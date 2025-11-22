Масово ликуване: Психиатърката д-р Пекин отпадна от "Игри на волята"

Недолюбваната от зрители и участници д-р Пекин е поредният участник, който напусна "Игри на волята". Тя отпадна на броени дни от финалната права в една от най-напрегнатите елиминационни битки до момента.

"Отпадам с усмивка, защото се радвам, че стигнах до този етап на играта и паднах достойно. Паднах в битка, паднах от жена, затова ще я поздравя и ще я надъхам", каза Пекин след финала.

В елиминационния дуел сили премериха Алекс, Радостина, Николета и д-р Пекин. Играта премина през серия драматични обрати, които държаха зрителите нащрек до последната секунда.

Николета дълго време водеше убедително, доминирайки първите етапи от предизвикателството. Но във финалната и най-важна част тя допусна критична грешка – обърка се, седна да си почине и напълно пропусна да завърши задачата. Това позволи на Радостина да я изпревари и да вземе първото място и бонус от 100 гроша.

В последвалия дуел за второто място Николета отново отстъпи – този път на Алекс, който прибра 50 гроша.

Последната битка се падна между Николета и д-р Пекин – задача с подреждане на 10 диска от най-малкия към най-големия върху въртяща се основа. Оказа се почти невъзможна мисия: дисковете непрекъснато падаха, а прогрес нямаше.

Павел Николов беше принуден да реагира в движение само и само битката да може да свърши някога:

"Това е срамно, но няма как – ще редите само три диска."

При новите условия Николета успя да се мобилизира и да спечели, което окончателно затвори вратата за Пекин.

"Всичко свърши! Вече са свободни!", ликуваше Алекс след финала, визирайки Радостина и Николета.

"Почувствах, че доброто победи злото", добави той. Попитана от Ралица Паскалева дали визира "злото" в лицето на д-р Пекин, Алекс категорично отрече: "Не. Злото в смисъла на схемата, далаверата, корупцията, на това да играеш не по честен начин."