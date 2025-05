Адел навършва 37 г. днес

На 5 май 2025 г. британската певица Адел Лори Блу Адкинс, известна просто като Адел, навършва 37 години. Родена в Тотнъм, Лондон, тя израства с майка си и от ранна възраст проявява интерес към музиката. След като завършва BRIT School през 2006 г., нейни демо записи, публикувани в MySpace, привличат вниманието на лейбъла XL Recordings, с който подписва договор.

Дебютният ѝ албум "19" излиза през 2008 г. и бързо я утвърждава като изгряваща звезда. Следващите ѝ албуми "21" (2011), "25" (2015) и "30" (2021) затвърждават позицията ѝ като една от най-успешните изпълнителки на 21-ви век. Сред най-известните ѝ песни са "Rolling in the Deep", "Someone Like You", "Hello" и "Easy on Me".

Адел е носителка на 16 награди "Грами", 12 "Брит" награди, "Оскар" за песента "Skyfall" и други престижни отличия. Известна е със своята мощна емоционална вокална изразителност и искрени текстове, които често отразяват лични преживявания.

През последните години продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в съвременната музика.

Певицата пази личния си свят далече от медиите. Тя има син от финансиста Саймън Конеки, с когото се раздели през 2019 г., пише momichetata.com.

Вижте няколко любопитни факти за живота на Адел:

* Както сама е споделяла, най-креативна в музиката е след няколко питиета.

* Не обича да лети със самолет, затова турнетата не са сред любимите ѝ преживявания.

* Дакелът ѝ се казва Луис Армстронг.

* През 2011 г. претърпява операция на гърлото заради тютюнопушенето, а след това отказва цигарите.

* Адел прави рязък завой към здравословното хранене – резултатът е... минус 40 килограма.