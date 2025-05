Кейт Мидълтън впечатли с нова визия в Шотландия (СНИМКИ)

Принцесата на Уелс, Кейт Мидълтън, за пореден път демонстрира стил, елегантност и фин усет към детайла, като направи впечатляваща поява с нова дръзка прическа, с която отбеляза 14-ата годишнина от сватбата си с принц Уилям. Новата ѝ визия не остана незабелязана по време на обиколката на кралската двойка в Шотландия по-рано тази седмица.

Косата на Катрин – сега с богат карамелен оттенък, за разлика от характерния ѝ тъмнокафяв цвят – заблестя под пролетното слънце, докато тя се разхождаше по улиците на Тобермори на остров Мъл, първата спирка от двудневната им обиколка в Хайлендс. Макар трансформацията ѝ да не е драстична, тя бе достатъчна, за да предизвика вълна от реакции в социалните мрежи.

Kate Middleton debuts new blonde hair on wedding anniversary with Prince William in Scotland https://t.co/ZY5jxEDUK3 pic.twitter.com/5r1pxxpLCv

Някои наблюдатели отбелязват, че по-светлият цвят може да е резултат от последната семейна ваканция на двойката на остров Мюстик в Карибите през февруари – любима дестинация за семейство Уелски, известна с уединението, което предлага на знаменитостите.

Що се отнася до самата годишнина – 29 април 2011 г. остава историческа дата, когато принц Уилям и Катрин Мидълтън си казаха „Да“ на пищна церемония в Уестминстърското абатство. Сватбата, гледана от над два милиарда души по света, отбеляза началото на нова ера в британската монархия, обединявайки традицията с модерното присъствие на една от най-обичаните кралски двойки в съвремието.

Kate Middleton just debuted bronde hair during a visit to Scotland on Tuesday, April 29—and it might be saying more than you think. 🔗 https://t.co/OOpY2ya58j pic.twitter.com/jPGxUgqJCM