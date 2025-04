В Пекин се проведе първият в света полумаратон с участието на хуманоиди роботи

Първият в света полумаратон с участието на хуманоидни роботи се проведе в Пекин, като организаторите казаха, че това е футуристичен обрат в традиционната лека атлетика, предадоха световните осведомителни агенции, цитирани от БТА.

Маратонът с трасе от 21 км премина през градския квартал Ичжуан и в него участваха над 10 000 души и роботи от 20 компании и изследователски институции.

Роботът „Тянгун Ултра“ (Tiangong Ultra) пресече финалната линия за малко повече от 2 часа и 40 минути.

Въпреки че даде всичко от себе си, „Тянгун Ултра“ беше задминат от най-бързия човек, който пресече линията с резултат от 1:11,07 мин.

Инженерите имаха възможност да правят промени по своите високотехнологични роботи. Вместо вода и закуски, на местата за почивка бяха предоставени батерии и технически инструменти.

