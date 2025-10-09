Рецепта на деня: Фритата с патладжан и червена чушка

Необходими продукти:

1 бр. - патладжан;

1 бр. - червена чушка;

половин глава червен лук;

1 скилидка чесън;

2 с.л. зехтин;

сол;

черен пипер;

6 яйца;

50 - 100 г сирене;

2 - 3 стръка магданоз.

Начин на приготвяне:

Нарязвамe патладжана и чушките на кубчета, лука на тънки полумесеци, a чесъна на колелца. Слагамe ги в тавa и ги овкусявамe с маслиновото масло, сол и черен пипер. Разбъркваме и ги слагаме в Еър Фрайър на 200 – 220° C за около 20 – 25 min, докато омекнат и получат лек загар.

Разбиваме яйцата с малко сол. Изсипваме ги в тавата с печените зеленчуци, разбъркваме леко, отгоре натрошаваме половината сирене и поръсваме с малко листенца магданоз. Печем на 200° C за около 15 – 25 минути, докато яйцата се сготвят. Не прекаляваме с печенето, за да запазим сочността.

Сервираме фритатата в подходяща чиния и поръсваме със сирене и магданоз, пише lidl.bg.