Хуманоиден робот добива ядрено гориво във Франция

Хуманоиден робот добива ядрено гориво във Франция

6 Ноември, 2025 11:41 571 3

Целта му е да възпроизвежда човешки движения и да си сътрудничи с екипи в ядрени съоръжения, включително в трудни условия

Хуманоиден робот добива ядрено гориво във Франция - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френската компания за добив на уран и производство на ядрено гориво Orano, в сътрудничество с IT компанията Capgemini, пилотира хуманоиден робот с изкуствен интелект (ИИ) в ядрено съоръжение, обявиха съвместно изявление предприемачите.

„Роботът, наречен Оксо, е оборудван с вграден ИИ и усъвършенствани сензори за възприятие в реално време, автономна навигация, технически операции и взаимодействие. Целта му е да възпроизвежда човешки движения и да си сътрудничи с екипи в ядрени съоръжения, включително в трудни условия“, се казва в изявлението.

Експериментът ще продължи четири месеца. През това време специалистите се надяват да „определят обхвата на приложение на този робот“. Ако е успешен, те се надяват на широко разпространение на платформата, което би трябвало „да допринесе за повишаване на производителността на труда“.

„С този подход ние използваме потенциала на физическия ИИ, за да решим най-сложните индустриални предизвикателства на Orano“, каза Паскал Бриер, главен директор по иновациите на Capgemini.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 6 гласа.
Напиши коментар:


  • 1 Последния Софиянец

    3 1 Отговор
    Радиацията поврежда всяка електроника.

    11:43 06.11.2025

  • 2 Хахахаха

    1 2 Отговор
    За какво им е на хората хуманоиден робот, когато на планетата живеят руснаци? Хуманоидния робот е много по-скъп от руснак. Руския живот е равен на нула.

    12:10 06.11.2025

  • 3 слава

    0 0 Отговор
    на СкайНет !

    12:16 06.11.2025