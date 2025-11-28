Шумни сватбари и мокри чаршафи разболяха Ричи Блекмор, легендата прекъсна турнето си

Легендарният китарист Ричи Блекмор направи официално изявление, обяснявайки медицинските проблеми, които са го принудили да отмени последното си турне, пише ultimateclassicrock.com.

Настоящата му група Blackmore's Night свири само на две от шестте планирани дати на турнето - 9 ноември в Александрия, Вирджиния и 13 ноември в Литиц, Пенсилвания - преди да отмени останалите поради неуточнени медицински проблеми.

В публикация на официалната си страница във Facebook Блекмор обяснява, че се е борил със „силен световъртеж“ в продължение на дни, след като е нощувал в шумна, неотоплена хотелска стая с влажни чаршафи.

По-рано тази година съпругата и колежка от групата на Блекмор, Кендис Найт, разкри, че кариерата му е била поставена на пауза, след като Блекмор е претърпял инфаркт през 2023 г. и че лекарите му са го посъветвали да не пътува със самолет.

„Когато човек е на турне, има много хора, които трябва да са здрави“, заключава Блекмор в изявлението си. „За съжаление, аз бях този, който пострада този път. Надявам се да ви видя всички един ден отново, когато съм здрав.“

„Ето кратка история за отлагането на концертите, за тези, които нямат какво по-добро да правят: Имам дълга история на дискова херния в лумбалната и шийната част на тялото. Следователно, преди турне си биех инжекции в гърба, за да ми помогнат да преодолея болката. Наскоро получих изтощителни мигрени. Те идват и си отиват много бързо. Когато усетя зрително смущение, знам, че идват.

Когато пътувахме дълго от Пенсилвания до Нютън, Ню Джърси, ни настаниха в хотел, в който цяла нощ по коридорите се провеждаше сватбено тържество. В стаята нямаше отопление и чаршафите бяха все още влажни. Което предполагам е довело до тежък пристъп на мигрена. Не можех да спра да повръщам. Стаята не спираше да се върти и бях изключително замаян до степен да не мога да стоя на крака. Извикаха линейка.

Бях откаран в болница и ми направиха компютърна томография и други изследвания. Там бяха много любезни. Лекарите стигнаха до заключението, че официалната ми диагноза е тежък световъртеж. Това продължи дни наред. Сега следя колко сериозни са тези мигрени с различни лекари. Когато човек е на турне, има много хора, които трябва да са здрави.

За съжаление, аз бях този, който пострада този път. Надявам се да ви видя всички един ден отново, когато съм здрав. Всичко най-хубаво. Ричи, китарист."