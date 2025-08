За пръв път робот бе приет да учи за докторска степен в Китай (СНИМКИ)

Хуманоиден робот с името Xueba 01 стана първият в света изкуствен интелект, официално приет в докторантска програма по „Драма и кино“ в Шанхайската театрална академия. Това съобщиха South China Morning Post и редица водещи технологични издания, които определят събитието като важен етап в интеграцията на изкуствения интелект в академичната и творческа среда.

Xueba 01 е създаден чрез сътрудничество между Шанхайския университет за наука и технологии и компанията DroidUp Robotics. Името му, често използвано в китайския жаргон за описване на студент с изключително високи академични постижения, подчертава амбициите на проекта за съчетаване на напреднали технологии с традиционни изкуства.

They developed "Xueba 01" together with Shanghai Theatre Academy (上海戏剧学院) and University of Shanghai for Science and Technology, "USST" (上海理工大学), and as a publicity stunt the android was "accepted" as a "student" in the academy. pic.twitter.com/fvPv6my5lg