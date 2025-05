Майли Сайръс разкри в какви отношения е с родителите си

Майли Сайръс официално сложи край на слуховете около отношенията си със семейството, като направи рядко публично изявление в социалните мрежи. На 10 май, певицата опроверга разпространяваните спекулации за конфликт с майка си Тиш Сайръс, както и да даде яснота за връзката си с баща си — кънтри легендата Били Рей Сайръс.

Изявлението идва само дни след като фенове забелязаха, че Тиш е спряла да следва дъщеря си в Instagram — действие, което породи вълна от слухове за напрежение между тях. По-късно обаче Тиш обясни, че е станала жертва на техническа грешка: "Нямам представа как се случи това, но вече е оправено."

Същия ден Били Рей публикува в социалните мрежи старо видео с Майли, а няколко дни по-късно сподели и тяхна обща снимка по повод рождения ден на сина им Брейсън, който навърши 31 години.

"Рядко коментирам слухове, но с мама сме толкова близки, че нищо не би могло да ни раздели," написа Майли. "Тя е най-добрата ми приятелка. Както много майки, тя не разбира особено от технологии и случайно ме е отразила в социалните мрежи — нещо напълно случайно и наистина незначително."

По отношение на баща си, Майли призна, че отношенията им са преминали през изпитания: "Сега, когато съм в трийсетте си години, семейството е мой абсолютен приоритет. Чувствам се в мир, знаейки, че мостовете между нас са възстановени и времето е излекувало много от старите рани. Благодарна съм за доброто здраве и любовта, която тече в семейството ни."

По-рано тази година семейство Сайръс отново попадна в центъра на медийното внимание след противоречивото участие на Били Рей в инаугурационна церемония. Тогава братът на Майли, Трейс Сайръс, публикува отворено писмо, изразявайки загриженост относно поведението на баща им. Впоследствие близък до семейството източник заяви пред PEOPLE, че всички са решени да оставят драмите зад гърба си:

"Те преживяха напрежението на 2024 година и сега започват на чисто. Никой в семейството не желае да се превръщат в обект на вражда и публични скандали. Това не е приятно за тях."

В интервю за шоуто на Дейвид Летърман в Netflix — My Next Guest Needs No Introduction, Майли говори откровено за връзката си с баща си и за влиянието му върху кариерата ѝ: "Баща ми ми даде карта — както за това какво да правя, така и какво да не правя," каза тя. "Наследила съм и известна доза нарцисизъм от него."

Майли подчерта, че без подкрепата на Били Рей, тя не би била човекът, който е днес: "Той винаги ме караше да се чувствам сигурна в собствения си ум. Мислим по сходен начин. От него наследих начина, по който възприемам реалността и живота. Но истината е, че майка ми е тази, която реално ме е отгледала."

"Честно казано, мама е моят герой," добави Майли в емоционалния финал на интервюто си.