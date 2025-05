Били Айлиш триумфира на Американските музикални награди - спечели всичките си номинации

Церемонията по връчването на Американските музикални награди (AMAs) 2025 се превърна в триумф за Били Айлиш, която доминира вечерта с победа във всичките седем категории, за които беше номинирана. Събитието, провело се в Лос Анджелис, събра някои от най-големите имена в съвременната музика и предложи комбинация от изненади, носталгия и звездни изпълнения.

22-годишната певица си тръгна с най-престижните отличия на вечерта, включително „Изпълнител на годината“, „Албум на годината“ за Hit Me Hard and Soft, както и „Любима поп изпълнителка“. Айлиш грабна и наградите за „Любим поп албум“, „Любим изпълнител на турне“, а с баладата Birds of a Feather – наградите за „Песен на годината“ и „Любима поп песен“.

Според анализатори от Billboard и Variety, това е една от най-впечатляващите индивидуални победи в историята на AMA – сравнима с доминацията на Майкъл Джексън през 1984 г. Айлиш вече е сочена като водеща фигура на новото поколение артисти, които съчетават креативност, активизъм и глобално влияние.

Бионсе също привлече вниманието, спечелвайки две награди в кънтри категориите – „Любима кънтри изпълнителка“ и „Любим кънтри албум“ за Cowboy Carter. Този жанров преход отбелязва значимо разширяване на артистичната ѝ посока и беше приет с одобрение както от критиката, така и от публиката.

Поуст Малоун, също участващ с кънтри проект, взе своята първа AMA награда в този стил, печелейки приза за „Любим кънтри изпълнител“.

След близо 15 години пауза от Американските музикални награди, Еминем се завърна с две отличия – за „Любим хип-хоп изпълнител“ и „Любим хип-хоп албум“ с The Death of Slim Shady (Coup De Grâce). Наградите му бележат не само творческо възраждане, но и възстановен интерес към едно от най-разпознаваемите имена в хип-хопа на XXI век.

Грейси Ейбрамс беше отличена като „Нов изпълнител на годината“, затвърждавайки статуса си на изгряваща звезда с потенциал за дългосрочна кариера. Лейди Гага и Бруно Марс спечелиха две от най-популярните категории – „Любим музикален видеоклип“ и „Колаборация на годината“ за Die With a Smile. Гага получи и отделна награда за „Любим денс/електронен изпълнител“, а Марс – за „Любим поп изпълнител“.

Церемонията беше открита от Дженифър Лопес, която се завърна като водеща на AMA за пръв път от десетилетие. Тя представи зрелищен танцов микс с откъси от 23 от най-големите хитове на изминалата година. Връхната точка на вечерта беше появата на Джанет Джаксън, която прие наградата Icon – отбелязвайки първото си телевизионно изпълнение от 2017 г.

Шоуто беше закрито от Род Стюарт, който получи наградата за цялостно творчество, връчена му лично от пет от децата му. Легендарният британски изпълнител изпълни емоционално класиката Forever Young, предизвиквайки бурни аплодисменти в залата.

Американските музикални награди 2025 демонстрираха не само посоката, в която се движи музикалната индустрия, но и способността ѝ да обединява поколения, жанрове и културни влияния. От възхода на нови звезди като Били Айлиш и Грейси Ейбрамс до завръщането на утвърдени имена като Еминем и Джанет Джаксън – вечерта бе отражение на едно музикално бъдеще, което уважава своето минало, но гледа смело напред.