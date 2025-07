Обвиниха в изнасилване брата на Лиъм и Ноел Галахър от Oasis

Пол Галахър, брат на легендарните музиканти от Oasis – Лиъм и Ноел Галахър, беше обвинен в изнасилване и сексуално посегателство, наред с редица други тежки престъпления във Великобритания, съобщиха официални източници тази седмица, съобщава People.

59-годишният Галахър, жител на Източен Финчли, Лондон, ще отговаря и по обвинения в умишлено удушаване, контролиращо поведение, отправяне на заплахи за убийство, както и нападение, причинило телесна повреда. Това потвърди заместник-главният прокурор Кейт Баксас в официално изявление, разпространено до медиите в понеделник, 28 юли.

„Можем да потвърдим, че сме упълномощили лондонската полиция да повдигне обвинения срещу Пол Галахър за изнасилване и други престъпления след приключване на полицейското разследване“, заяви Баксас.

Пол Галахър трябва да се яви пред съда в Уестминстър на 27 август. Към момента не е ясно дали обвиняемият е подал официален отговор на обвиненията или е наел адвокат, който да го представлява.

Според информация на BBC, The New York Times и The Guardian, предполагаемите действия са се случили в периода между 2022 и 2024 година. Изданието The Times, позовавайки се на лондонска адвокатска кантора, съобщава, че Галахър категорично отрича всички обвинения.

Важно е да се отбележи, че Пол Галахър не е член на британската рок банда Oasis. Неговите братя, Лиъм и Ноел, в момента са на лятно турне в Северна Америка.