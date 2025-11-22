Масово ликуване: Психиатърката д-р Пекин отпадна от "Игри на волята"

Недолюбваната от зрители и участници д-р Пекин е поредният участник, който напусна "Игри на волята". Тя отпадна на броени дни от финалната права в една от най-напрегнатите елиминационни битки до момента.
"Отпадам с усмивка, защото се радвам, че стигнах до този етап на играта и паднах достойно. Паднах в битка, паднах от жена, затова ще я поздравя и ще я надъхам", каза Пекин след финала.
В елиминационния дуел сили премериха Алекс, Радостина, Николета и д-р Пекин. Играта премина през серия драматични обрати, които държаха зрителите нащрек до последната секунда.
Николета дълго време водеше убедително, доминирайки първите етапи от предизвикателството. Но във финалната и най-важна част тя допусна критична грешка – обърка се, седна да си почине и напълно пропусна да завърши задачата. Това позволи на Радостина да я изпревари и да вземе първото място и бонус от 100 гроша.
В последвалия дуел за второто място Николета отново отстъпи – този път на Алекс, който прибра 50 гроша.
Последната битка се падна между Николета и д-р Пекин – задача с подреждане на 10 диска от най-малкия към най-големия върху въртяща се основа. Оказа се почти невъзможна мисия: дисковете непрекъснато падаха, а прогрес нямаше.
Павел Николов беше принуден да реагира в движение само и само битката да може да свърши някога:
"Това е срамно, но няма как – ще редите само три диска."
При новите условия Николета успя да се мобилизира и да спечели, което окончателно затвори вратата за Пекин.
"Всичко свърши! Вече са свободни!", ликуваше Алекс след финала, визирайки Радостина и Николета.
"Почувствах, че доброто победи злото", добави той. Попитана от Ралица Паскалева дали визира "злото" в лицето на д-р Пекин, Алекс категорично отрече: "Не. Злото в смисъла на схемата, далаверата, корупцията, на това да играеш не по честен начин."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
11:11 22.11.2025
2 Фен на формата
Коментиран от #10
11:12 22.11.2025
3 ами,
11:12 22.11.2025
4 Ха ха ха
11:13 22.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Здрасти
Коментиран от #16
11:27 22.11.2025
7 вауу
11:35 22.11.2025
8 чичо Тикольо
Коментиран от #9
11:36 22.11.2025
9 Я па тоя
До коментар #8 от "чичо Тикольо":Това е за развлечение, не за дълбока инженерна мисъл. Забавляваме се, не мислим по цял ден за политика и войни. Като не ти харесва, не гледай.
Коментиран от #11
11:41 22.11.2025
10 Ами като
До коментар #2 от "Фен на формата":ти се драйфа спираш да гледаш евтени ,и манипулативни предавания, и "телевизии ", какво сложно има?
12:05 22.11.2025
11 чичо Тикольо
До коментар #9 от "Я па тоя":Явно затъпяващата мисия на такива "предавния" е дала резултат вече ! Лошото е , че ще дава още "плодове" , освен банани ...
12:10 22.11.2025
12 ами,
12:13 22.11.2025
13 мда
12:27 22.11.2025
14 ЖАЛКО
13:09 22.11.2025
15 Това виждам
13:09 22.11.2025
16 Иванова
До коментар #6 от "Здрасти":Точно така ,много се възмущавам на това.Ако искат да са с изравнени сили да направят женски и мъжки племена и да си се състезават на равно.Или дайте му 5 чувала в повече в количката ,или д а мине 2 пъти нещо...Аз мисля ,че ако го няма в договора им ,могат д а съдят продукцията.Голямо бутане на тази змия.
14:01 22.11.2025
17 Аква
14:15 22.11.2025