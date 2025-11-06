Хуманоиден робот добива ядрено гориво във Франция

Френската компания за добив на уран и производство на ядрено гориво Orano, в сътрудничество с IT компанията Capgemini, пилотира хуманоиден робот с изкуствен интелект (ИИ) в ядрено съоръжение, обявиха съвместно изявление предприемачите.
„Роботът, наречен Оксо, е оборудван с вграден ИИ и усъвършенствани сензори за възприятие в реално време, автономна навигация, технически операции и взаимодействие. Целта му е да възпроизвежда човешки движения и да си сътрудничи с екипи в ядрени съоръжения, включително в трудни условия“, се казва в изявлението.
Експериментът ще продължи четири месеца. През това време специалистите се надяват да „определят обхвата на приложение на този робот“. Ако е успешен, те се надяват на широко разпространение на платформата, което би трябвало „да допринесе за повишаване на производителността на труда“.
„С този подход ние използваме потенциала на физическия ИИ, за да решим най-сложните индустриални предизвикателства на Orano“, каза Паскал Бриер, главен директор по иновациите на Capgemini.
