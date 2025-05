Жерар Депардийо получи 18 месеца условна присъда за сексуално посегателство

Жерар Депардийо беше осъден задочно в Париж на 18 месеца условно за сексуално посегателство над две жени по време на снимките на филм през 2021 г.

76-годишният френски актьор, представляван на съдебното заседание от адвоката си, беше признат за виновен в сексуално посегателство над Амели, днес на 54 години, и Сара (името е променено), на 34 години, съответно декораторка и асистент-режисьорка на филма „Les Volets verts“ на Жан Бекер, предаде АФП, цитирана от БГНЕС

Наказателният съд наложи също така две години лишаване от право да заема публична длъжност и вписване в регистъра на лицата, извършили сексуални престъпления, в съответствие с исканията на прокуратурата.

BREAKING: French actor Gerard Depardieu has been found guilty of sexual assault.



