Кейт Мидълтън с нова восъчна фигура в музея "Мадам Тюсо" (ВИДЕО)

Музеят „Мадам Тюсо“ в Лондон представи в сряда нова восъчна фигура на принцеса Кейт – съпругата на престолонаследника принц Уилям, съобщи АФП, цитирана от БТА.

Новата статуя е разположена до фигурите на принц Уилям, крал Чарлз Трети и кралица Камила.

Принцесата, която е на 43 години, е облечена в дълга розова рокля на дизайнерката Джени Пакъм и носи сребристи обувки. Тоалетът е вдъхновен от визията ѝ по време на дипломатически прием в Бъкингамския дворец през декември 2023 г., уточняват от музея.

Восъчната фигура носи и реплика на диадемата „Любовен възел“ – бляскаво украшение с диаманти и перли, предпочитано от няколко членове на британското кралско семейство, включително покойната принцеса Даяна.

„Статуята е изваяна така, че да отразява кралското достойнство на бъдещата кралица, в хармония с достолепния стил на съпруга ѝ“, заяви генералният директор на музея Стив Блекбърн.

Look who's back 👀 The Princess of Wales has returned to Madame Tussauds London with a new updated look pic.twitter.com/sCHmDvrSsJ