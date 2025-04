Елън Помпео получи звезда на Алеята на славата в компанията на семейство си (СНИМКИ)

Елън Помпео, обичаната звезда от хитовата медицинска драма "Анатомията на Грей", получи заслужено признание за дългогодишния си труд и влияние в телевизията, като официално беше удостоена със звезда на Холивудската алея на славата на 29 април. На събитието 55-годишната актриса бе подкрепена от съпруга си Крис Айвъри и две от трите им деца – 15-годишната Стела и 8-годишния Елай.

Помпео позира с широки усмивки между децата си, прегърнала ги нежно. Стела бе избрала черно-бяла рокля на точки и бели токчета, допълнени от елегантен клъч, а малкият Елай се появи със стилен тъмносин костюм и бяла тениска. Гордият татко Крис бе сив елегантен панталон, жилетка в същия цвят и риза с яка. Единствено 10-годишната им дъщеря Сиена не присъстваше, като Елън не пропусна да я спомене с усмивка по време на снимките: „Хайде, всички кажете ‘Сиена’, защото не е тук!“

Ellen Pompeo poses for photos by her newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/RAzV8NlRea