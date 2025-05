За пръв път: Заснеха рядък новозеландски охлюв да снася яйце от врата си (ВИДЕО)

Необичайните репродуктивни процеси на голям месояден новозеландски охлюв бяха заснети от учени за първи път - на кадрите се вижда как мекотелото снася яйце от врата си. Това съобщи Управлението по опазване на природата на Нова Зеландия, цитирано от АП, предава БТА.

В заснетото видео се наблюдава как миниатюрно яйце, приличащо на кокоше, излиза от отвор под главата на охлюва Powelliphanta augusta - застрашен вид, ендемичен за Нова Зеландия.

Видеото е заснето в съоръжение на западния бряг на Южния остров, където природозащитници, опитващи се да спасят вида от изчезване, се грижат за популация от охлюви в охладени контейнери в продължение на близо две десетилетия.

Условията в контейнерите имитират алпийския климат в тяхното единствено предишно местообитание - планина на западния бряг на Южния остров, на която са кръстени и която е била унищожена поради човешка минна дейност.

Природозащитничката Лайза Фланагън, наблюдаваща охлювите от 12 години, каза, че видът все още крие изненади. „Забележително е, че през цялото време, което прекарахме в грижи за охлювите, това е първият път, когато наблюдаваме как снасят яйца“, сподели тя.

Подобно на другите охлюви, Powelliphanta augusta са хермафродити, което обяснява как съществата могат да се размножават, когато са скрити в твърда черупка. Безгръбначните използват генитална пора от дясната страна на тялото си, точно под главата, за едновременно обменяне на сперма с друг охлюв, която се съхранява, докато всеки си създаде собствена яйцеклетка.

