Кейт Мидълтън и принц Уилям празнуват 14 години от сватбата

Британският престолонаследник принц Уилям и съпругата му, принцесата на Уелс Катрин, днес се отправят към живописен остров в Шотландия, където ще отпразнуват 14-ата годишнина от сватбата си, предадоха Ройтерс и АФП, цитирани от БТА.

Принц Уилям се ожени за Кейт Мидълтън на 29 април 2011 г. в Уестминстърското абатство на церемония, наблюдавана от милиони хора по света.

Двамата се запознават десет години по-рано като студенти в университета "Сейнт Андрюс" на източния бряг на Шотландия.

Вместо да отбележат годишнината си у дома, принцът и принцесата на Уелс, една от най-бляскавите двойки в света с привлекателност на холивудски звезди, се завръща в Шотландия за двудневно посещение на островите Мъл и Йона, част от Хебридските острови, според съобщение от двореца Кенсингтън - официалната им резиденция.

Британските медии съобщават, че след официалните си ангажименти те ще прекарат годишнината си в малка, изолирана вила на остров Мъл, известен с драматичните си и красиви пейзажи.

