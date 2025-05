Археолози твърдят, че са открили гроба на Клеопатра

След почти две десетилетия неуморно търсене, археоложката Катлийн Мартинес вярва, че е на крачка от осъществяването на една от най-амбициозните археологически цели на XXI век — откриването на гробницата на Клеопатра VII. Последните открития в древния храм Тапосирис Магна, разположен западно от Александрия, подхраниха нова вълна от спекулации и надежди в научната общност.

Мартинес, археолог от Доминиканската република, е водеща фигура в съвременните проучвания, свързани с последната владетелка на династията на Птолемеите. Според нейното изследване и теории, базирани на антични източници и логистичен анализ, Клеопатра е била погребана заедно с римския генерал Марк Антоний не в центъра на Александрия, както дълго време се смяташе, а на по-свято и уединено място — в самия храм Тапосирис Магна, посветен на богинята Изида.

Най-новите находки включват бяла мраморна глава, която според Мартинес може да изобразява самата Клеопатра. Статуята показва жена с фини черти на лицето — малък нос, плътни устни и характерна прическа със сплетена коса, типична за иконографията от епохата. Открити са още 337 бронзови монети с образа на Клеопатра, керамични съдове, лампи, религиозни статуетки и други артефакти, всички в контекста на траурни или ритуални практики от I век пр.н.е.

Един от най-забележителните елементи в храма е откритият тунел — с дължина 1295 метра, разположен на 13 метра под земята. Археолозите го наричат „геометрично чудо“. Мартинес предполага, че тунелът може да е бил използван за пренасянето на телата от кралския дворец към храмовото погребално пространство — теория, която се базира на древногръцки и римски текстове, описващи почитта на Клеопатра към Изида и стремежа ѝ да бъде обожествена чрез тази връзка.

