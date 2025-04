Spice Girls се събират за турне

Три десетилетия след като завладяха света с хита "Wannabe", Spice Girls са на път отново да обединят сили за мащабно световно турне. Според британския таблоид The Sun, момичетата тайно подготвят грандиозно завръщане, с което да отбележат 30 години от създаването на легендарната група. Очаква се Гери Халиуел, Ема Бънтън, Мел Би и Мел Си да се срещнат през следващата седмица в Маями, за да обсъдят финалните детайли по проекта.

Въпреки това, участието на Виктория Бекъм остава под голям въпрос. Източници твърдят, че модната дизайнерка е „на 90% извън уравнението“, като останалите четири дами са решени да продължат с плановете и без нея – поне засега. Не се изключва възможността Виктория да се включи символично чрез виртуален образ или специална еднократна изява, пише още People.

