Рецепта на деня: Фритата с патладжан и червена чушка
  Тема: Какво да сготвя

Рецепта на деня: Фритата с патладжан и червена чушка

9 Октомври, 2025 10:05 638 4

Лесно за приготвяне есенно ястие

Рецепта на деня: Фритата с патладжан и червена чушка - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Необходими продукти:

  • 1 бр. - патладжан;
  • 1 бр. - червена чушка;
  • половин глава червен лук;
  • 1 скилидка чесън;
  • 2 с.л. зехтин;
  • сол;
  • черен пипер;
  • 6 яйца;
  • 50 - 100 г сирене;
  • 2 - 3 стръка магданоз.

Начин на приготвяне:

Нарязвамe патладжана и чушките на кубчета, лука на тънки полумесеци, a чесъна на колелца. Слагамe ги в тавa и ги овкусявамe с маслиновото масло, сол и черен пипер. Разбъркваме и ги слагаме в Еър Фрайър на 200 – 220° C за около 20 – 25 min, докато омекнат и получат лек загар.

Разбиваме яйцата с малко сол. Изсипваме ги в тавата с печените зеленчуци, разбъркваме леко, отгоре натрошаваме половината сирене и поръсваме с малко листенца магданоз. Печем на 200° C за около 15 – 25 минути, докато яйцата се сготвят. Не прекаляваме с печенето, за да запазим сочността.

Сервираме фритатата в подходяща чиния и поръсваме със сирене и магданоз, пише lidl.bg.


  • 1 456

    4 0 Отговор
    Това в обикновена фурна не става ли? Или се прави една рАклама?

    10:09 09.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    4 1 Отговор
    Не че знам какво е "Фритата" , но знам купища подобни , но по добри наши рецепти !

    Коментиран от #4

    10:19 09.10.2025

  • 4 456

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Тази рецепта, май е само рАклама на уреда. То и видимо снимката няма нищо общо с нея🤭

    10:27 09.10.2025