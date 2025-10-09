Рецепта на деня: Фритата с патладжан и червена чушка

Необходими продукти:
- 1 бр. - патладжан;
- 1 бр. - червена чушка;
- половин глава червен лук;
- 1 скилидка чесън;
- 2 с.л. зехтин;
- сол;
- черен пипер;
- 6 яйца;
- 50 - 100 г сирене;
- 2 - 3 стръка магданоз.
Начин на приготвяне:
Нарязвамe патладжана и чушките на кубчета, лука на тънки полумесеци, a чесъна на колелца. Слагамe ги в тавa и ги овкусявамe с маслиновото масло, сол и черен пипер. Разбъркваме и ги слагаме в Еър Фрайър на 200 – 220° C за около 20 – 25 min, докато омекнат и получат лек загар.
Разбиваме яйцата с малко сол. Изсипваме ги в тавата с печените зеленчуци, разбъркваме леко, отгоре натрошаваме половината сирене и поръсваме с малко листенца магданоз. Печем на 200° C за около 15 – 25 минути, докато яйцата се сготвят. Не прекаляваме с печенето, за да запазим сочността.
Сервираме фритатата в подходяща чиния и поръсваме със сирене и магданоз, пише lidl.bg.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 456
10:09 09.10.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Пич
Коментиран от #4
10:19 09.10.2025
4 456
До коментар #3 от "Пич":Тази рецепта, май е само рАклама на уреда. То и видимо снимката няма нищо общо с нея🤭
10:27 09.10.2025