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Обвиниха в изнасилване брата на Лиъм и Ноел Галахър от Oasis

Обвиниха в изнасилване брата на Лиъм и Ноел Галахър от Oasis

29 Юли, 2025 11:45 468 3

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  • сексуално посегателство-
  • великобритания

Пол Галахър категорично отрича всички обвинения

Обвиниха в изнасилване брата на Лиъм и Ноел Галахър от Oasis - 1
Божидара Найденова Божидара Найденова Автор във Fakti.bg

Пол Галахър, брат на легендарните музиканти от Oasis – Лиъм и Ноел Галахър, беше обвинен в изнасилване и сексуално посегателство, наред с редица други тежки престъпления във Великобритания, съобщиха официални източници тази седмица, съобщава People.

59-годишният Галахър, жител на Източен Финчли, Лондон, ще отговаря и по обвинения в умишлено удушаване, контролиращо поведение, отправяне на заплахи за убийство, както и нападение, причинило телесна повреда. Това потвърди заместник-главният прокурор Кейт Баксас в официално изявление, разпространено до медиите в понеделник, 28 юли.

„Можем да потвърдим, че сме упълномощили лондонската полиция да повдигне обвинения срещу Пол Галахър за изнасилване и други престъпления след приключване на полицейското разследване“, заяви Баксас.

Пол Галахър трябва да се яви пред съда в Уестминстър на 27 август. Към момента не е ясно дали обвиняемият е подал официален отговор на обвиненията или е наел адвокат, който да го представлява.

Според информация на BBC, The New York Times и The Guardian, предполагаемите действия са се случили в периода между 2022 и 2024 година. Изданието The Times, позовавайки се на лондонска адвокатска кантора, съобщава, че Галахър категорично отрича всички обвинения.

Важно е да се отбележи, че Пол Галахър не е член на британската рок банда Oasis. Неговите братя, Лиъм и Ноел, в момента са на лятно турне в Северна Америка.


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    Двамата на снимката изглеждат бити и изнасилени, те ли са подали оплакване?

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  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.