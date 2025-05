Григор Димитров посрещна рождения си ден с новата си любима Ейса (СНИМКИ)

Григор Димитров посрещна своя 34-ти рожден ден по бляскав начин – не на корта, а сред светлините на прожекторите в Кан, и то в компанията на новата си половинка, мексиканската актриса Ейса Гонсалес.

Ден преди рождения си ден, най-успешният български тенисист и красивата актриса се появиха заедно на престижната гала вечеря „Жените в киното“, организирана от Фондация „Червено море“ – част от официалната програма на 78-ия филмов фестивал в Кан. Събитието събира ежегодно световния елит от кино и мода, а появата на новата двойка не остана незабелязана.

Grigor Dimitrov and Eiza González at the Red Sea Film Foundation's "Women In Cinema" Gala in Cap d'Antibes, France. [2/2] pic.twitter.com/xDzNAgvOxb