Тейлър Суифт е призована по делото между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони

Тейлър Суифт бе официално призована по делото между Блейк Лайвли и Джъстин Балдони.

Името на Суифт — дългогодишна приятелка на Лайвли — за първи път изплува в хода на делото, когато в хода на процеса бяха представени текстови съобщения, включващи "Тейлър", като част от насрещния иск за клевета на стойност 400 милиона долара, подаден от Балдони срещу Лайвли и съпруга ѝ Райън Рейнолдс през януари.

Едно от текстовите съобщения в делото показва предполагаема размяна между Балдони и Лайвли относно сценария на филма "Никога повече".

„Наистина харесвам какво направи. Много ми помага. Прави всичко много по-забавно и интересно. (И бих го почувствал дори без Райън и Тейлър)“, пише Балдони, добавяйки намигваща емоджи. „Наистина си талант във всяко отношение. Много съм развълнуван и благодарен, че работим заедно.“

В петък говорител на Суифт категорично заяви пред CNN:

„Тейлър Суифт никога не е стъпвала на снимачната площадка на този филм, не е участвала в избора на актьори или творчески решения, не е композирала музика за филма, не е виждала неговия монтаж, нито е давала бележки. Тя дори не е гледала It Ends With Us до седмици след официалната му премиера, тъй като през 2023 и 2024 година пътуваше по света.“

“This document subpoena is designed to use Taylor Swift’s name to draw public interest by creating tabloid clickbait instead of focusing on the facts of the case.”



— Taylor Swift’s rep slams Justin Baldoni’s legal team after they subpoenaed her in the Baldoni-Blake Lively case. pic.twitter.com/gV7GRliG6p