Защо кожата на пръстите ни се набръчква във водата?

Всички сме забелязвали, че след продължително излагане на вода пръстите ни стават набръчкани и релефни. Но дали тези бръчки винаги се формират по един и същи начин и защо изобщо се появяват? Ново научно изследване отговаря на тези въпроси.

Биомедицинският инженер Гай Джърман и колежката му Рейчъл Лайтин от Университета Бингамтън в Ню Йорк решили да проверят дали специфичните гънки и вдлъбнатини, образуващи се по мокрите ни пръсти, са постоянни и се повтарят всеки път. В експеримента си те накарали доброволци да накиснат пръстите си за 30 минути, като повторили процедурата 24 часа по-късно. Изображенията показали, че моделите на бръчките действително се повтарят почти идентично.

Учените разясняват, че когато водата проникне през порите на кожата ни, концентрацията на соли в горния слой намалява. Това бива регистрирано от нервните окончания, които сигнализират мозъка. В отговор той предизвиква свиване на малките кръвоносни съдове под кожата, които издърпват външния слой надолу, създавайки типичната „набръчкана“ текстура.

„Кръвоносните съдове почти не променят позициите си спрямо околните тъкани, което означава, че бръчките трябва да се формират еднакво всеки път. Нашето проучване потвърди това“, обяснява Джърман.

Тази на пръв поглед необичайна реакция на кожата има практическо предназначение. Гънките увеличават сцеплението и подобряват захвата ни в мокри условия. Въпреки очевидните си предимства, бръчките изчезват скоро след изсъхване на кожата. Причината вероятно е, че продължителното поддържане на такова състояние би могло да намали чувствителността на пръстите или да ги направи по-податливи на нараняване.

Дълго време се смяташе, че сбръчкването е резултат от подуване на кожата, но проучване от 2016 г. опроверга това твърдение. Изследвания показаха също така, че хора с увредени нерви не изпитват този ефект, което подсказва, че процесът е пряко свързан с нервната система. „Тествахме човек с увреден медианен нерв – и наистина, той не получи бръчки“, казва Джърман.

Освен че задоволява любопитството ни, това откритие има приложение в криминалистиката и медицината, помагайки при идентифицирането на тела, изложени дълго време във вода, например след природни бедствия.

Резултатите от изследването са публикувани в престижното издание Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.