.

    20:53 19.12.2025

  • 28 асаната

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    коньйо пак цвили

    20:54 19.12.2025