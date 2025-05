Барбра Стрейзънд издава нов албум

Барбра Стрейзънд се подготвя да издаде нов албум, озаглавен The Secret of Life: Partners, Volume Two („Тайната на живота: Партньори, том втори“), който ще излезе през юни, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА

В 11 песни тя си партнира с големи звезди като Пол Маккартни (My Valentine), Боб Дилън (The Very Thought of You), Джеймс Тейлър (Secret O’ Life), Стинг (Fragile), Сийл (Love Will Survive), Марая Кери и Ариана Гранде (One Heart, One Voice) и други.

Първата песен е емоционален кавър на The First Time Ever I Saw Your Face („Първият път, когато видях лицето ти“), записан заедно с Хозиър. Сингълът първоначално е написан от английския фолк изпълнител Юън Маккол за съпругата му Пеги Сийгър, но именно кавърът на покойната Роберта Флак се откроява – и не само защото е използван в любовна сцена между Клинт Истууд и Дона Милс във филма му от 1971 г. Play Misty for Me („Пусни „Мисти“ за мен“). Стрейзънд и Хозиър ѝ придават свой собствен прочит, отбелязва Асошиейтед прес.

„Винаги съм обичала да пея дуети с талантливи артисти. Те ме вдъхновяват по уникални и различни начини… и правят времето ни в студиото истинска радост“, каза Стрейзънд в изявление.

„Възхищавам се на всички тях и се надявам да се насладите на нашите съвместни изпълнения толкова, колкото аз се наслаждавах по време на записите с моите чудесни партньори“, отбеляза певицата, която миналата седмица навърши 83 години.

The Secret of Life: Partners, Volume Two включва както кавъри, така и оригинални песни. Албумът ще бъде издаден на 25 юни.

Барбра Стрейзънд е един от малкото творци в света, печелили и четирите най-престижни награди за артисти, т.нар. EGOT (по първите букви от имената на отличията). Тя получава „Еми“ през 1965 г., „Грами“ през 1964 г., „Оскар“ през 1969 г. и „Тони“ година по-късно.

