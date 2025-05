Певецът Смоуки Робинсън е обвинен в изнасилване от четири бивши икономки

Четири бивши икономки на Смоуки Робинсън твърдят в съдебен иск, подаден във вторник, че музикантът многократно ги е нападал сексуално и изнасилвал, докато са работили за него, съобщи АП, предава БТА.

В дело, заведено в съд в Лос Анджелис, те претендират за обезщетение от най-малко 50 млн. долара за предполагаемите нападения, които според жените са се случили между 2007 и 2024 г., и за нарушения на трудовото законодателство, включително враждебна работна среда, незаконно дълго работно време и липса на заплащане.

Smokey Robinson is being sued by 4 former housekeepers who allege that he repeatedly sexually assaulted and raped them during their employment. pic.twitter.com/YpahOI539N