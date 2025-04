Дъщерята на Робърт Де Ниро разкри, че е транссексуална

Айрин Де Ниро, дъщеря на легендарния актьор Робърт Де Ниро, направи смела и емоционална крачка в живота си, разкривайки публично, че е трансджендър. В откровено интервю за изданието Them, 29-годишната актриса и модел разказва за своята лична трансформация и какво означава за нея "да влезе в тази нова идентичност".

Айрин е едно от седемте деца на носителя на „Оскар“, а майка ѝ е актрисата Туки Смит, която ражда нея и брат ѝ близнак Джулиан чрез сурогатно майчинство.

„Има разлика между това да си видим и да бъдеш истински видян“, споделя Айрин. „Била съм на показ, но не мисля, че някога съм била наистина разбрана.“

Повод за интервюто е появата ѝ в публичното пространство, след като британският Daily Mail и други медии публикуваха неверни данни за нея. „Те просто ми напомниха колко малко хората всъщност знаят за мен“, казва Айрин.

Често наричана от медиите „непо бейби“ – дете на известен родител, тя категорично отхвърля това клише: „Не съм израснала с малка роля в някой от филмите на татко или на премиери по червения килим. Баща ми винаги е настоявал да намерим своя собствен път… Искам да успея със собствените си усилия.“

Тя изразява благодарност към родителите си, че са я предпазили от излишна публичност в детството. „Нито един родител не е съвършен, но съм благодарна, че и двамата искаха да имам възможно най-нормално детство“, признава Айрин.

В интервюто младата жена говори и за личните си борби – с късното съзряване, с образа на тялото си и с наложените стандарти за красота. „Винаги ми казваха, че съм прекалено нещо или недостатъчно нещо. Прекалено едра, не достатъчно слаба. Не достатъчно черна, не достатъчно бяла. Прекалено женствена, не достатъчно мъжествена. Никога не беше просто ‘Ти си чудесна точно такава, каквато си’.“

