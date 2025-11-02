Новини
Любопитно »
Принц Уилям и Кейт Мидълтън се нанесоха в постоянния си дом в Уиндзор

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се нанесоха в постоянния си дом в Уиндзор

2 Ноември, 2025 19:18 365 1

  • принц уилям-
  • кейт мидълтън-
  • нов дом-
  • дом-
  • уиндзор-
  • замък-
  • преместване-
  • кралско семейство

Това ще бъде официалното жилище на семейството

Принц Уилям и Кейт Мидълтън се нанесоха в постоянния си дом в Уиндзор - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Принцът и принцесата на Уелс са се преместили официално в новото си постоянно жилище — имението Forest Lodge в Уиндзор. Според информация на британския вестник The Telegraph, преместването е станало по време на училищната ваканция, а семейството вече се настанява с трите си деца — принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Новината потвърждава плановете, обявени още през август, когато говорител на двореца Кенсингтън съобщи, че „семейството на Уелс ще се премести в нов дом до края на годината“.

Решението идва три години след като Уилям и Кейт напуснаха Лондон и се установиха в Adelaide Cottage в Уиндзор. Тогава целта им беше да осигурят повече спокойствие и пространство за децата, които започнаха училище в близкото учебно заведение Lambrook School. Принцесата на Уелс по-късно потвърди, че решението е продиктувано от желанието за „повече зеленина и по-спокоен семеен живот, но достатъчно близо до столицата“.

Новото имение Forest Lodge, разположено на около шест километра от предишния им дом, се определя като „постоянно семейно жилище“, в което двойката планира да остане дори след възкачването на принц Уилям на трона. Сградата е значително по-голяма — с осем спални в сравнение с четирите в Adelaide Cottage. Въпреки това, семейството няма да поддържа постоянен обслужващ персонал в самото имение. Детегледачката Мария Терон Боррало и домакините ще бъдат настанени в отделни постройки в рамките на имота.

Построен през 70-те години на XVIII век, Forest Lodge е пример за архитектурата от епохата на Джордж III. Имотът е придобит от Короната през 1829 г. и дълго време е служил за резиденция на заместник-надзирателя на Големия парк на Уиндзор. През 70-те години на XX век се е обсъждало възможността принцеса Ан и съпругът ѝ Марк Филипс да се преместят там, но плановете така и не се осъществяват.

Преместването на престолонаследника и неговото семейство доведе до промени в мерките за сигурност около имота. The Times съобщи, че около Forest Lodge е въведен охраняем периметър с дължина 2,3 мили, а достъпът на местни жители до някои зони в района, включително входа Cranbourne Gate и прилежащия паркинг на парка, е ограничен.

Някои местни жители изразиха недоволство, че няма да могат да използват част от парка, за който плащат годишна такса за поддръжка. Други, цитирани от изданието The Sun, заявиха, че разбират необходимостта от засилена охрана и подкрепят мерките за безопасност на кралското семейство.

Преместването бележи нов етап за принц Уилям и Кейт, които през последните години преживяха трудни моменти, включително смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г. и диагнозите за рак, поставени както на крал Чарлз III, така и на самата принцеса през 2024 г. Според близки до семейството източници, Forest Lodge предлага възможност за „по-спокоен и стабилен семеен живот“ в навечерието на бъдещата роля на двойката като крал и кралица на Обединеното кралство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    1 0 Отговор
    Здравейте Сабина , да питаш Бат Милен дали ша има сериозни новини ..или такива + 18 ..да изчака малко ...че жената е сгряла водата и сложила коритото ...отивам да са испаря ...

    19:22 02.11.2025