Принц Уилям и Кейт Мидълтън се нанесоха в постоянния си дом в Уиндзор

Принцът и принцесата на Уелс са се преместили официално в новото си постоянно жилище — имението Forest Lodge в Уиндзор. Според информация на британския вестник The Telegraph, преместването е станало по време на училищната ваканция, а семейството вече се настанява с трите си деца — принцовете Джордж и Луи и принцеса Шарлот.

Новината потвърждава плановете, обявени още през август, когато говорител на двореца Кенсингтън съобщи, че „семейството на Уелс ще се премести в нов дом до края на годината“.

Решението идва три години след като Уилям и Кейт напуснаха Лондон и се установиха в Adelaide Cottage в Уиндзор. Тогава целта им беше да осигурят повече спокойствие и пространство за децата, които започнаха училище в близкото учебно заведение Lambrook School. Принцесата на Уелс по-късно потвърди, че решението е продиктувано от желанието за „повече зеленина и по-спокоен семеен живот, но достатъчно близо до столицата“.

The unpacking has begun!



William and Catherine have now moved across Windsor to Forest Lodge. This rambling pile will suit them well with plenty of space and privacy as they raise their family and prepare for William's onerous future. It's also a fresh start for the family after… pic.twitter.com/wfVSwoAIsC — Lady Doi (@lady_doi) November 2, 2025

Новото имение Forest Lodge, разположено на около шест километра от предишния им дом, се определя като „постоянно семейно жилище“, в което двойката планира да остане дори след възкачването на принц Уилям на трона. Сградата е значително по-голяма — с осем спални в сравнение с четирите в Adelaide Cottage. Въпреки това, семейството няма да поддържа постоянен обслужващ персонал в самото имение. Детегледачката Мария Терон Боррало и домакините ще бъдат настанени в отделни постройки в рамките на имота.

Построен през 70-те години на XVIII век, Forest Lodge е пример за архитектурата от епохата на Джордж III. Имотът е придобит от Короната през 1829 г. и дълго време е служил за резиденция на заместник-надзирателя на Големия парк на Уиндзор. През 70-те години на XX век се е обсъждало възможността принцеса Ан и съпругът ѝ Марк Филипс да се преместят там, но плановете така и не се осъществяват.

Преместването на престолонаследника и неговото семейство доведе до промени в мерките за сигурност около имота. The Times съобщи, че около Forest Lodge е въведен охраняем периметър с дължина 2,3 мили, а достъпът на местни жители до някои зони в района, включително входа Cranbourne Gate и прилежащия паркинг на парка, е ограничен.

Някои местни жители изразиха недоволство, че няма да могат да използват част от парка, за който плащат годишна такса за поддръжка. Други, цитирани от изданието The Sun, заявиха, че разбират необходимостта от засилена охрана и подкрепят мерките за безопасност на кралското семейство.

Преместването бележи нов етап за принц Уилям и Кейт, които през последните години преживяха трудни моменти, включително смъртта на кралица Елизабет II през 2022 г. и диагнозите за рак, поставени както на крал Чарлз III, така и на самата принцеса през 2024 г. Според близки до семейството източници, Forest Lodge предлага възможност за „по-спокоен и стабилен семеен живот“ в навечерието на бъдещата роля на двойката като крал и кралица на Обединеното кралство.