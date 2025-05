Само на 29: Дуа Липа стана най-младият човек в списъка на най-богатите под 40 г. във Великобритания

Поп звездата Дуа Липа, на 29 години, е най-младият човек в годишния списък на вестник „The Sunday Times“ на най-богатите хора под 40 години във Великобритания, обяви изданието.

С приблизително състояние от 115 милиона паунда, англо-албанската певица, чийто албум „Radical Optimism“ оглави британските класации, заема 34-то място в категорията „40 под 40“.

Списъкът на най-богатите хора на The Sunday Times, който се публикува за 37-та година, включва и хора, които не са британски граждани, но живеят и работят в Обединеното кралство.

Други имена в класацията „40 под 40“ са актьорът от „Хари Потър“ Даниел Радклиф и английският футболист Хари Кейн с по 100 милиона паунда, непосредствено след пенсионирания тенисист Анди Мъри.

Състоянието на певицата Адел се оценява на 170 милиона паунда, докато нейните колеги Хари Стайлс и Ед Шийран притежават съответно 225 и 370 милиона паунда.

Pop star Dua Lipa, at 29 years old, is the youngest person featured on The Sunday Times' annual list of Britain's wealthiest people under 40, the publication has announced. https://t.co/EBU5HYovDl