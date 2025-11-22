Новини
Масово ликуване: Психиатърката д-р Пекин отпадна от "Игри на волята"

22 Ноември, 2025 11:08

Зрителите въздъхнаха с облекчение, че главата на женската коалиция бе отрязана

Масово ликуване: Психиатърката д-р Пекин отпадна от "Игри на волята" - 1
Снимка: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Недолюбваната от зрители и участници д-р Пекин е поредният участник, който напусна "Игри на волята". Тя отпадна на броени дни от финалната права в една от най-напрегнатите елиминационни битки до момента.

"Отпадам с усмивка, защото се радвам, че стигнах до този етап на играта и паднах достойно. Паднах в битка, паднах от жена, затова ще я поздравя и ще я надъхам", каза Пекин след финала.

В елиминационния дуел сили премериха Алекс, Радостина, Николета и д-р Пекин. Играта премина през серия драматични обрати, които държаха зрителите нащрек до последната секунда.

Николета дълго време водеше убедително, доминирайки първите етапи от предизвикателството. Но във финалната и най-важна част тя допусна критична грешка – обърка се, седна да си почине и напълно пропусна да завърши задачата. Това позволи на Радостина да я изпревари и да вземе първото място и бонус от 100 гроша.

В последвалия дуел за второто място Николета отново отстъпи – този път на Алекс, който прибра 50 гроша.

Последната битка се падна между Николета и д-р Пекин – задача с подреждане на 10 диска от най-малкия към най-големия върху въртяща се основа. Оказа се почти невъзможна мисия: дисковете непрекъснато падаха, а прогрес нямаше.

Павел Николов беше принуден да реагира в движение само и само битката да може да свърши някога:

"Това е срамно, но няма как – ще редите само три диска."

При новите условия Николета успя да се мобилизира и да спечели, което окончателно затвори вратата за Пекин.

"Всичко свърши! Вече са свободни!", ликуваше Алекс след финала, визирайки Радостина и Николета.

"Почувствах, че доброто победи злото", добави той. Попитана от Ралица Паскалева дали визира "злото" в лицето на д-р Пекин, Алекс категорично отрече: "Не. Злото в смисъла на схемата, далаверата, корупцията, на това да играеш не по честен начин."


  • 1 Пич

    32 2 Отговор
    Леле.....плюх в пазвата , завъртях се три пъти , и се проврях под стълбата ! Отпърво си викам - къв е тоя мъж на тази снимка , а то - ТЯ !!!

    11:11 22.11.2025

  • 2 Фен на формата

    39 5 Отговор
    Драйфа ми се от продукцията, оставили докторката от лудницата да си разиграва коня. При първото сражение, изпадна като изпаднал германец. От глупавата и тактика нагласи всички край нея да гладуват на изолатора.

    Коментиран от #10

    11:12 22.11.2025

  • 3 ами,

    34 1 Отговор
    На Николетка вятър се вихри в празната и главица.Да не ми се случи на полет тя да е стюардеса.

    11:12 22.11.2025

  • 4 Ха ха ха

    28 2 Отговор
    От 1994-та не бях изпитвал такава радост.

    11:13 22.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Здрасти

    35 8 Отговор
    Няма такава дискриминация към мъжете като тази в това предаване. Защо им слагат някакви жилетки с тежести? Защо нали са равноправни, господ така ли до е създал? През утробата на майка си с жилетка ли излязаха? Защо е това товарене? Да изравнят сили ли? Защо? Нали са равни? Това с жилетка е все едно да му отсече единия крайник и да го оставиш да се състезава. Ако беше реална битка, тея щяха да са след Алекс. В случая има измама и дискриминация с цел пробутване на някой.

    Коментиран от #16

    11:27 22.11.2025

  • 7 вауу

    29 3 Отговор
    Това е пациентка на психиатри определено, психиатър не може да бъде, освен с купена диплома.

    11:35 22.11.2025

  • 8 чичо Тикольо

    17 8 Отговор
    А доктор Шанхай кога ще отпадне ?! Не-е-е-е , няма накъде повече да копаем дъното с такива уникално затъпяващи "реалити" ( всъщност, записани и подходящо обработени) ! Жалко , че има скучаещи безмозъчници , дето им се кефят ! Гаден начин за отклонаване на вниманието от стойостни неща ! Мила родна картинка !

    Коментиран от #9

    11:36 22.11.2025

  • 9 Я па тоя

    23 8 Отговор

    До коментар #8 от "чичо Тикольо":

    Това е за развлечение, не за дълбока инженерна мисъл. Забавляваме се, не мислим по цял ден за политика и войни. Като не ти харесва, не гледай.

    Коментиран от #11

    11:41 22.11.2025

  • 10 Ами като

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фен на формата":

    ти се драйфа спираш да гледаш евтени ,и манипулативни предавания, и "телевизии ", какво сложно има?

    12:05 22.11.2025

  • 11 чичо Тикольо

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "Я па тоя":

    Явно затъпяващата мисия на такива "предавния" е дала резултат вече ! Лошото е , че ще дава още "плодове" , освен банани ...

    12:10 22.11.2025

  • 12 ами,

    25 2 Отговор
    Мирослав,Радостина и Николета трябваше да бъдат изгонени заедно с Томи.Те са яли от торбата с продуктите заедно с него тайно.И нямаше да има такава рокада с така наречените безименни.Щеше да си има две племена сини и жълти от равностойни опоненти. И край на женската коалиция.Обаче продукцията замете провинението им под килима и го отнесе само Томи и то чакаха чак след елиминацията на Лапунов.Сега бутат Мирослав за победител с този изкуствен разговор за ,,тежкия,, му живот в Канада който никой не интересува.Никой друг редакторите не накараха да споделя живота си.Толкова са прозрачни мурафетите им вече.

    12:13 22.11.2025

  • 13 мда

    7 0 Отговор
    Следващия сезон очаквайте д-р Шанхай!

    12:27 22.11.2025

  • 14 ЖАЛКО

    1 0 Отговор
    ТОВА КУКУ ЧАЛГАЛИЗИРА ХУБАВОТО ПРЕДАВАНЕ.ЗАЩО НЕ СЕ БОРИ ПРОТИВ ЖИЛЕТКИТЕ?

    13:09 22.11.2025

  • 15 Това виждам

    8 0 Отговор
    Психиатър привлече играчи и си създаде псиатрична клиника? Предаването показа "слабия" женски пол като отвратителен? Така ли е в живота или така искат да е? Това е "шоу" с цел манипулиране на зрителите!

    13:09 22.11.2025

  • 16 Иванова

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Здрасти":

    Точно така ,много се възмущавам на това.Ако искат да са с изравнени сили да направят женски и мъжки племена и да си се състезават на равно.Или дайте му 5 чувала в повече в количката ,или д а мине 2 пъти нещо...Аз мисля ,че ако го няма в договора им ,могат д а съдят продукцията.Голямо бутане на тази змия.

    14:01 22.11.2025

  • 17 Аква

    0 0 Отговор
    С голямо бутане продукцията успя да върне женомразеца Алекс в играта. За неговата вербална агресия и насилие трябваше да бъде изгонен, но продуцентите мразят силните жени. Пекин беше незаслужено въдворен в бункера, видимо болна и драстично отслабнала, гладна и достойно представяща се. Каза много истини на зрителите като тази, че главният мисли по друг начин. Как издържаше този неприятен м ърморещ чичак сама си знае. Аз щях да му разбия мутрата. Е, сега тестостеронът си отдъхна. Трябва да обичаме мутрите.

    14:15 22.11.2025