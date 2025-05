Радар в швейцарски град засече патица да лети с "превишена скорост"

Патица е била засечена да лети с "превишена скорост" от радар на пътната полиция в швейцарския град Кьониц - район, където скоростта за колите е била с ограничение 30 км/ч, птицата е преминала с 52 км/ч покрай камерата, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Местната полиция съобщи, че дивата патица е била заснета "да нарушава ограничението" от радар на 13 април.

В допълнение към мистерията властите съобщиха, че птицата вероятно е нарушител "рецидивист" и споделиха изображение на подобна патица, движеща се на същото място, със същата скорост и на същата дата през 2018 г.

