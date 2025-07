Ема Уотсън остана без книжка заради превишена скорост

Актрисите Ема Уотсън и Зоуи Уонамейкър от поредицата „Хари Потър“ получиха забрана да шофират от един и същи съд, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

Уотсън, която изигра Хърмаяни Грейнджър, е карала в зоната на Оксфорд своето Ауди с 61 км/ ч при разрешени 48 км/ч вечерта на 31 юли миналата година. 35-годишната актриса, която учи в Оксфордския университет, е лишена от правото да управлява автомобил за 6 месеца и трябва да плати глоба от 1044 британски лири в Районния съд на Хай Уикъмб.

Emma Watson has been banned for driving for six months after speeding pic.twitter.com/c1q5v7ff9f